يسبق ريال مدريد وانتصارات باريس سان جيرمان تفيده.. برشلونة يقترب من حجز مكانه في كأس العالم للأندية!

أكدت تقارير صحفية صادرة عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة بات في وضع ممتاز ومميز للغاية لحجز مقعده في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها عام 2029 ، مستفيدًا من نتائجه القوية في البطولات الأوروبية ومستغلاً تعثر منافسيه المباشرين في الليجا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني استغل جيدًا النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أوروبا ليجمع 73 نقطة، مما يضعه في المركز الرابع في التصنيف الأوروبي العام خلف أندية آرسنال الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وهو ما يمنحه الأفضلية الكاملة في صراع التأهل المونديالي.



