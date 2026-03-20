يشرح توماس توخيل سبب استبعاده لنجم ريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا الأخيرة
استبعاد ألكسندر-أرنولد
عانى الظهير الأيمن لريال مدريد من موسم مليء بالإصابات في الدوري الإسباني، حيث غاب عن الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، ثم تعرض لتمزق عضلي أبعدته عن الملاعب بين شهري ديسمبر وفبراير. وقد خاض 34 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، لكنه لم يلعب مع منتخب بلاده منذ مباراة تصفيات كأس العالم ضد أندورا في يونيو من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يشارك في أي من تشكيلات توخيل، ويثير استبعاده الأخير شكوكاً جدية حول مشاركته في البطولة، نظراً لأن هذه كانت تشكيلة موسعة تضم 35 لاعباً؛ فقد اختار المدرب السابق لتشيلسي تينو ليفرامينتو وديد سبنس وجاريل كوانسا كخيارات في مركز الظهير الأيمن.
تفسير توخيل
وأوضح توخيل أن استبعاد ألكسندر-أرنولد كان "قرارًا صعبًا"، لكنه أضاف: "أعرف جيدًا ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا. لقد لعبت ضده مرات عديدة وعانيت عندما كان يلعب مع ليفربول ضد فريقي. لذا فأنا على دراية تامة بقوته وبما يمكنه تقديمه.
"لكن في الوقت الحالي، يبدو أن لدينا دليلًا على مدى جودتنا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وعلى اللاعبين الموجودين في المعسكر للعب في مركز الظهير الأيمن أن يثبتوا جدارتهم، وأن يتنافسوا، وأن يثبتوا مرة أخرى أنهم يستحقون ذلك".
وتابع توخيل: "أعلم أن هذا قرار صعب بالنسبة لترينت، كما هو الحال بالنسبة لأولي واتكينز في الوقت الحالي ولوك شو". "هذه القرارات الصعبة جزء من العمل. إنه قرار رياضي.
"إنه قرار رياضي أن نبقى مع كوانسا وليفرامينتو وسبنس. إنه قرار يتعلق بدومينيك سولانكي ودومينيك كالفيرت-لوين، اللذين لا أعرفهما جيدًا كما أعرف، على سبيل المثال، أولي واتكينز.
"أشعر أن لدي صورة واضحة جدًا عما يمكن أن يقدمه أولي لنا. لقد رأيته في البطولات. رأيته معنا في تصفيات كرة القدم، لذا أريد أن ألقي نظرة على لاعبين آخرين للحصول على صورة أفضل وتكوين رأي أوضح.
"أعلم أن الأمر صعب. أعلم أنه اسم كبير. أعتقد أنه موهبة هائلة ولديه مستقبل كبير، لكنني أشعر أنني أعرف ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا وقررت البقاء مع اللاعبين الذين كانوا في المعسكر."
توشيل يقسم الفريق
وأوضح توخيل أنه يعتزم "تقسيم" تشكيلته لحماية لاعبيه الأساسيين، حيث من المقرر أن ينضم عدد من اللاعبين الرئيسيين، ومن بينهم هاري كين وبوكايو ساكا وديكلان رايس ومورغان روجرز، للمشاركة في مباراة اليابان فقط.
كما سيكون أنتوني جوردون وإليوت أندرسون ونيكو أورايلي ومارك جويهي وإزري كونسا ودان بيرن ودين هندرسون من بين اللاعبين الذين سينضمون فقط للمباراة الثانية.
وقال توخيل: "لقد لعب هؤلاء اللاعبون 3500 دقيقة، وبعضهم لعب حوالي 4000 دقيقة [هذا الموسم]". "والأهم من مجرد عدد الدقائق هو أن بعض هؤلاء اللاعبين لعبوا دقائق أكثر من مجموع دقائق الموسم الماضي بأكمله.
"لقد ساهم جميع هؤلاء اللاعبين في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. إنهم يستحقون التقدير مني. ومنحهم استراحة ذهنية وجسدية سيكون في صالحنا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد مباراتيها الوديتين ضد أوروغواي واليابان، ستواجه إنجلترا كوستاريكا في مباراة تحضيرية أخرى في يونيو قبل انطلاق البطولة. وفي دور المجموعات، من المقرر أن تلتقي إنجلترا مع كوستاريكا وكرواتيا وغانا.
