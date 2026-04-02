يشرح الوكيل كيف تم ترتيب انتقال جيسي لينجارد إلى كورينثيانز، حيث رفض نجم مانشستر يونايتد السابق عرض نيويورك ريد بولز ليلتحق بممفيس ديباي في البرازيل
من كوريا الجنوبية إلى ساو باولو
بدأت تفاصيل الصفقة المفاجئة لانتقال لينجارد إلى كورينثيانز تتكشف، حيث لعب مارتينز دور المهندس الرئيسي وراء انتقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى الدوري البرازيلي بعد فترة لعبه مع نادي سيول. بدأ المشروع في البداية كاقتراح لفريق جريميو، ولكن بعد أن رفض فريق بورتو أليغري المضي قدماً في الصفقة، تحول مارتينز نحو الإدارة في باركي سان جورج. وعلى الرغم من اهتمام فريق نيويورك ريد بولز، إلا أن لينجارد انبهر في النهاية بالمشروع الرياضي والجاذبية الثقافية للعب في البرازيل.
عرض الوكيل والمكالمة المرئية
وقد أوضح مارتينز تفاصيل خلفية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن فترة الانتقالات المفتوحة في البرازيل أتاحت فرصة فريدة للاعب الذي أصبح حرًا. وقال مارتينز لـ«جلوبو إسبورتي»: «رأيت أن لينجارد متاح في سوق الانتقالات، وأن معظم فترات الانتقالات قد أُغلقت بالفعل. وكان البرازيل أحد الأسواق القليلة التي لا تزال مفتوحة. لذا سألت فيني (عميله): ما رأيك في انضمام لينجارد إلى جريميو؟»
"اتصلت بمارسيلو باز وأخبرته أن جيسي لاعب حر ويريد اللعب في البرازيل. شرحت له الشروط وأوضحت أن الأمر ليس جنونياً - فهو يندرج ضمن سقف الرواتب. في اليوم التالي، أجرينا بالفعل مكالمة فيديو مع لينجارد، ومنذ ذلك الحين سارت المفاوضات بسرعة كبيرة."
تأثير ديباي
كان وجود زميله السابق في مانشستر يونايتد، ديباي، عاملاً حاسماً في قرار اللاعب الإنجليزي. فقد أشاد المهاجم الهولندي بالبنية التحتية للنادي ونمط الحياة في ساو باولو، مما ساعد لينجارد على الشعور بالثقة تجاه هذه الخطوة. وأضاف مارتينز: "قال لي: الأمر مختلف هنا. هناك 'أجواء إيجابية'، وهي تعكس فرحة الشعب البرازيلي".
المباراة الأولى تنتهي بالهزيمة
خاض لينجارد أول مباراة له كبديل في المباراة التي خسرها كورينثيانز بنتيجة 3-1 أمام فلومينينسي يوم الأربعاء. دخل لينجارد الملعب في الدقيقة 47 ليحل محل برينو بيدون، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه الجديد في حصد أي نقاط على ملعب ماراكانا. وبسبب هذه الهزيمة، احتل كورينثيانز المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، بعد أن حصد 10 نقاط فقط من تسع مباريات. وبعد فشله في تحقيق الفوز في ست مباريات متتالية بالدوري، سيسعى الفريق إلى تحقيق الفوز عندما يواجه إنترناسيونال يوم الأحد.