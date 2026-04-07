يحافظ إيفرا على علاقة أخوية مع تيفيز، لكنه يعترف بأن الخبر الأول كان شبه مستحيل الاستيعاب في ذلك الوقت. وأكد أن هذه الخطوة غيّرت بصورة جوهرية ميزان القوة في مانشستر، ومنحت سيتي المنصة التي احتاجها ليصبح قوة مهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.

وفي حديثه إلى The Athletic، قال إيفرا: «كان الأمر مؤلماً يا رجل. كان مفجعاً. لم أصدق ذلك. كان ذلك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ولم يبدأ أساسياً. كانت لديه مشكلة مع فيرغسون. كان تيفيز يقول: "لم يعرضوا عليّ شيئاً". رأيت ذلك وأنا في إجازة. بوم! تيفيز ينضم إلى مانشستر سيتي. اتصلت به وقلت: "سأقتلك، سأكسر ساقيك يا كارليتو". كان هذا مؤلماً جداً. كان من الصعب ابتلاعه. لكن أعتقد أن هذا كان ردّاً على السير أليكس فيرغسون. ولهذا شعرت بخيبة أمل، لأنه في النهاية لن تعرف أبداً القصة الحقيقية».



