يعود كالزونا للحديث عن تجربته في نابولي: "أوسيمين لم يكن يتدرب أبدًا، وكفارا لم يكن سعيدًا: كان هناك استياء عام"

"من المؤكد أن الجميع كانوا قد خرجوا من الفريق بحلول شهر يونيو، وقد أثر ذلك بشكل كبير، بالإضافة إلى جميع المشاكل التي كانت موجودة: خلافات بين اللاعبين والنادي، وأشخاص لم يكن يشغلهم سوى الوصول إلى نهاية الموسم، إنهاء الموسم، مشاكل كثيرة جدًا حقًا. والأهم من ذلك، أن اللاعبين الخمسة أو الستة الذين تم التعاقد معهم لم يكن أي منهم على مستوى اللعب في ذلك الموسم، وفي نهاية العام تم استبعادهم جميعًا من المشروع. لم يبقَ سوى نغونغ، لكنه لم يلعب عمليًا أبدًا، وتم بيعه هذا العام. كان هناك استياء عام، ومشاكل مع النادي، ولم يكن أوسيمهن يتدرب أبدًا، ولم يكن كفارا سعيدًا. يمكنني سرد مشاكل أخرى. بالتأكيد لم أكن أتوقع أن أجد نفسي في موقف حساس كهذا".