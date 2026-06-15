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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis و معتز الجمال

لعنة الإصابة تهدد المونديال.. هل يُحرم العالم من سحر لامين يامال مع منتخب إسبانيا؟

التحليل الفني
إسبانيا
لامين يامال
كأس العالم
فقرات ومقالات
إسبانيا ضد كاب فيردي

سباق مع الزمن..

كان من المفترض أن تكون بطولة كأس العالم 2026 محطة أخرى في طريق لامين يامال ليصبح النجم الأبرز لجيله، لكن هناك تهديدًا حقيقيًا بأن تحرم الإصابة البطولة من أحد أكبر أسمائها. لفت الفتى الإسباني المعجزة أنظار الجميع في "يورو 2024"، وبعد عامين، بدا اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مستعدًا لخطف الأضواء مرة أخرى، ولكن بدلًا من ذلك، قد يتحول الأمر إلى مجرد "لعبة انتظار".

تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في توقيت سيئ للغاية خلال الأمتار الأخيرة من موسم آخر توج فيه نجم برشلونة المراهق بلقب الدوري الإسباني. ما بدا في البداية وكأنه إصابة بسيطة، أثبت في الواقع أنه أكثر خطورة بكثير، مما ألقى بظلال من الشك حول مشاركته في المونديال.

لذلك، كان هناك ارتياح واسع النطاق عندما تم إدراج الجناح الشاب في قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي المكونة من 26 لاعبًا لتمثيل إسبانيا في البطولة المرتقبة، لكن حجم التأثير الذي سيكون قادرًا على تقديمه لا يزال محاطًا بالغموض.

سيكون منتخب "لا روخا" في أمس الحاجة للاعتماد على تميمته الهجومية عندما تشتد المنافسة، لكن هل سيأتي كأس العالم مبكرًا جدًا بالنسبة لنا لنشهد أحد أبرز نجوم البطولة المحتملين في أفضل حالاته التي لا يمكن إيقافها؟

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    الابتعاد عن الملاعب

    كانت لحظة عابرة هي التي ألقت بظلال من الشك على جاهزية يامال لكأس العالم؛ فبعد ثوانٍ معدودة من تسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء أمام سيلتا فيجو في 22 أبريل، أشار الجناح الإسباني إلى مقاعد البدلاء وسقط على الأرض، لتتحول فرحة زملائه في الفريق سريعًا إلى قلق بالغ.

    لم يشارك اللاعب في أي مباراة منذ ذلك الحين، حيث أشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أن إدارة برشلونة كانت متخوفة من إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى. وهو ما قد يتطلب فترة تعافي تصل إلى ثمانية أسابيع، دون أي ضمانات بجاهزيته للمباريات بعد ذلك. ومع ذلك، أصر النادي الكتالوني على أنه سيكون جاهزًا لكأس العالم، وهو ما يعكس مدى أهمية يامال لمسيرة المنتخب الإسباني.

    وقال النادي في بيان رسمي آنذاك: "أكدت الفحوصات أن لاعب الفريق الأول لامين يامال يعاني من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى. سيخضع اللاعب لخطة علاج تحفظية، وسيغيب عن باقي مباريات الموسم في الدوري، لكن من المتوقع أن يكون متاحًا للمشاركة في كأس العالم". وهو التصريح الذي أكده أيضًا مدربه في النادي هانزي فليك.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    موسم تملؤه الإصابات

    كانت هذه الانتكاسة الأخيرة في موسم عانى فيه اللاعب المراهق من كثرة الإصابات، على الرغم من صغر سنه.

    كما غاب يامال عن خمس مباريات في بداية الموسم بسبب آلام العانة، وهي المشكلة المزمنة في الفخذ التي أزعجت أيضًا نجم تشيلسي كول بالمر لفترة طويلة من موسم 2025-2026. هذه الإصابة، التي تُعرف غالبًا باسم الفتق الرياضي، تصيب عادةً الرياضيين الذين يقومون بحركات والتفافات مفاجئة وسريعة، مثل الأجنحة المتميزين بخفة الحركة. كما أن اللاعبين الشباب الذين انتقلوا حديثًا للعب في الفريق الأول يكونون أكثر عرضة للإصابة بها.

    في الواقع، كان يامال محور صراع بين ناديه ومنتخب بلاده في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن تفاقمت إصابته أثناء أداء الواجب الوطني مع إسبانيا، والتي اتُهمت بالفشل في "الاعتناء" بالجناح الشاب. ونتيجة لذلك، تم استبعاده من معسكر شهر نوفمبر. بالتأكيد، لن يرغب برشلونة في تكرار هذا السيناريو، حتى ولو كان ذلك في كأس العالم.

