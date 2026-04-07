يعترف باتريس إيفرا بأنه هدّد «بقتل» كارلوس تيفيز بسبب «خيانته» مانشستر يونايتد بانتقاله إلى مانشستر سيتي، بينما يكشف كواليس «الخلاف» بين المهاجم السابق والسير أليكس فيرغسون
خروج تيفيز المثير من يونايتد
دُفِعَت الصداقةُ الوثيقةُ بين اللاعبين إلى أقصى حدودها عندما اختار المهاجم الأرجنتيني الانضمام إلى الغريم المحلي لمانشستر يونايتد عقب هزيمتهم أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009. واستعاد إيفرا، الذي شارك تييفيز أرض الملعب 79 مرة بقميصٍ أحمر، صدمته عند رؤية الخبر أثناء قضاء العطلة. ويعتقد أن الرحيل كان مدفوعًا بعدم تقديم عروض عقد، وبـ«خلاف» متزايد بين المهاجم والمدرب فيرغسون.
حسرة القلب والتهديدات
يحافظ إيفرا على علاقة أخوية مع تيفيز، لكنه يعترف بأن الخبر الأول كان شبه مستحيل الاستيعاب في ذلك الوقت. وأكد أن هذه الخطوة غيّرت بصورة جوهرية ميزان القوة في مانشستر، ومنحت سيتي المنصة التي احتاجها ليصبح قوة مهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.
وفي حديثه إلى The Athletic، قال إيفرا: «كان الأمر مؤلماً يا رجل. كان مفجعاً. لم أصدق ذلك. كان ذلك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ولم يبدأ أساسياً. كانت لديه مشكلة مع فيرغسون. كان تيفيز يقول: "لم يعرضوا عليّ شيئاً". رأيت ذلك وأنا في إجازة. بوم! تيفيز ينضم إلى مانشستر سيتي. اتصلت به وقلت: "سأقتلك، سأكسر ساقيك يا كارليتو". كان هذا مؤلماً جداً. كان من الصعب ابتلاعه. لكن أعتقد أن هذا كان ردّاً على السير أليكس فيرغسون. ولهذا شعرت بخيبة أمل، لأنه في النهاية لن تعرف أبداً القصة الحقيقية».
احترام اختيار الأخ
يجادل إيفرا بأن يونايتد دفع ثمناً باهظاً للصفقة، إذ إن وصول تيفيز إلى ملعب الاتحاد كان محفزاً لفوز سيتي بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، يختار الدولي الفرنسي السابق إعطاء الأولوية لتاريخهما الشخصي على حساب المنافسة الرياضية. وأضاف إيفرا: "لقد دفعنا الثمن غالياً. لو لم يوقّع تيفيز لسيتي، لا أعتقد أنهم كانوا سيبدؤون حتى في الفوز بأي لقب دوري. تشعر بالخيانة، لكنه لا يزال أخي. عليك احترام خياره".
إرث انقسام مانشستر
لا يزال التنافس الذي أشعلته خطوة انتقال تيفيز يواصل تحديد ملامح العصر الحديث للديربي، فيما لا يزال يونايتد يكافح لاستعادة هيمنته المحلية السابقة. وبينما لم يفز الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم الأخير لفيرغسون في 2012-13، حصد سيتي سبعة ألقاب دوري خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من أن إيفرا وتيفيز يظلان صديقين مقرّبين بعد الاعتزال، فإن هذا الانتقال يُعد لحظة محورية غيّرت مسار عملاقي مانشستر إلى الأبد.