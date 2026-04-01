يعترف فابيو كابيلو بأنه «لا يستطيع النوم ليلاً»، حيث وصف المدرب الأسطوري فشل إيطاليا في كأس العالم بأنه «مأساة رياضية وعار»

ووصف المدرب المخضرم الخروج الأخير من البطولة بأنه "أحد أسوأ اللحظات في التاريخ"، مشدداً على أن هيبة القميص الإيطالي قد تلطخت بشدة. ويبدو التأثير العاطفي الذي تعرض له واضحاً، حيث اعترف قائلاً: "لم أستطع النوم طوال الليل، وما زلت لا أصدق ما حدث".

وعندما سُئل عن حجم هذه الخسارة، لم يتردد في التعبير عن غضبه، مؤكداً أن كلماته تعكس غضب أمة في حالة حداد. وقال: "نحن نتحدث عن فريق فاز بأربعة ألقاب في كأس العالم، هذه مأساة رياضية، عار. إنها واحدة من أسوأ الأشياء التي حدثت لكرة القدم الإيطالية في تاريخها الحديث".