  • تطور إيجابي

    ومع أواخر شهر مايو، ظهر تطور إيجابي ملحوظ بشأن إصابة يامال الأخيرة، حيث شارك مقطع فيديو لنفسه وهو يعود للركض على العشب ويتدرب بالكرة في مقر تدريبات برشلونة. وكأنه يجيب عن أي شكوك حول مدى جاهزيته وفاعليته، أظهرت اللقطات المهاجم الشاب وهو يمرر الكرة بجرأة بكعب قدمه فوق مجسم التدريب قبل أن يسددها.

    وجاء هذا المنشور بعد يومين فقط من إدراج اسم يامال –كما كان متوقعًا– في قائمة إسبانيا لكأس العالم على الرغم من الشكوك حول لياقته البدنية، ومع تبقي ما يقرب من ثلاثة أسابيع على انطلاق مشوار "لا روخا" في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر في 15 يونيو.



  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    رسائل متضاربة

    يمتلئ تاريخ كأس العالم بالعديد من الحالات التي غامر فيها المدربون بالاعتماد على أسماء كبيرة غير لائقة بدنيًا، ويبدو أن يامال سيكون أحد أبرز وأكبر هذه المغامرات في الذاكرة الحديثة. فقد أشارت التقارير إلى أنه قد يستمر في الغياب حتى المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في أمريكا الشمالية، والتي ستكون أمام أوروجواي في 27 يونيو.

    ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، كان هناك تواصل دائم ومستمر بين أطباء برشلونة والاتحاد الإسباني، الذين توصلوا إلى إجماع على عدم المخاطرة بالمراهق في أول مباراتين لبلاده في البطولة. ومع ذلك، أكد مدرب إسبانيا، دي لا فوينتي، يوم الأحد أن يامال كان جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة في أتلانتا.

    وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي: "لقد كنا قلقين للغاية، لأننا رأينا أنها إصابة لن تبعده لثلاثة أشهر أو حتى شهرين، لكن فترة الشهر والنصف كان من الممكن أن تمتد بكل تأكيد. لكن الجداول الزمنية التي نراها الآن استثنائية حقًا، سواء من حيث التوقعات أو جودة تعافيه. نحن جميعًا لسنا مندهشين، بل سعداء للغاية".

    وأضاف: "نحن سعداء جدًا لأننا نرى أن عملية التعافي تتقدم بشكل أسرع، وهو يشعر بتحسن يومًا بعد يوم. وهذا ما يقودنا إلى الاعتقاد بأنه سيكون لائقًا تمامًا للمباراة الأولى".

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    ليس ضروريًا في البداية؟

    لا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى حجم الضربة التي قد يشكلها غياب يامال لفترة أطول. لكن ينبغي أن تظل إسبانيا واثقة من قدرتها على تصدر مجموعتها والعبور منها، وبدرجة من الأريحية أيضًا، حتى في غياب فتاها المعجزة.

    أوقعت القرعة أبطال أوروبا في مجموعة مواتية، حيث سيواجهون الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية قبل الاختبار الأصعب نسبيًا ضد أوروجواي بقيادة مارسيلو بيلسا، وهو الوقت الذي يفترض أن يكون فيه يامال لائقًا بما يكفي للمشاركة في المباراة بأكملها.

    يجب أن يكون هناك تغطية كافية في التشكيلة لمنتخب "لا روخا" لتجاوز المرحلة الأولى بدونه؛ فقد يُطلب من المهاجم متعدد الاستخدامات في كريستال بالاس، ييريمي بينو، تعويضه على الجناح الأيمن، في حين يمكن لفيكتور مونيوز، الهدف التعاقدي لنيوكاسل، اللعب في هذا المركز أيضًا.

    ومع ذلك، ما يعقد الموقف قليلًا هو حقيقة أن الجناح الأيسر نيكو ويليامز بالكاد يستعد للعودة من إصابته الخاصة في أوتار الركبة، رغم أن إسبانيا لا يزال لديها ما يكفي في ترسانتها الهجومية للنجاة بدون جناحيها الأساسيين. فقد اختار دي لا فوينتي العديد من اللاعبين القادرين على تغطية مراكز متعددة، بما في ذلك أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد، وميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    اللاعب الحاسم

    على أي حال، سترغب إسبانيا بالتأكيد في عودة يامال للمشاركة في الأدوار الإقصائية. حيث من المرجح أن يواجهوا وصيف المجموعة العاشرة في دور الـ32، مما يعني اختبارًا صارمًا ضد النمسا أو الجزائر، ما لم تتعثر الأرجنتين لترسم مواجهة خيالية منتظرة ضد ليونيل ميسي.

