كان كوفنتري سيتي على أتم الاستعداد لنهاية حقبة طويلة من المعاناة. فبينما كان "سوبر فرانك" لامبارد يحتفل بحماس عارم مع اللاعبين والجماهير في بلاكبيرن، كان هناك مقطع فيديو متقن الإنتاج يغزو وسائل التواصل الاجتماعي. عبر شاشات تلفزيون قديمة بجوار سيارات رياضية يعلوها الغبار، ظهرت مشاهد الهبوط المبكي من الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2001، مصحوبة بوعد قُطع آنذاك: "سنعود". ليأتي المشهد الحاسم في النهاية معلناً: "لقد عدنا!". خمسة وعشرون عاماً من الألم تلاشت يوم الجمعة وكأنها لم تكن.
هبطوا مع مانشستر سيتي: "يشبه التتويج بدوري الأبطال".. لامبارد يتغنى بالتأهل العاطفي مع كوفنتري!
دوري أبطال أوروبا أم الصعود؟ فرانك لامبارد يُصنف إنجازاته
بدا لامبارد متأثراً بشدة، حيث وضع إنجاز الصعود في نفس المرتبة مع انتصاراته الكبرى مع نادي تشيلسي. وصرح المدرب البالغ من العمر 47 عاماً لشبكة "سكاي سبورتس" قائلاً: "إنه بالتأكيد في القمة. لقد كنت محظوظاً باللعب في فرق عظيمة لتشيلسي. الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي كان ببساطة أمراً لا يُصدق".
وأضاف لامبارد: "أن نتمكن من تحقيق ذلك مع هذا النادي في ظل الظروف الراهنة، هو بالنسبة لي إنجاز يفوق التوقعات. لا أريد التقليل من شأن اللاعبين بأي حال من الأحوال. لقد ارتقوا بمستواهم إلى آفاق جديدة من خلال العمل الجاد الخالص، وأنا فخور جداً بكوني مدربهم".
- Getty Images Sport
دوج كينج ينتشل كوفنتري سيتي من غياهب النسيان
الحياة ليست سهلة دائماً في كوفنتري، تلك المدينة الصناعية التي تتسم أحياناً بالكآبة، والتي عانت بشدة من الغارات الجوية الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية، ومؤخراً من التدهور الاقتصادي. ثم انهار فخر المدينة: كوفنتري سيتي، الذي استمر لسنوات عديدة كأحد أندية الدرجة الأولى، وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1987، وأحد الأعضاء المؤسسين للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992.
فبعد الهبوط من دوري الدرجة الأولى، استمر التراجع حتى وصل الفريق إلى دوري الدرجة الرابعة في عام 2017. والعودة من هذا القاع إلى المستوى الأعلى في غضون ثماني سنوات فقط تُعد إنجازاً استثنائياً في ظل منافسة شرسة تحكمها الرأسمالية البحتة. ومع ذلك، فهذه ليست معجزة: ففي كوفنتري أيضاً يتم ضخ واستثمار الكثير من الأموال.
يرتبط الصعود القوي لـ "سيتي" ارتباطاً وثيقاً بـ "دوج كينج". رجل الأعمال فاحش الثراء الذي أصبح المالك الوحيد للنادي في عام 2023، أعاد الاستقرار والهدوء إلى أروقة النادي بعد سنوات مضطربة تحت إدارة المالكين السابقين "سيسو كابيتال ليمتد" - وذلك على الرغم من تعرضه لانتقادات حادة بسبب قرارات إدارية غير شعبية، مثل الانفصال عن المدرب مارك روبنز، صانع إنجاز الصعود مرتين.
ليس فقط في الألوان: تشابه مذهل مع مانشستر سيتي
لكن كينج قام بتعيين لامبارد كبديل لروبنز. واللاعب الدولي الذي خاض 106 مباريات، والذي لم تكن محطاته التدريبية السابقة (ديربي، تشيلسي، إيفرتون) موفقة تماماً، تناسب بشكل مثالي مع كوفنتري. في موسمه الأول، أضاع لامبارد فرصة الصعود بصعوبة، لكنه نجح في اكتساح المنافسة هذه المرة.
"صاعدون!".. هكذا تصدرت العبارة بأكبر خط ممكن الصفحة الأولى لصحيفة "كوفنتري تليجراف" صباح السبت، مرفقة بملاحظة: "السوبر سكاي بلوز (السماوي الفائق) في المكان الذي ينتمون إليه". هناك، في دوري الأضواء، حيث سطر أساطير النادي أمجادهم، مثل حارس المرمى القياسي ستيف أوجريزوفيتش، و"السيد ساحر" تومي هاتشينسون، والهداف ديون دبلن.
في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتعين على كوفنتري بالطبع العودة إلى الصفوف الخلفية في البداية. ورغم قوة القائمة التي تضم لاعب شالكه السابق حاجي رايت (16 هدفاً هذا الموسم) وصانع الألعاب الدنماركي فيكتور تورب، إلا أن الفجوة في إنجلترا بين الدرجتين الثانية والأولى هائلة، ودائماً ما يمثل البقاء في الدوري عقبة عالية وتحدياً كبيراً أمام أي فريق صاعد.
ومع ذلك، هناك نموذج يُحتذى به، ويرتدي أيضاً اللون السماوي: ففي عام 2001، هبط مع كوفنتري فريق آخر هو مانشستر سيتي. وهذا الأخير، كما نعلم، تعافى بشكل جيد جداً منذ ذلك الحين.
دوري البطولة الإنجليزية 2025/26: فرق الصدارة في الأمتار الأخيرة من الموسم
(تحديث: 18.04.2026، الساعة 12 ظهراً)
الترتيب
المباريات
الفريق
الأهداف
النقاط
1
43
كوفنتري سيتي
85:43
86
2
41
إيبسويتش تاون
71:42
75
3
42
إف سي ميلوال
56:47
73
4
42
نادي ساوثهامبتون
73:50
72
5
42
نادي ميدلزبره
62:42
72
6
42
هال سيتي
64:60
68