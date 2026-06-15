لعنة الإصابة تهدد المونديال.. هل يُحرم العالم من سحر لامين يامال مع منتخب إسبانيا؟

كان من المفترض أن تكون بطولة كأس العالم 2026 محطة أخرى في طريق لامين يامال ليصبح النجم الأبرز لجيله، لكن هناك تهديدًا حقيقيًا بأن تحرم الإصابة البطولة من أحد أكبر أسمائها. لفت الفتى الإسباني المعجزة أنظار الجميع في "يورو 2024"، وبعد عامين، بدا اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مستعدًا لخطف الأضواء مرة أخرى، ولكن بدلًا من ذلك، قد يتحول الأمر إلى مجرد "لعبة انتظار".

تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في توقيت سيئ للغاية خلال الأمتار الأخيرة من موسم آخر توج فيه نجم برشلونة المراهق بلقب الدوري الإسباني. ما بدا في البداية وكأنه إصابة بسيطة، أثبت في الواقع أنه أكثر خطورة بكثير، مما ألقى بظلال من الشك حول مشاركته في المونديال.

لذلك، كان هناك ارتياح واسع النطاق عندما تم إدراج الجناح الشاب في قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي المكونة من 26 لاعبًا لتمثيل إسبانيا في البطولة المرتقبة، لكن حجم التأثير الذي سيكون قادرًا على تقديمه لا يزال محاطًا بالغموض.

سيكون منتخب "لا روخا" في أمس الحاجة للاعتماد على تميمته الهجومية عندما تشتد المنافسة، لكن هل سيأتي كأس العالم مبكرًا جدًا بالنسبة لنا لنشهد أحد أبرز نجوم البطولة المحتملين في أفضل حالاته التي لا يمكن إيقافها؟