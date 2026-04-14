يستشيط مايكل كاريك غضبًا إزاء «أحد أسوأ القرارات التي رأيتها في حياتي» مع خسارة مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين على أرضه أمام ليدز
تم اقتحام معقل أولد ترافورد
حقق ليدز أول فوز له في الدوري في أولد ترافورد منذ عام 1981، ملحقًا بكاريك أول هزيمة له على أرضه كمدرب لليونايتد. فرض الضيوف سيطرتهم مبكرًا بهدفين من نواه أوكافور، مستغلين الأداء البطيء لأصحاب الأرض في الشوط الأول. ورغم أن كاسيميرو قلّص الفارق عقب طرد ليساندرو مارتينيز، فإن يونايتد لم يتمكن من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي سلسلة عدم الخسارة على أرضه أمام منافسيه التي امتدت 18 مباراة.
كارريك ينتقد تدخل حكم الفيديو المساعد
صبّ مدرب يونايتد إحباطه بعد المباراة على لحظتين محوريتين، بدأت بتدخل بالمرفق على ليني يورو لم يُعاقَب عليه خلال بناء هجمة هدف ليدز الافتتاحي. إلا أن أشد انتقاداته خُصصت لقرار طرد مارتينيز بسبب شدّ شعر دومينيك كالفرت-لوين عقب مراجعة من تقنية حكم الفيديو المساعد.
وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عن اتساق التحكيم وحادثة البطاقة الحمراء، قال كاريك: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد على وجه الخصوص. من الواضح أننا استقبلنا هدفًا عندما تلقى ليني يورو ضربة مرفق قوية في مؤخرة الرأس وسجلوا الهدف الأول.
"لم يقرروا إلغاء ذلك القرار. كانت تلك لحظة كبيرة في المباراة. لم نكن نمتلك الإيقاع تمامًا، لم ننسجم، وكانت لدينا بعض اللحظات لكن الأمر لم يكن حاضرًا على نحو كافٍ خلال أجزاء كبيرة من الشوط الأول.
"لكن في الشوط الثاني، أعتقد أن الأولاد، بالطريقة التي تعاملوا بها، ظلوا إيجابيين وقاتلوا للخروج بشيء منها بعد قرار صادم، صادم آخر بطرد [ليساندرو مارتينيز]. مباراتان على التوالي شهدنا قرارات كهذه تُتخذ ضدنا، لكن ذلك القرار كان من أسوأ ما رأيت."
تم تحليل الفصل المشكوك في قانونيته
ثبت أن طرد مارتينيز كان نقطة الاشتعال في الأمسية، لا سيما أن الأرجنتيني كان يعود بعد غيابٍ بسبب الإصابة لمدة شهرين. وجادل كاريك بأن الاحتكاك كان عرضياً ويفتقر إلى العدوانية المطلوبة لبطاقة حمراء مباشرة، خصوصاً بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR).
وموسعاً حديثه عن عدم تصديقه للكيفية المحددة لما حدث، أضاف كاريك: "يمكنك أن تضرب ليني يورو بالمرفق في الهدف الأول، بذراع مائلة بوضوح، ويمكنك أن تلوّح بذراعك في وجه مارتينيز ثم وهو فاقد لتوازنه بسبب ذلك، يصبح نصف ممسك بنصف عراك، ثم يلامس نصف لمسة مؤخرة شعره بما يؤدي إلى خروج ربطة الشعر.
"أنا لا أعرف حتى كيف يبدو ذلك. ليس شدّاً، ليس جذباً، وليس عدوانياً. يلمسها فيُطرد. والأسوأ من ذلك كله أنه يُرسل لمراجعة القرار لقلبه بدعوى خطأ واضح وجلي. صادم."
يشتد السباق نحو دوري أبطال أوروبا
يجب على الشياطين الحمر الآن الاستعداد لرحلة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي يوم السبت من دون مارتينيز الموقوف. يحتل فريق كاريك حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، متقدمًا بسبع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس، الذي تلقى هزيمة قاسية على أرضه بنتيجة 3-0 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. ومع استعداد الدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا عبر مقعد الأداء الأوروبي، يحتاج يونايتد إلى حلول دفاعية فورية لضمان موقعه مع تبقي ست مباريات فقط.