في يوم إقامة مباريات الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، انصب اهتمام (وقلوب) بعض المشجعين الإيطاليين - الذين لا تشارك فرقهم في البطولات الأوروبية - على دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حيث أقيمت الليلة مباراتان مؤجلتان من الجولة 36. كانت إحدى المباراتين بين واتفورد وريكسهام، حيث كان على مقاعد البدلاء للفريق المضيف اللاعب السابق في فيورنتينا وروما إدواردو بوف. دخل لاعب الوسط المولود عام 2002 الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم النتيجة النهائية لصالح فريقه بنتيجة 3-1.
يسجل بوف أول أهدافه مع واتفورد بعد شهر من عودته إلى الملاعب
هدف بوف
بعد مرور 471 يوماً على مباراة فيورنتينا وإنتر التي ستبقى في الذاكرة بسبب إصابة إدواردو بالوعك ولحظات الخوف التي تلت ذلك، استعاد بوف الإحساس بفرحة تسجيل هدف. الفرح، والحماس. وعناق المشجعين، الذي سارع اللاعب للبحث عنه بالركض نحو المنصة فور تسجيله الهدف. بدأت الهجمة بانطلاقة رائعة من مامادو دومبيا على الجانب الأيمن، وسدد اللاعب بقدمه اليمنى من قرب خط المرمى، فارتطمت الكرة بالعارضة وخرجت خارج منطقة الجزاء؛ ثم حاول ماركولا بتسديدة قوية بقدمه اليسرى لكنها ارتطمت بالعارضة مرة أخرى، لتنتهي الكرة عند أقدام بوف الذي سجل أول أهدافه مع واتفورد من على بعد خطوات قليلة من المرمى.
بوفه لم يعد بإمكانه اللعب في إيطاليا
بموجب أحكام اللوائح، لا يمكن لبوف أن يلعب مرة أخرى في إيطاليا، في أي مسابقة رسمية: ففي الأول من ديسمبر 2024، تعرض اللاعب لأزمة صحية على أرض الملعب خلال مباراة الدوري بين فيورنتينا وإنتر، وأظهرت الفحوصات التي أجريت لاحقًا إصابته باضطراب نظم القلب البطيني الخبيث المعروف باسم «التواء القمة»، وبسبب ذلك، تم زرع جهاز صدمات كهربائيةتحتالجلد، مما يمنعه من العودة إلى الملاعب في أي بطولة رسمية إيطالية، ولا حتى مع قميص المنتخب الوطني. وهي حالة مشابهة لحالة كريستيان إريكسن، ومثل لاعب الوسط الدنماركي، غادر بوف أيضًا إلى إنجلترا.