    ومن المحتمل أن تنتظرهم كرواتيا أو كولومبيا في دور الستة عشر، قبل خوض ربع نهائي محتمل ضد الحصان الأسود الدائم، بلجيكا. وتشير التوقعات إلى أن رجال دي لا فوينتي قد يواجهون فرنسا بعد ذلك في نصف نهائي ناري، قبل أن يصطدموا بإنجلترا في المشهد الختامي للبطولة.

    ربما يمتلكون العمق الكافي في التشكيلة لتجاوز غيابه في البداية، لكن لاعبًا حاسمًا يصنع الفارق من طراز يامال سيكون ضروريًا للغاية لفرصهم في النجاح بمجرد أن تشتد المنافسة وتتجاوز دور المجموعات. لقد أثبت ذلك بالفعل في يورو 2024؛ فبعد بداية هادئة نسبيًا في البطولة، قدم الشاب تمريرات حاسمة في دور الـ16 وربع النهائي والنهائي، وسجل هدفًا إعجازيًا لا يُنسى ضد الفرنسيين في نصف النهائي.

    حتى أن دي لا فوينتي ألمح إلى إمكانية الاستعانة بيامال كبديل يصنع الفارق إذا لم يكن لائقًا بنسبة كاملة. وقال لصحيفة "سبورت" في أبريل الماضي: "عند الاستدعاء، نحن ندرس جميع السيناريوهات. إذا كنت فائزًا، أو متأخرًا، أو إذا لعب الخصم بـ10 لاعبين... هناك لاعبون يمكنهم منحك 20 دقيقة، وهذا له قيمة هائلة أيضًا".

    وأكمل: "هناك لاعبون قد لا يتمكنون من اللعب لـ 50 أو 60 دقيقة، لكنهم قادرون على منحك 20 دقيقة ممتازة للغاية. وهذا قد يكون حاسمًا ومفصليًا. هناك لاعبون قد يصلون في التوقيت المناسب ليكونوا حاسمين في الأدوار الإقصائية. أولويتنا هي الوصول بأفضل فريق ممكن في اللحظات الحاسمة".

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    لماذا نتابع المباريات؟

    سيكون العالم المتابع بشغف في أمس الحاجة أيضًا لعودة يامال إلى كامل لياقته في أسرع وقت ممكن. فاللاعبون الممتعون مثل نجم برشلونة المتألق هم السبب الذي يدفع الملايين حول العالم لمتابعة كأس العالم، وسيكون من المؤسف حقًا أن تُحرم البطولة من أحد نجومها البارزين لفترة طويلة، أو ألا يكون في قمة مستواه عندما يعود في النهاية.

    بفضل مهاراته المذهلة في المراوغة، وحيله الفنية، وقدرته الفائقة على تقديم لحظات مزلزلة قادرة على تغيير مسار المباريات، يمتلك يامال القدرة على صناعة عدد لا يحصى من اللحظات الأيقونية بمفرده.

    وقال دي لا فوينتي لشبكة "RTVE" مؤخرًا: "إنه متحمس للغاية. لديه شغف كبير. هو صغير جدًا في السن ولكنه ناضج جدًا، وهو يعلم أن هذه هي لحظته. وفي الحياة، عليك أن تغتنم الفرص التي تُتاح لك".

    وأردف قائلًا: "أنت لا تعرف أبدًا كيف سيكون حالك في كأس العالم القادمة. وهذه هي لحظة لامين يامال. إنه لاعب جيد جدًا، وسوف يتحسن مستواه أكثر عندما يساعده زملاؤه على تقديم أفضل ما لديه".

    لن يبلغ يامال عامه الـ 19 إلا قبل ستة أيام من المباراة النهائية، لكن هذه هي فرصة المراهق الشاب لترسيخ مكانته بقوة باعتباره اللاعب الأكثر موهبة بالفطرة على مستوى العالم، في ظل تسليط أنظار الجميع عليه. وسيكون عازمًا بكل تأكيد على ألا تدع لعنة الإصابات هذه الفرصة الذهبية تفلت من بين يديه.

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