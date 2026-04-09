Getty/GOAL
ترجمه
يعترف جوليان ألفاريز بأنه استلهم نهج ليونيل ميسي بتسجيله هدفًا مذهلًا من ركلة حرة لصالح أتلتيكو مدريد أمام برشلونة
إلهام من الأعظم على الإطلاق
كان نجم أتلتيكو مدريد بطلَ الأمسية، بعدما ضمن فريق دييغو سيميوني أفضليةً حاسمة بنتيجة 2-0 في ذهاب مواجهتهما ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسدّدت تسديدة ألفاريز المذهلة مع صافرة نهاية الشوط الأول ملامح المباراة لـ«الروخيبلانكوس»، واعترف المهاجم بأنه كان يستحضر هدفاً محدداً لميسي حين تقدم لتنفيذ الكرة.
وقال ألفاريز لـESPN: «لقد شاهدتُ هدف ميسي أمام ليفربول هنا عدة مرات [في مايو/أيار 2019]، لكنني لم أكن متأكداً تماماً من أنها ستذهب إلى تلك الزاوية بالذات. بمجرد أن تسدد الكرة تدرك ذلك، وحتى قبل أن أركلها كنت واثقاً إلى حد كبير. تدربنا أمس ولم أسجل ولا واحدة. اليوم هو ما كان يهم».
- Getty Images Sport
تشتدّ الأحاديث حول الانتقالات
لم تزد الطبيعة الاستعراضية للهدف إلا في تأجيج الشائعات بشأن مستقبل ألفاريز. وعلى الرغم من امتلاكه عقدًا في «ميتروبوليتانو» حتى يونيو 2030، فإن لاعب مانشستر سيتي السابق يُعد، بحسب التقارير، هدفًا رئيسيًا لبرشلونة، الذي يبحث عن خليفة طويل الأمد لروبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده. ويُقال إن الرئيس خوان لابورتا يرى الأرجنتيني بمثابة التعاقد الأبرز المثالي.
وليس اهتمام الليغا وحده ما يتعين على أتلتي أن يتصدى له. وتشير التقارير إلى أن أرسنال يدرس أيضًا التحرك في الصيف لضم المهاجم، في وقت يتطلع فيه ميكيل أرتيتا إلى تعزيز خياراته الهجومية. وتواصل أسهم ألفاريز الارتفاع، إذ بلغ رصيده من الأهداف هذا الموسم 18 هدفًا في جميع المسابقات.
سيريزو يصدر تحذيرًا بعدم التدخل
على الرغم من تزايد الاهتمام من مختلف أنحاء أوروبا، أوضح رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي ثيريثو أن النادي ليس في وارد البيع. وبنبرة فظة معهود بها، ذكّر ثيريثو الراغبين في ضم اللاعب بأن القوة تقع بالكامل في يد إدارة مدريد بالنظر إلى مدة العقد الحالي للاعب.
وقال ثيريثو هذا الأسبوع: "إذا كان اللاعب مرتبطًا بعقد مع فريق وما زال يتبقى على ذلك العقد سنوات عديدة، حسنًا، أخبروني ماذا يمكن أن يحدث. في تلك الحالة، يمكنكم أن تعتقدوا أنني الله، وإلى أن أقول له أن يرحل، فلن يرحل".
- AFP
ركّز على مباراة الإياب
بينما تدور أحاديث قاعة الاجتماعات، لا يزال ألفاريز مُركّزًا على إنهاء المهمة أمام برشلونة. سيعود أتلتيكو إلى ملعب ميتروبوليتانو الأسبوع المقبل متسلحًا بأفضلية هدفين، بفضل تألق ألفاريز وهدف ثانٍ من ألكسندر سورلوث، لكن رجل المباراة يرفض أن ينجرف وراء الحماس حتى الآن.
"أنا في حالة جيدة في الوقت الحالي"، قال ألفاريز. "أشعر بأنني رائع، والجزء الأهم من الموسم يقترب. علينا أن نواصل العمل بجد لأن هناك أشياء عظيمة تنتظرنا. لم ينتهِ الأمر بعد. نحن نعرف نوع الفريق الذي هم عليه. الحقيقة أننا نملك الأفضلية وعلينا أن نستفيد إلى أقصى حد من جماهيرنا على أرضنا."