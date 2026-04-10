قاد غيوكيريس مطاردة أرسنال لتحقيق هدفهم النهائي طوال معظم الموسم، وقد حثّ الآن زملاءه في الفريق على التحلي بالتركيز والاستمتاع في صراع اللقب، رغم ثقل الأمل والتوقعات على أكتافهم. وفي حديثه إلى football.london، أشار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أن الشعور بالضغط جزء طبيعي من المنافسة على أعلى مستوى.

وقال غيوكيريس: «أعتقد أنه إذا شعرت بالتوتر، فهذا يعني أن الأمر يهمك. أعتقد أنه ليس سيئًا إذا تعاملت معه بالطريقة الصحيحة ووجهت تلك الطاقة في الاتجاه الصحيح. لذا فإن الشعور بالتوتر ليس أمرًا سيئًا. إنما يصبح سيئًا فقط إذا حولته إلى شيء سلبي، وهذا يعتمد على كيفية تعاملك مع تلك المشاعر».