يعترف مدرب مارسيليا حبيب باي بأن وجود ماسون غرينوود يخلق «عجزاً دفاعياً»
مفارقة نجم مارسيليا الأبرز
كان لاعب مانشستر يونايتد السابق في حالة رائعة أمام المرمى مع مارسيليا مرة أخرى هذا الموسم، بعدما سجل 25 هدفًا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 39 مباراة بجميع المسابقات.
وبينما لا يزال إنهاء غرينوود الهجومي الحاسم محل إجماع، فإن وجوده أثار جدلًا منقسمًا داخل مارسيليا، إذ أقرّ بايي بأن الجناح لا يزال بحاجة إلى تحسين الجانب الدفاعي من لعبه. وقد أُشير إلى أن غرينوود يُعد في الوقت نفسه أكبر نقاط قوة الفريق وأوضح نقاط ضعفه.
بايي يعترف بأوجه القصور الدفاعية
اضطرّ بيي إلى تناول التدقيق المتزايد بشأن كيفية تعويض فريقه لتمركز غرينوود. وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، كان المدرب صريحًا بشأن محدوديات أداء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عندما لا يكون مرسيليا مستحوذًا على الكرة.
وقال بيي معترفًا: «الأمر مرتبط بكوننا نراه يدافع أقل. اليوم لن يقوم بانطلاقة دفاعية لمسافة 50 مترًا». وأضاف: «لكنّه يستطيع قطع خطوط التمرير. أحيانًا، عليك أن تتقبل عجزًا دفاعيًا عندما تكون هناك مساهمة هجومية كبيرة بهذا القدر. ماسون مهم جدًا لهجومنا، ويجب ألا ننتزع منه ميزاته. لكن نعم، لا يزال قابلاً للتحسن على الصعيد الدفاعي».
مقارنة مبابي
فوت ميركاتو أجرى مقارنات مع الطريقة التي كان باريس سان جيرمان يُعيد بها سابقًا هيكلة فريقه حول كيليان مبابي، أو مع كيفية عمل ريال مدريد اليوم. ويكمن الاقتراح في أن اللاعبين العشرة المتبقين يجب أن يعملوا بجهد أكبر فعليًا لتسهيل مهمة فرد واحد قادر على حسم المباراة في جزء من الثانية. ويبدو أن باي مستعد لتقديم تلك التضحية، إذ يرى غرينوود لاعبًا قادرًا على تغيير مجريات اللعب لا يستطيع مارسيليا ببساطة تحمّل استبعاده.
دفعة معنوية بعودة لاعب مصاب قبل مواجهة ميتز
يستعدّ مارسيليا لمواجهة ميتز على ملعب فيلودروم مساء الجمعة، وأكّد بايي أن غرينوود يُتوقَّع أن يعود إلى قائمة الفريق ليوم المباراة، بعدما غاب عن آخر مباراة لهم أمام موناكو، رغم أنه لا يزال يشعر بتأثيرات ضربة قوية أجبرته على الخروج مبكرًا أمام ليل في الأسبوع السابق.
وقال بايي موضحًا: «حالته أفضل لكنه لا يزال يشعر ببعض الألم. لقد تعرّض لاحتكاك قوي أمام ليل. إنه لاعب ذو جودة. وبخصوص الفراغ، فهو لاعب كان بإمكانه أن يضيف لنا شيئًا أمام موناكو. ميسون عاد إلى المجموعة، وهو خيار ويمكنه فكّ التعقيدات. من الجيد أن يكون معنا في هذه المباراة».