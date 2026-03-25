يُعتبر اهتمام بوروسيا دورتموند بجادون سانشو أمراً مؤكداً. ويُقال إن رئيس النادي هانز-يواكيم فاتزكي، على وجه الخصوص، يرغب بشدة في ضم النجم السابق. لكن وفقاً لصحيفة «بيلد»، يبدو أن بوروسيا دورتموند يضع الآن عدة شروط على الجناح في حال قرر العودة إلى ملعب «ويستفالن» – وهذه الشروط صعبة للغاية.
يضع نادي بوروسيا دورتموند شرطين واضحين أمام جادون سانشو من أجل انتقاله في الصيف
وعلى عكس ما أصبح معتادًا في عالم كرة القدم، لا ترغب الإدارة السوداء-الصفراء في دفع أي مبلغ مقدم لسانشو، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف. وبالنظر إلى أداء اللاعب الإنجليزي في السنوات الماضية، يتوقع المسؤولون في دورتموند أن يتقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هذا الأمر بتواضع.
ووفقًا لرغبة مسؤولي بوروسيا دورتموند، يجب أن تمتد تواضع اللاعب الإنجليزي الجديد ليشمل راتبه أيضًا. وبناءً على ذلك، سيتعين على اللاعب الذي خاض 23 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة، والذي يبلغ راتبه حاليًا حوالي 15 مليون يورو سنويًا وفقًا للتقارير، أن يخفض توقعاته بشأن الراتب بشكل كبير. ولا يمكنه أن يتوقع أكثر من خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت في دورتموند.
سانشو لم يرقَ إلى مستوى التوقعات
انضم سانشو في عام 2017 من أكاديمية مانشستر سيتي إلى الفريق الذي احتل المركز الثاني في الدوري الألماني، وتطور ليصبح لاعبًا أساسيًا اعتبارًا من عام 2018، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2021 مقابل 85 مليون يورو. لكن سانشو لم ينجح أبدًا في التأقلم مع «الشياطين الحمر». وفي شتاء عام 2024، عاد إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
بعد ذلك، أعاره مانشستر يونايتد لمدة عام إلى نادي تشيلسي. وفي العام الأخير من عقده، أرسله صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أستون فيلا، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع ثلاثة أهداف في 31 مباراة في جميع المسابقات. للمقارنة: في 158 مباراة مع دورتموند، سجل سانشو 53 هدفاً وصنع 67 تمريرة حاسمة.
جادون سانشو: إحصائياته مع بوروسيا دورتموند
الألعاب
158
أهداف
53
تمريرات حاسمة
67
بطاقات صفراء
7
بطاقات حمراء
0