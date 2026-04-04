ترجمه
يعترف كورتيس جونز بأن «الأمر صعب» رؤية محمد صلاح يغادر ليفربول، حيث يقول لاعب الوسط إنه «تعلم الكثير» من النجم المغادر
شخصية أسطورية تستعد لتوديع الجمهور
اعترف لاعب خط وسط ليفربول جونز بأن «الأمر صعب» عليه وهو يرى صلاح يستعد لمغادرة أنفيلد، وكشف أنه «تعلم الكثير» من النجم المصري، وذلك في معرض تعليقه على رسالة الوداع المؤثرة التي وجهها المهاجم إلى المشجعين.
في بيان عاطفي موجه إلى المشجعين، أكد صلاح قراره بالرحيل، ليضع حداً لمسيرته مع ليفربول التي بدأت قبل أن يخوض جونز أول مباراة له مع الفريق الأول.
جونز يتحدث عن تأثير الملك المصري
ألقى جونز الضوء على وجهة نظر زملائه في غرفة الملابس بشأن خسارة شخصية مؤثرة كهذه. وسارع لاعب الوسط، الذي صعد في صفوف الفريق في الوقت الذي كان فيه صلاح يحطم الأرقام القياسية، إلى تسليط الضوء على المعايير الاحترافية التي وضعها النجم المغادر.
"أنا أتحدث كمعجب أيضًا، من الواضح أنه من الصعب رؤية لاعب مثل مو [يغادر]، الذي قدم كل شيء لهذا النادي"، أوضح جونز لشبكة TNT. "الأرقام القياسية التي وضعها وحطمها بنفسه... كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من رحلته وأن أرى مدى الجهد الذي بذله. ترى مو دائمًا وهو يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة ويمنحنا لحظات مثيرة. كلاعب، رأيت مدى جديته في التدريب في صالة الألعاب الرياضية ومدى اهتمامه بنفسه وجسده وتعافيه وكل ما يبذله من جهد إضافي. لقد تعلمت واستفدت الكثير منه. لست بنفس بنية مو الجسدية، لكنني أحاول أن أتبنى نفس العقلية".
السعي وراء نهاية خيالية لأسطورة
مع اقتراب نهاية مسيرة صلاح في أنفيلد، تحول التركيز إلى ضمان رحيله حاملاً المزيد من الألقاب في خزانة جوائزه. وقد مر ليفربول بموسم "متقلب"، لكن لاعب الوسط يؤكد أن الفريق مصمم على توديع اللاعب الذي حقق كل ما يمكن تحقيقه في النادي توديعاً يليق به.
عندما سأله روبي فاولر عما إذا كان يريد ضمان رحيل صلاح كفائز، قال جونز: "نعم، 100 في المائة. أعتقد أن مو سيود ذلك أيضًا. إنه يعلم أننا ندعمه دائمًا، تمامًا كما كان يدعمنا دائمًا. كان هذا الموسم متقلبًا، لكن سيكون من الرائع أن ننهيه على نحو رائع. ندرك أن المباريات تتوالى بسرعة ضد فرق قوية، لكننا بالطبع سنبذل قصارى جهدنا من أجل الجماهير والفريق، وخاصة الآن من أجل مو".
مقارنة أرقام رمز النادي
ورغم أن إحصائيات صلاح هذا الموسم لا تزال محترمة - حيث سجل 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة في 34 مباراة - إلا أنها تمثل انخفاضاً طفيفاً عن المستويات الخيالية التي بلغها خلال الموسم الذي فاز فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ففي الموسم الماضي، سجل رقماً مذهلاً بلغ 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة، مما عزز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين الذين شرفوا الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.
بغض النظر عن الانخفاض الطفيف في الأداء، يعتقد جونز أن إرثه مضمون تمامًا. "أحاول الاستفادة مما فعله، فقد تعلمت الكثير منه. إنه يغادر كأسطورة وقد حقق كل ما يمكنه تحقيقه. أتمنى له التوفيق"، أضاف جونز. في الوقت الحالي، يظل تركيز الريدز منصبًا على الملعب، حيث يخوضون سلسلة من المباريات الصعبة لإنهاء عصر صلاح بنجاح.