يريد تغييرات هيكلية في المنتخب.. كلوب يرد على تولي ألمانيا بعد الخروج من كأس العالم!

ورغم أن عقد ناجلسمان لا يزال ساريًا حتى عام 2028، إلا أن معاناة المنتخب الألماني في اختراق خط الدفاع المنخفض الصلب لباراجواي قد أثارت جدلًا وطنيًّا واسعًا.

وسلط كلوب الضوء على النقص الواضح في التنفيذ من جانب أبرز المواهب الإبداعية في الفريق، قبل أن يشير إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم بحاجة إلى فلسفة تطويرية جديدة تمامًا من القمة إلى القاعدة.

وأضاف كلوب: «يجب أن نهاجم من الأجنحة. لا يوجد بديل. نعلم جميعًا مدى براعة هؤلاء اللاعبين، لكنهم لم يظهروا ذلك على أرض الملعب. بعد ثلاثة أشهر، سنعود لنشيد بفيرتز وموسيالا مرة أخرى ونمدح مدى روعتهم، لكن ليس الآن.

"كانت باراجواي تمتلك الفرصة لتحقيق إنجاز ما، بينما كانت ألمانيا تحت ضغط لتحقيق شيء ما. كان الجميع في الملعب يفكرون: الآن سوف يقلبون النتيجة! لكننا لم نفعل ذلك. لقد تركناهم يفلتون من العقاب.

"يمكننا التحدث عن الاتحاد الألماني لكرة القدم. علينا بالتأكيد تغيير بعض الأمور. يمكننا البدء بفئة تحت 10 سنوات والانتظار بضع سنوات لنرى النتائج".