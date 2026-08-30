"يريد اللعب للكبار مثل صلاح".. وميزة صفقة جيسوس وحماس الفانتازي: فليك يعترف بأحقية حمزة عبد الكريم في المشاركة!

أكد الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم سينال فرصته كاملة للمشاركة مع الفريق الأول خلال منافسات الموسم الحالي، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وقال فليك في مؤتمر مباراة فريقه لمباراة رايو فاييكانو: "حمزة عبد الكريم يستحق أن يلعب، وسيلعب، هو يستحق اللعب بفضل ما فعله في فترة الإعداد للموسم وما يفعله في التدريبات".

وأضاف: "عبد الكريم جيد جدًا أمام المرمى، ويتمتع بعقلية جيدة، سيلعب بعض الدقائق، وسنمنحه الفرصة لإظهار إمكانياته في إحدى مباريات الدوري".



