Getty Images
ترجمه
يشرح تييري هنري سبب «عدم فهم الناس» لمايكل أوليزه، بينما يُغدق المديح على نجم بايرن ميونيخ «الخجول»
ماستر كلاس في سانتياغو برنابيو
خلال ذلك الأداء اللافت، أرهق اللاعب السابق لكريستال بالاس بلا هوادة الخط الخلفي لريال مدريد، مقدّمًا على وجه الخصوص التمريرة الحاسمة لهدف هاري كين في فوز مثير بنتيجة 2-1. وقد تركت قدرته على استغلال المساحات وإرسال عرضيات متقنة بكلتا قدميه أصحاب الأرض في حالة ارتباك طوال الأمسية.
وكان تأثيره في ألمانيا لا يمكن إنكاره، ما يبرر الاستثمار الكبير الذي قام به النادي البافاري. فقد ساهم الجناح في رقم مذهل بلغ 88 هدفًا خلال 96 مباراة فقط على مدار موسمين مع بايرن ميونيخ. وفي فريق يعج بالنجوم الكبار، نجح أوليز في حجز دورٍ له كصانع ألعاب رئيسي، وغالبًا ما كان بمثابة الشرارة المحركة لخطط فينسنت كومباني التكتيكية في المواجهات الأوروبية عالية الضغط.
- Getty Images Sport
نهجٌ قائمٌ على الدماغ في اللعب
ردًا على هذه الحصة التدريبية المتقنة على سي بي إس سبورتس، فكّك هنري السمات المحددة التي تجعل أوليسه مهاجمًا عصريًا فتاكًا. وبينما يركز كثيرون على براعته الفنية وقدرته على إرسال العرضيات، أصرّ قائد أرسنال السابق على أن أعظم سلاح لدى الفرنسي هو قدرته على المعالجة الذهنية داخل الملعب.
"مايكل ليس مثل بقية اللاعبين. قد يكون خجولًا عندما تعطيه ميكروفونًا، لكنه يمتلك عقلية محددة، ونظرة معينة للحياة، ونظرة للعبة تتوافق معها"، قال أسطورة أرسنال هنري. "عندما يحصل على الكرة، يرى أشياء لا يراها إلا القليل. يدرك اللعبة بشكل مختلف، يراها بعقله أكثر مما يراها بعينيه. يحاول أن يتخيل ما الذي قد يحدث بمجرد أن تغادر الكرة حارس المرمى. عليك أن تتوقع ما الذي سيأتي لاحقًا.
"كلنا نعرف أنه يستطيع المراوغة. لديه طريقته الخاصة في النظر إلى اللعبة والحياة. لهذا السبب أحيانًا، خارج الملعب، لا يفهمه الناس. لكنه شخص لطيف، رجل رائع. لا يتحدث كثيرًا خارج الملعب، لكن عندما تكون الكرة معه، يتحدث جيدًا جدًا من خلال لعبه."
رفض التكهنات حول الانتقال
بطبيعة الحال، أثارت مثل هذه العروض رفيعة المستوى شائعاتٍ حول اهتمام أندية أوروبية كبرى أخرى. ومع ذلك، سارع هرم بايرن إلى إغلاق الباب أمام أي حديث عن انتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني. ولا يزال النادي مُصِرًّا على أن أوليز حجر زاوية في مشروعه المستقبلي. ومع بقاء عدة سنوات في عقده الحالي وعدم وجود رغبة واضحة في الرحيل، يجد بايرن نفسه في موقف قوي لمقاومة أي ضجيج خارجي.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
بينما يستعد بايرن لمباراة الإياب في ميونيخ، ستبقى الأضواء بلا شك مسلطة على الجناح الفرنسي. سيواجه لوس بلانكوس معركة شاقة لإيقافه عن قيادة العملاق الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، سيركّز أوليسيه وبايرن أولًا على مواجهة في الدوري الألماني خارج الديار أمام سانت باولي يوم السبت.