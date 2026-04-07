يبدو أن فترة فيكاريو في شمال لندن تقترب من نهايتها بعد موسمين فقط. وتشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد توصل بالفعل إلى اتفاق لتسهيل رحيله خلال نافذة الانتقالات المقبلة. ويتصدر العملاق الإيطالي إنتر السباق لإعادة نجم الآتزوري إلى الدوري الإيطالي، في وقت يستعد فيه سبيرز لإجراء إعادة هيكلة كبيرة في التشكيلة.

الحارس مُبعد حاليًا عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة فتق، ولا يزال احتمال مشاركته محل شك كبير في أول مباراة للمدرب الجديد روبرتو دي زيربي على رأس القيادة أمام سندرلاند هذا الأسبوع.

ومع تورط توتنهام في صراع هبوط صادم، يُعتقد أن فيكاريو يسعى إلى مشروع يوفر الاستقرار وفرصة مضمونة للعب في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر يبدو أن سبيرز غير مرجح أن يقدمه في المستقبل القريب.



