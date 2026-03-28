يستخف شون دايتش بشائعات توليه منصب المدرب في توتنهام، ويكشف عن كيف سأله أحد المشجعين عن إمكانية خلافة إيغور تودور بينما كان يحتسي جعة «غينيس» في إحدى الحانات
البحث المحتمل لتوتنهام عن مدرب جديد
ديتش عاطل عن العمل حالياً بعد أن أقاله نادي نوتنغهام فورست في فبراير الماضي عقب تعادل سلبي على أرضه أمام ولفرهامبتون، الذي كان يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن سجله الحافل بالنجاح في الحفاظ على فرق فريقه في دوري الدرجة الأولى يجعله خياراً مغرياً لفريق لا يتفوق حالياً سوى بنقطة واحدة على منطقة الهبوط. وتشير التقارير إلى أن النادي يدرس إجراء تغيير قريباً، حيث عانى تودور من صعوبة في استخراج أفضل ما لدى لاعبي توتنهام منذ توليه المسؤولية.
دايتش ينفي الشائعات في إحدى الحانات
في حديثه مع قناة "توك سبورت"، استذكر دايتش حادثة مضحكة مع أحد المشجعين، توضح تمامًا مدى السرعة التي يمكن أن تخرج بها شائعات كرة القدم عن السيطرة. كان المدرب البالغ من العمر 54 عامًا في حانة يوم الجمعة، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه كان في العاصمة لإنهاء صفقة مع توتنهام. لكن الحقيقة كانت أبسط بكثير مما أشار إليه "محققو الإنترنت". وقال دايتش ضاحكًا وهو يرد على الشائعات: "هذا رائع. بصراحة، كنت في حانة قريبة من منزلي هناك. فقال لي هذا الرجل: "أوه، من المفترض أنك تجري مفاوضات مع توتنهام". فقلت: "حسنًا، أنا جالس بجوارك وأحتسي كوبًا من الجينيس - هذا غير محتمل. قلت: "ما لم تكن تعمل لدى توتنهام، وهم في حانة "ذا سيفن ستارز" يحتسون كوبًا من الجينيس، فهذا غير محتمل على الإطلاق! لا، لست كذلك. أنا معك يا صديقي. وأنا على قناة talkSPORT. هذا ما أفعله".
التعامل مع الشائعات
على الرغم من ردّه الفكاهي، من المعلوم أن دايتش سيكون مستعدًا لقبول التحدي المتمثل في تدريب نادٍ بمكانة توتنهام. ومع ذلك، اعترف بأن ارتباط اسمه بوظائف رفيعة المستوى يمثل «موقفًا صعبًا» يتعين عليه التعامل معه علنًا. «تتعرض لفيض من العناوين المثيرة للفضول، أليس كذلك؟» أوضح دايتش عندما سُئل عن كيفية تعامله مع هذه الضجة المستمرة. «لذا، مهما فعلت، فهي حالة صعبة للغاية. أنت محق في طلبك للحصول على وجهة نظر من الداخل. عندما تكون المدير الفني، تعلم أنك ستُطرح عليك هذه [الأسئلة] في مرحلة ما، مهما كان الجزء الذي وصلت إليه في مسيرتك المهنية، إذا كنت تؤدي عملك على أكمل وجه. وعندما تُطرح عليك الأسئلة، تحاول أن تتعامل باحترام، لأنه من الواضح، لنأخذ توتنهام كمثال - إنه نادٍ رائع، نادٍ ضخم، وما إلى ذلك."
خيارات بديلة لفريق توتنهام
ورغم أن دايتش لا يزال مرشحاً مفضلاً لتولي مهمة إنقاذ قصيرة الأمد، إلا أنه ليس الاسم الوحيد المطروح لشغل هذا المنصب الحساس. يُعتقد أن المدرب النمساوي أدي هوتر يحتل مكانة عالية في قائمة المرشحين، بينما تم ذكر اسمي كريس هيغتون وروبي كين، اللذين كانا يعملان سابقًا مع توتنهام. كما يراقب المشجعون عن كثب روبرتو دي زيربي، على الرغم من أن المدرب السابق لفريق برايتون يرفض، حسب ما ورد، تولي قيادة فريق في خضم معركة الهبوط في منتصف الموسم.