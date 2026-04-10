ترجمه
يصرّ فيكتور جيوكيريس على أن أرسنال قادر على تسخير «التوتر» في وقت يزعم فيه منتقدون أنهم يخاطرون بإهدار لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
احتضان ضغط المرحلة الحاسمة
قاد غيوكيريس مطاردة أرسنال لتحقيق هدفهم النهائي طوال معظم الموسم، وقد حثّ الآن زملاءه في الفريق على التحلي بالتركيز والاستمتاع في صراع اللقب، رغم ثقل الأمل والتوقعات على أكتافهم. وفي حديثه إلى football.london، أشار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أن الشعور بالضغط جزء طبيعي من المنافسة على أعلى مستوى.
وقال غيوكيريس: «أعتقد أنه إذا شعرت بالتوتر، فهذا يعني أن الأمر يهمك. أعتقد أنه ليس سيئًا إذا تعاملت معه بالطريقة الصحيحة ووجهت تلك الطاقة في الاتجاه الصحيح. لذا فإن الشعور بالتوتر ليس أمرًا سيئًا. إنما يصبح سيئًا فقط إذا حولته إلى شيء سلبي، وهذا يعتمد على كيفية تعاملك مع تلك المشاعر».
العقلية المطلوبة للأواني الفضية
وصل اللاعب السابق لسبورتينغ لشبونة إلى شمال لندن بسجل حافل بالانتصارات، بعدما أحرز لقبين متتاليين في البرتغال. ويؤكد أن الحفاظ على نهج ثابت هو السبيل الوحيد لتجاوز الأشهر الأخيرة من الموسم. وقال موضحًا: «عليك أن تكون في غاية التركيز في كل مباراة وأن تتعامل مع كل مباراة بأقصى جدية ممكنة، بغض النظر عمّن تلعب ضده. كل النقاط التي تحصدها تُحتسب في النهاية».
وأضاف: «عليك أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن أيضًا ألا تشعر بإحباط شديد إذا لم تسر الأمور في صالحك، لأنه موسم طويل دائمًا ولا يزال هناك الكثير للعب من أجله. حتى الآن، ونحن في أبريل، لا يزال هناك الكثير من المباريات، وعلينا فقط أن نركز على القيام بعملنا وأن نستمتع بذلك. وألا نفكر كثيرًا فيما قد يحدث أو كيف ستكون النتيجة النهائية».
تأثير خبرة النخبة
عزّز أرسنال صفوفه بعدة لاعبين فائزين الصيف الماضي، من بينهم مارتن زوبيميندي، وإيبيريتشي إيزي، وبييرو هينكابي، بينما انضم غابرييل هاينزه إلى الطاقم التدريبي لتقديم مزيد من الخبرة النخبوية. ويعتقد جيوكيريس أن هذا التنوع في الخلفيات أمرٌ حيوي للمجموعة. وقال: «كل لاعب لديه تجارب مختلفة خلال مسيرته ومشاعر مختلفة تجاه المواقف نفسها. أعتقد أنه من المهم دائمًا أن تأتي أحيانًا بعقلية مختلفة وأن تنظر إلى الأمر بطريقة مختلفة. لكن بالنيات نفسها التي لدى الجميع في النادي، ومع الجميع. لدينا الكثير من اللاعبين في الفريق الذين فازوا بالألقاب، وهذا ما نريد أن نفعله مرة أخرى هذا الموسم».
تباين الحظوظ بينما يسعى أرسنال لتحقيق ثنائية تاريخية
دخل موسم أرسنال مرحلة مضطربة في توقيت حرج ومتأخر، عقب خسارة مخيبة في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي، وخروج صادم من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون، أحد أندية التشامبيونشيب، في ربع النهائي. ورغم هذه الانتكاسات، لا يزال المدفعجية في وضع قوي لحسم أول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2003-2004، إذ يتقدمون حاليًا بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة مؤجلة. وفي الوقت ذاته، تظل طموحاتهم الأوروبية مرتفعة مع اقترابهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق فوز حاسم خارج الديار بنتيجة 1-0 على سبورتينغ في ذهاب ربع النهائي.