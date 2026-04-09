كان نجم أتلتيكو مدريد بطلَ الأمسية، بعدما ضمن فريق دييغو سيميوني أفضليةً حاسمة بنتيجة 2-0 في ذهاب مواجهتهما ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسدّدت تسديدة ألفاريز المذهلة مع صافرة نهاية الشوط الأول ملامح المباراة لـ«الروخيبلانكوس»، واعترف المهاجم بأنه كان يستحضر هدفاً محدداً لميسي حين تقدم لتنفيذ الكرة.

وقال ألفاريز لـESPN: «لقد شاهدتُ هدف ميسي أمام ليفربول هنا عدة مرات [في مايو/أيار 2019]، لكنني لم أكن متأكداً تماماً من أنها ستذهب إلى تلك الزاوية بالذات. بمجرد أن تسدد الكرة تدرك ذلك، وحتى قبل أن أركلها كنت واثقاً إلى حد كبير. تدربنا أمس ولم أسجل ولا واحدة. اليوم هو ما كان يهم».