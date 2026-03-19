يصر دييغو سيميوني على أن برشلونة «أفضل» من أتلتيكو مدريد بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وفي تصريح له عقب تأهل أتلتيكو إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية المرموقة، سارع سيميوني إلى تحويل تركيزه نحو منافسيه المحليين. وفي حين قد يلجأ العديد من المدربين إلى الألاعيب النفسية، كان مدرب أتلتيكو صريحًا بشأن التفاوت في القوة بين الفريقين قبل انطلاق المواجهة.

وقال سيميوني، وفقاً لما نقلته صحيفة "آس": "برشلونة أفضل منا، لكن هذا سيحفزنا على المنافسة، ونأمل أن يكون ذلك بأفضل طريقة ممكنة". "نحن نحاول منافسة برشلونة، وهو الفريق الذي وقعنا في مواجهته. لا شك لدي في أنهم أفضل فريق هجومي في أوروبا. احتمال مواجهة برشلونة في ربع النهائي يمثل تحدياً على أعلى مستوى وسيتطلب منا تقديم هذا المستوى".