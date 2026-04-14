Goal.com
مباشر
Inzaghi gfxGOAL
علي رفعت

"جامع كرات يجب أن يغادر الهلال فورًا وعشاقه بلا واي فاي".. ردود أفعال قاسية على إنزاجي وبنزيما بعد الخروج الآسيوي!

فقرات ومقالات
الهلال ضد السد
الهلال
السد
دوري أبطال آسيا النخبة
سيموني إنزاجي
كريم بنزيما

ماذا قالت الجماهير؟!

ودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد ليلة درامية انتهت بتفوق السد القطري بركلات الترجيح نتيجة تعادل مثير بواقع ثلاثة أهداف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

لم تكن هذه الخسارة مجرد خروج من بطولة قارية بل تحولت إلى زلزال فني وضع منظومة الفريق بالكامل تحت مجهر النقد اللاذع من الجماهير التي لم تعتد رؤية فريقها يفرط في التقدم مرارًا خلال لقاء واحد خاصة وأن المباراة أقيمت وسط دعم جماهيري غفير في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

النقد الجماهيري لم يكن يقتصر على الجماهير السعودية فقد انتهزت جماهير إنتر الفرصة للهجوم على المدرب سيمويني إنزاجي مدربهما لسابق، كما انتهز جماهير الفرق السعودية الأخرى الفرصة للنيل من كريم بنزيما.

فيما يلي إليكم أبرز ردود الأفعال على خسارة الهلال ومغادرته لدوري أبطال آسيا للنخبة.

  • عشاق إنزاجي بلا "واي فاي"

    "الصحفيون الذين لديهم كتاب عن إنزاجي جاهز في المسودات منذ عامين، لابد أنهم يعانون من مشاكل في الـ Wi-Fi هذا الصباح".


  • جامع كرات يجب على الهلال إقالته فورًا

    لم يتوقف الغضب عند حدود السخرية من تكتيك إنزاجي، بل وصل إلى اتهامه من قِبل حسابات إيطالية تضع شعار الهلال بالتحول إلى مجرد جامع كرات على خط التماس، في إشارة إلى غياب بصمته الفنية تمامًا.


  • لا علاقة له بكرة القدم


  • موسم دون هزيمة ولكن سيخسر الدوري!


  • بليد للغاية!



  • إنتر جعله عظيمًا



  • أتمنى حذفه

    في إعادة نشر لتغريدة نشرها أحد الأشخاص كتب فيها: احذف شيء واحد من العالم، قام معلق آخر باختيار إنزاجي!


  • معجبة بوقيعة جماهير الهلال فيه!


  • بنزيما.. هل أنت بخير؟


  • لاعب متخاذل.. إلى خارج النادي


دوري نجوم بنك الدوحة
السد crest
السد
السد
الشمال crest
الشمال
ALS
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
ضمك crest
ضمك
ضمك