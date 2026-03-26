على طريقته الصريحة المعتادة، لم يتردد هوينيس عند تقييمه لمستوى ليفربول الأخير واستثمارهم الكبير في سوق الانتقالات. لقد عانى الريدز من حملة صعبة رغم الإنفاق الكبير، وكان رئيس بايرن سريعًا في الإشارة إلى أن المزيد من المال لا يعني دائمًا نتائج أفضل.

وقال هوينيس للصحفيين: «لقد أنفق ليفربول بالفعل 500 مليون يورو هذا العام ويقدم موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في أن يلعبوا بشكل أفضل العام المقبل».