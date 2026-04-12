يعترف ليام روزنيور بأن تشيلسي «افتقد» إنزو فرنانديز الموقوف في الخسارة البائسة على أرضه أمام مانشستر سيتي وسط صيحات الاستهجان التي انهالت على المدرب الواقع تحت الضغط
تتصاعد الضغوط على روزينيور بعد اكتساح سيتي
بلغ موسم تشيلسي أدنى مستوياته الجديدة يوم الأحد بعدما تجوّل مانشستر سيتي إلى 3-0 فوزٍ في ستامفورد بريدج. أهداف الشوط الثاني من نيكو أوريلي ومارك غويهي وجيريمي دوكو فكّكت بشكلٍ حاسم فريقًا بدا خاليًا من الثقة والانسجام التكتيكي. وتترك الهزيمة البلوز يرزحون في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن ليفربول في سباق إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وبعد خسارة خمس من آخر ست مباريات لهم في جميع المسابقات، انتهت تمامًا فترة شهر العسل لروزينور، الذي حلّ بدلًا من إنزو ماريسكا في يناير، فيما عبّر المشجعون المحبطون عن غضبهم.
افتقاد تأثير فرنانديز في خط الوسط
كانت إحدى أبرز النقاط التي دار حولها الحديث بشأن المباراة هي غياب فرنانديز، الذي ظل خارج التشكيلة عقب إيقافٍ فرضه النادي على خلفية تعليقات عن احتمال رحيله في الصيف. واضطر روزينيور إلى الإقرار بأن جودة الأرجنتيني كانت مفقودة بشدة أمام سيتي. وقال روزينيور للصحفيين: "أي فريق سيفتقد إنزو. أنا، بدعم من مجموعة القيادة والمديرين الرياضيين، اتخذت قرارًا من أجل المصلحة طويلة الأمد للنادي. كان إنزو يريد إجراء محادثة مع اللاعبين الرئيسيين في المجموعة. لقد تحدث معي ومع مجموعة القيادة ومع جميع اللاعبين. لا يوجد أي أمر شخصي مع إنزو. سيعود إلى المجموعة يوم الثلاثاء. إنه لاعب من الطراز الأول وشخص جيد للغاية".
أكافح للتعامل مع الانتكاسات
أثار أسلوب الانهيار قلق المدرب بشكل خاص، إذ فشل تشيلسي في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري. وبعد شوط أول تنافسي، انهار أصحاب الأرض بمجرد أن كسر سيتي حالة الجمود. وقال روزينيور موضحًا: "لم نكن جيدين بما يكفي في الشوط الثاني. إنها قصة مشابهة خلال الشهر الماضي الآن من حيث التعامل مع الانتكاسات. إذا تأخرت أمام فرق جيدة مثل هذه، فما عليك فعله خلال الدقائق الخمس التالية هو البقاء في أجواء المباراة. انتهى الأمر بأن كان الشوط الثاني صعبًا جدًا جدًا. لا أستطيع القول إن هناك نقصًا في الجهد. لكن كان هناك نقص في الثقة في الشوط الثاني".
المساءلة في لحظة صعبة
بينما يستعد تشيلسي لمباراة حاسمة أخرى الأسبوع المقبل على أرضه أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، قبل روزينيور المسؤولية الكاملة عن التراجع المستمر وطالب برد فعل فوري. وقال: "أنا المسؤول. هذه مجموعة. هذا أمر نحتاج إلى تحسينه. يبدأ ذلك بعاداتكم وقيمكم". وأضاف: "علينا أن نتحسن. نحن في وضع صعب في الوقت الحالي ولدينا مباراة كبيرة أخرى الأسبوع المقبل. لا يمكننا أن ننسى أننا كنا نلعب ضد فريق في قمة مستواه ينافس على اللقب. لكننا بحاجة إلى الفوز بمباريات مثل هذه. لهذا جئت إلى النادي".