AFP
يريد مشجعو مانشستر يونايتد «دماء جديدة»، لكن برونو فرنانديز يشدد على أهمية تمديد عقد هاري ماغواير
يتأمل فرنانديز رغبة الجماهير في التعاقد مع لاعبين جدد
من المتوقع أن يستقدم يونايتد وجوهاً جديدة هذا الصيف بينما يسعون لإعادة البناء عقب موسم مضطرب. وبينما ارتبطت أسماء مثل إليوت أندرسون وآدم وارتون كبدائل للاعب الوسط كاسيميرو، تحرك النادي أولاً لضمان بقاء قلب الدفاع المخضرم في الوقت الحالي. وشارك قائد يونايتد فرنانديز رأيه الصريح أثناء حديثه عن تمديد عقد ماغواير في أولد ترافورد. وأشار لاعب الوسط إلى أن المشجعين غالباً ما يقلّلون من شأن اللاعبين الذين قضوا فترة طويلة في النادي حتى يغادروه.
فيرنانديز يشيد بصلابة ماغواير وأهميته
تأتي تعليقاته بعد وقت قصير من موافقة ماغواير على تمديد بقائه مع يونايتد، حيث وقّع عقدًا لمدة عام واحد يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي. واستخدم فرنانديز تشبيهًا مباشرًا لوصف كيفية نظر المشجعين إلى دوران التشكيلة.
وقال فرنانديز لشبكة Men In Blazers الإعلامية: "أعتقد أن هاري كان هنا لفترة طويلة جدًا. أنا دائمًا أقول هذا بطريقة يسهل فهمها: الناس يحبون اللحم الطازج. كما تعلم، عندما يكون لديك اللحم نفسه لفترة طويلة جدًا، تبدأ في الرغبة بواحد جديد، وكرة القدم هي نفسها.
"لديك اللاعبون أنفسهم والناس يريدون تغييرهم، ثم عندما تغيّرهم ولا ينجح الأمر، تريد عودة أولئك. الأمر دائمًا هكذا. الناس يريدون لحمًا طازجًا، يريدون أسماء جديدة، يريدون الإثارة، يريدون رؤية أشخاص مختلفين يرتدون القميص وهذا طبيعي، وأعتقد أن هاري تعامل مع ذلك بشكل جيد جدًا."
انتعاش مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك
تأتي صفقة ماغواير الجديدة خلال فترة انتقالية في أولد ترافورد عقب تعيين المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد رحيل روبن أموريم. وتحت قيادة كاريك، صعد يونايتد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يضعه بقوة في سباق العودة إلى دوري أبطال أوروبا. وشدد فرنانديز على أن المدافع الإنجليزي كان شخصية محورية في انتفاضة النادي الأخيرة.
وأضاف: "لقد كان مهمًا جدًا في العديد من اللحظات معنا، وهذا التقدير من النادي مستحق تمامًا لأنه أيضًا مهم جدًا للفريق وغرفة الملابس". وتابع: "خسارة شخص بخبرته وصوته في موسم ستتغير فيه الأمور وستكون مختلفة، لا تزال بحاجة إلى بعض الركائز للبقاء ولإظهار ما الذي علينا تغييره لنكون أكثر نجاحًا".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يدخل الشياطين الحمر المرحلة الأخيرة من الموسم وهم يركزون على ضمان إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الأربعة الأولى. وباحتلالهم المركز الثالث في جدول الترتيب، فهم في وضع جيد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ويستعد فريق كاريك الآن لاستضافة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين، يعقبها رحلة إلى تشيلسي في نهاية الأسبوع المقبل.