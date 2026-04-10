يريد مشجعو مانشستر يونايتد «دماء جديدة»، لكن برونو فرنانديز يشدد على أهمية تمديد عقد هاري ماغواير

تأتي تعليقاته بعد وقت قصير من موافقة ماغواير على تمديد بقائه مع يونايتد، حيث وقّع عقدًا لمدة عام واحد يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي. واستخدم فرنانديز تشبيهًا مباشرًا لوصف كيفية نظر المشجعين إلى دوران التشكيلة.

وقال فرنانديز لشبكة Men In Blazers الإعلامية: "أعتقد أن هاري كان هنا لفترة طويلة جدًا. أنا دائمًا أقول هذا بطريقة يسهل فهمها: الناس يحبون اللحم الطازج. كما تعلم، عندما يكون لديك اللحم نفسه لفترة طويلة جدًا، تبدأ في الرغبة بواحد جديد، وكرة القدم هي نفسها.

"لديك اللاعبون أنفسهم والناس يريدون تغييرهم، ثم عندما تغيّرهم ولا ينجح الأمر، تريد عودة أولئك. الأمر دائمًا هكذا. الناس يريدون لحمًا طازجًا، يريدون أسماء جديدة، يريدون الإثارة، يريدون رؤية أشخاص مختلفين يرتدون القميص وهذا طبيعي، وأعتقد أن هاري تعامل مع ذلك بشكل جيد جدًا."