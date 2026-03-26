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يستبعد أولي هونيس بيع مايكل أوليز مقابل 200 مليون يورو إلى ليفربول، بينما يوجه رئيس بايرن ميونيخ انتقادًا لنشاط الريدز في سوق الانتقالات
بايرن يقف بحزم بشأن مستقبل أوليز
ومع ذلك، أوضح هونيس أن المكاسب المالية لن تملي القرارات الرياضية للنادي. وفي حديثه في مهرجان KI "data:unplugged" في مونستر، أصر المسؤول المخضرم في النادي على أن الاحتفاظ بالجناح البالغ من العمر 24 عامًا أمرٌ أساسي لنجاح الفريق على أرض الملعب ولرضا قاعدتهم الجماهيرية العالمية الضخمة.
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هونيس يسخر من إنفاق ليفربول
على طريقته الصريحة المعتادة، لم يتردد هوينيس عند تقييمه لمستوى ليفربول الأخير واستثمارهم الكبير في سوق الانتقالات. لقد عانى الريدز من حملة صعبة رغم الإنفاق الكبير، وكان رئيس بايرن سريعًا في الإشارة إلى أن المزيد من المال لا يعني دائمًا نتائج أفضل.
وقال هوينيس للصحفيين: «لقد أنفق ليفربول بالفعل 500 مليون يورو هذا العام ويقدم موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في أن يلعبوا بشكل أفضل العام المقبل».
إعطاء الأولوية للمشجعين على الشؤون المالية
يعتقد هونيس أن مسؤولية النادي تقع على عاتق جماهيره بدلاً من رصيده البنكي. وأكد أن هوية النادي مبنية على أن يكون منافسًا وأن يُمتع ملايين الأشخاص الذين يتابعون الفريق البافاري حول العالم.
وأضاف رئيس بايرن: «نحن نلعب هذه اللعبة من أجل جماهيرنا. لدينا 430,000 عضو، ولدينا ملايين المشجعين حول العالم، ولا يساعدهم كثيرًا إذا كان لدينا 200 مليون يورو في البنك لكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك».
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التزام أوليسيه طويل الأمد
أصبح أوليس شخصية محورية في ميونيخ منذ انتقاله من الدوري الإنجليزي الممتاز، مبررًا الضجة التي أحاطت بانتقاله الأولي. ومع عقده الحالي في أليانز أرينا المقرر أن يستمر حتى عام 2029، فإن بايرن في موقع قوة مطلقة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض أو رفض الاهتمام الخارجي من أندية مثل ليفربول.
ما لم يحدث تغيير جذري في موقف قيادة بايرن، سيتعين على ليفربول تحويل انتباهه إلى مكان آخر في سعيه وراء موهبة هجومية جديدة لموسم 2026-27.