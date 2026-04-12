أثار أسلوب الانهيار قلق المدرب بشكل خاص، إذ فشل تشيلسي في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري. وبعد شوط أول تنافسي، انهار أصحاب الأرض بمجرد أن كسر سيتي حالة الجمود. وقال روزينيور موضحًا: "لم نكن جيدين بما يكفي في الشوط الثاني. إنها قصة مشابهة خلال الشهر الماضي الآن من حيث التعامل مع الانتكاسات. إذا تأخرت أمام فرق جيدة مثل هذه، فما عليك فعله خلال الدقائق الخمس التالية هو البقاء في أجواء المباراة. انتهى الأمر بأن كان الشوط الثاني صعبًا جدًا جدًا. لا أستطيع القول إن هناك نقصًا في الجهد. لكن كان هناك نقص في الثقة في الشوط الثاني".