يسجل بوف أول أهدافه مع واتفورد بعد شهر من عودته إلى الملاعب

بموجب أحكام اللوائح، لا يمكن لبوف أن يلعب مرة أخرى في إيطاليا، في أي مسابقة رسمية: ففي الأول من ديسمبر 2024، تعرض اللاعب لأزمة صحية على أرض الملعب خلال مباراة الدوري بين فيورنتينا وإنتر، وأظهرت الفحوصات التي أجريت لاحقًا إصابته باضطراب نظم القلب البطيني الخبيث المعروف باسم «التواء القمة»، وبسبب ذلك، تم زرع جهاز صدمات كهربائيةتحتالجلد، مما يمنعه من العودة إلى الملاعب في أي بطولة رسمية إيطالية، ولا حتى مع قميص المنتخب الوطني. وهي حالة مشابهة لحالة كريستيان إريكسن، ومثل لاعب الوسط الدنماركي، غادر بوف أيضًا إلى إنجلترا.