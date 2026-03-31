يصر جياني إنفانتينو على أن إيران ستشارك في كأس العالم 2026
إنفانتينو يؤكد وضع البطولة
سعى إنفانتينو إلى وضع حد للتكهنات المتعلقة بمشاركة إيران في كأس العالم 2026، مؤكدًا بشكل قاطع أن المنتخب الإيراني سيشارك في البطولة. وفي حديثه خلال استراحة الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت إيران وكوستاريكا في تركيا، نفى رئيس الفيفا التكهنات التي تشير إلى أن الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ستفرض تغييرًا في الخطط.
وقال إنفانتينو: "إيران ستشارك في كأس العالم. لهذا السبب نحن هنا. نحن سعداء للغاية لأنهم فريق قوي جداً، وأنا سعيد جداً. لقد شاهدت الفريق وتحدثت مع اللاعبين والمدرب، لذا كل شيء على ما يرام". وكان ظهوره المفاجئ في المباراة بمثابة إظهار علني لدعمه لمنتخب ميلي في خضم فترة من الضغوط السياسية الشديدة.
- AFP
لن يتم نقل أي ملعب ضمن المجموعة G
كان الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد أشار سابقًا إلى أنه «يتفاوض» مع الفيفا لنقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك. وجاء ذلك في أعقاب مخاوف بشأن سلامة الفريق ومدى ملاءمة اللعب في بلد يخوض حاليًا صراعًا عسكريًا مع بلدهم. حتى أن رئيسة المكسيك، كلوديا شاينباوم، أعربت عن استعدادها لاستضافة المباريات في حال تمت الموافقة على هذا التغيير.
ومع ذلك، أوقف إنفانتينو الآن تلك المناقشات، وأصر على أن الجدول الزمني لا يزال ثابتًا وفقًا للقرعة الأولية للبطولة. وفي معرض تناوله للمخاوف المتعلقة بمكان إقامة المباريات بشكل مباشر، شدد رئيس الفيفا على أن "مباريات إيران ستُقام في المكان المحدد لها، وفقًا للقرعة". وهذا يعني أن منتخب ميلي سيواصل رحلته المخطط لها عبر لوس أنجلوس وسياتل.
موقف الفيفا من النزاعات العالمية
غالبًا ما وجدت الهيئة الإدارية نفسها في مفترق طرق بين الرياضة والسياسة، وسارع إنفانتينو إلى التأكيد مجددًا على فلسفة الفيفا فيما يتعلق بالتوترات العالمية.
خلال اجتماع مجلس الفيفا الذي عُقد مؤخرًا عبر الإنترنت من زيورخ، أشار إلى أن كرة القدم يجب أن تكون قوة موحدة بدلاً من أن تخضع لتوجيهات قادة العالم، حتى مع اعترافه بخطورة الوضع الحالي.
وقال إنفانتينو: "تتطلع الفيفا إلى أن تتنافس جميع الفرق المشاركة في كأس العالم بروح من اللعب النظيف والاحترام المتبادل". "لا تستطيع الفيفا حل النزاعات الجيوسياسية، لكننا ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم وكأس العالم لبناء الجسور وتعزيز السلام، حيث تتجه أفكارنا إلى أولئك الذين يعانون من جراء الحروب المستمرة".
اللوجستيات وجدول البطولة
كانت إيران من أوائل دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي حجزت مقعدها في بطولة 2026، محققةً بذلك تأهلها الرابع على التوالي. ورغم سجلها الحافل في التأهل، فإنها لا تزال تسعى لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الظهور لأول مرة في مرحلة خروج المغلوب.
وبحسب الجدول الحالي، من المقرر أن يفتتح المنتخب الإيراني مشواره في المجموعة G بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، تليها مواجهة مع بلجيكا يوم 21 يونيو، ثم المباراة الأخيرة في المجموعة ضد مصر في سياتل يوم 26 يونيو.