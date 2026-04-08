ردًا على هذه الحصة التدريبية المتقنة على سي بي إس سبورتس، فكّك هنري السمات المحددة التي تجعل أوليسه مهاجمًا عصريًا فتاكًا. وبينما يركز كثيرون على براعته الفنية وقدرته على إرسال العرضيات، أصرّ قائد أرسنال السابق على أن أعظم سلاح لدى الفرنسي هو قدرته على المعالجة الذهنية داخل الملعب.

"مايكل ليس مثل بقية اللاعبين. قد يكون خجولًا عندما تعطيه ميكروفونًا، لكنه يمتلك عقلية محددة، ونظرة معينة للحياة، ونظرة للعبة تتوافق معها"، قال أسطورة أرسنال هنري. "عندما يحصل على الكرة، يرى أشياء لا يراها إلا القليل. يدرك اللعبة بشكل مختلف، يراها بعقله أكثر مما يراها بعينيه. يحاول أن يتخيل ما الذي قد يحدث بمجرد أن تغادر الكرة حارس المرمى. عليك أن تتوقع ما الذي سيأتي لاحقًا.

"كلنا نعرف أنه يستطيع المراوغة. لديه طريقته الخاصة في النظر إلى اللعبة والحياة. لهذا السبب أحيانًا، خارج الملعب، لا يفهمه الناس. لكنه شخص لطيف، رجل رائع. لا يتحدث كثيرًا خارج الملعب، لكن عندما تكون الكرة معه، يتحدث جيدًا جدًا من خلال لعبه."