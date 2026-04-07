يستهدف توتنهام حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد ليحل محل غولييلمو فيكاريو مع استعداد إنتر لتنفيذ تحرك صيفي
إنتر يقود السباق للتعاقد مع فيكاريو
يبدو أن فترة فيكاريو في شمال لندن تقترب من نهايتها بعد موسمين فقط. وتشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد توصل بالفعل إلى اتفاق لتسهيل رحيله خلال نافذة الانتقالات المقبلة. ويتصدر العملاق الإيطالي إنتر السباق لإعادة نجم الآتزوري إلى الدوري الإيطالي، في وقت يستعد فيه سبيرز لإجراء إعادة هيكلة كبيرة في التشكيلة.
الحارس مُبعد حاليًا عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة فتق، ولا يزال احتمال مشاركته محل شك كبير في أول مباراة للمدرب الجديد روبرتو دي زيربي على رأس القيادة أمام سندرلاند هذا الأسبوع.
ومع تورط توتنهام في صراع هبوط صادم، يُعتقد أن فيكاريو يسعى إلى مشروع يوفر الاستقرار وفرصة مضمونة للعب في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر يبدو أن سبيرز غير مرجح أن يقدمه في المستقبل القريب.
يبرز جيمس ترافورد كهدفٍ رئيسي
وفقًا لـذا صن، يراقب توتنهام ترافورد في مانشستر سيتي، لملء الفراغ الوشيك بين الخشبات الثلاث.
عاد الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا إلى ملعب الاتحاد في صفقة بلغت 27 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي عقب هبوط بيرنلي، لكنه واجه صعوبة في الحصول على وقت لعب منتظم خلف صفقة الصيف جيانلويجي دوناروما.
وبينما بدأ في فوز سيتي الأخير 4-0 على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يشارك ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصول الإيطالي.
يتصدر توتنهام سباق التعاقد مع ترافورد
يواجه توتنهام منافسة شرسة للحصول على توقيع اللاعب الشاب، إذ يراقب نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا أيضاً وضعه عن كثب. وكان نيوكاسل قريباً من التعاقد مع ترافورد العام الماضي ولا يزال يُنظر إليه على أنه في موقع قوي إذا قرر سيتي الاستفادة مادياً من بيعه.
ومع ذلك، فإن إغراء أن يصبح الحارس الأول بلا منازع في العاصمة الإنجليزية قد يدفع ترافورد إلى الانضمام إلى ثورة دي زيربي.
معضلة دي زيربي في حراسة المرمى
أثار تعيين دي زيربي تساؤلات فورية بشأن التوجه التكتيكي الطويل الأمد للنادي، ولا سيما في مركز حراسة المرمى. فقد عمل المدرب الإيطالي مع بارت فيربروخن في برايتون، ويُعد الهولندي اسماً آخر يُقال إنه يتصدر قائمة اختيارات النادي. وإذا لم يتمكن فيكاريو من المشاركة أمام سندرلاند، فقد يضطر دي زيربي للاعتماد على أنتونين كينسكي، الذي يائساً يسعى للفداء بعد استبداله بعد 17 دقيقة فقط من مباراة حديثة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.