صبّ مدرب يونايتد إحباطه بعد المباراة على لحظتين محوريتين، بدأت بتدخل بالمرفق على ليني يورو لم يُعاقَب عليه خلال بناء هجمة هدف ليدز الافتتاحي. إلا أن أشد انتقاداته خُصصت لقرار طرد مارتينيز بسبب شدّ شعر دومينيك كالفرت-لوين عقب مراجعة من تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عن اتساق التحكيم وحادثة البطاقة الحمراء، قال كاريك: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد على وجه الخصوص. من الواضح أننا استقبلنا هدفًا عندما تلقى ليني يورو ضربة مرفق قوية في مؤخرة الرأس وسجلوا الهدف الأول.

"لم يقرروا إلغاء ذلك القرار. كانت تلك لحظة كبيرة في المباراة. لم نكن نمتلك الإيقاع تمامًا، لم ننسجم، وكانت لدينا بعض اللحظات لكن الأمر لم يكن حاضرًا على نحو كافٍ خلال أجزاء كبيرة من الشوط الأول.

"لكن في الشوط الثاني، أعتقد أن الأولاد، بالطريقة التي تعاملوا بها، ظلوا إيجابيين وقاتلوا للخروج بشيء منها بعد قرار صادم، صادم آخر بطرد [ليساندرو مارتينيز]. مباراتان على التوالي شهدنا قرارات كهذه تُتخذ ضدنا، لكن ذلك القرار كان من أسوأ ما رأيت."