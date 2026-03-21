Goal.com
مباشر
Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

ترجمه

يعود كالزونا للحديث عن تجربته في نابولي: "أوسيمين لم يكن يتدرب أبدًا، وكفارا لم يكن سعيدًا: كان هناك استياء عام"

تصريحات فرانشيسكو كالزونا، مدرب منتخب سلوفاكيا، حول الموسم السيئ الذي عاشه في نابولي

تحدث فرانشيسكو كالزونا، مدرب منتخب سلوفاكيا، إلى راديو كيس كيس نابولي عن تجربته القصيرة على مقعد تدريب نابولي، التي انتهت بتحقيق المركز العاشر في الترتيب.


  • العلاقة مع نابولي

    "نابولي في قلبي، تربطني علاقة رائعة بمشجعي نابولي وأشعر أنني في بيتي. سأعود إلى نابولي غدًا صباحًا دون أدنى شك. لا أحد يستطيع أن يرفض نابولي".


  • مشاكل نادي نابولي

    "من المؤكد أن الجميع كانوا قد خرجوا من الفريق بحلول شهر يونيو، وقد أثر ذلك بشكل كبير، بالإضافة إلى جميع المشاكل التي كانت موجودة: خلافات بين اللاعبين والنادي، وأشخاص لم يكن يشغلهم سوى الوصول إلى نهاية الموسم، إنهاء الموسم، مشاكل كثيرة جدًا حقًا. والأهم من ذلك، أن اللاعبين الخمسة أو الستة الذين تم التعاقد معهم لم يكن أي منهم على مستوى اللعب في ذلك الموسم، وفي نهاية العام تم استبعادهم جميعًا من المشروع. لم يبقَ سوى نغونغ، لكنه لم يلعب عمليًا أبدًا، وتم بيعه هذا العام. كان هناك استياء عام، ومشاكل مع النادي، ولم يكن أوسيمهن يتدرب أبدًا، ولم يكن كفارا سعيدًا. يمكنني سرد مشاكل أخرى. بالتأكيد لم أكن أتوقع أن أجد نفسي في موقف حساس كهذا".

الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان