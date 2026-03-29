يشرح توماس توخيل سبب تراجع هاري ماجواير في الترتيب الهرمي لمدافعي خط الوسط في منتخب إنجلترا، ليأتي خلف تريفو تشالوباه وإيزري كونسا

وفي حديثه بعد المباراة، تحدث توخيل بصراحة عن وضع لاعب مانشستر يونايتد. وقال توخيل: "لقد رأيت بالضبط ما كنت أتوقعه، أداءً قوياً ومتيناً من قلب الدفاع". "هذا هو أسلوبه. إنه جيد جداً في التعامل مع الكرة، وهادئ للغاية، وقوي في الكرات الهوائية، ويشكل سلاحاً فعالاً في الكرات الثابتة. لم أغير رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أرغب في إشراكهم في التشكيلة الأساسية، وأرى لاعبين آخرين أمامهم يتمتعون بخصائص مختلفة. أرى إزري كونسا أمامه، وأرى مارك جويه أمامه. هذا ليس سراً. أرى أن تريفو تشالوباه يتفوق عليه قليلاً من حيث القدرة على الحركة.

"وكذلك جون ستونز، لكنه تعرض لإصابات لذا كان عليه الانضمام إلى المعسكر. كنت بحاجة إلى مقابلته [ماجواير] شخصياً لأرى كيف يتصرف داخل المجموعة. سيكون من المثير للاهتمام الآن أن نرى كيف يتصرف داخل المجموعة."