يراه قدوته وهو مليء بالعيوب.. لهذا على لامين يامال أن يتجاهل ليونيل ميسي!

دخل النجم الواعد لامين يامال التاريخ من أوسع أبوابه بعد حصده جائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي شاب لعام 2026، معبرًا عن رغبته الصريحة في اقتفاء أثر الأسطورة ليونيل ميسي حين قال: "ميسي مثال وآمل أن أتمكن من اتباع خطاه".

من وجهة نظري ككاتب، يظل ميسي هو اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم دون منازع بفضل سحره الذي لم يتكرر وما حققه من إعجازات فوق العشب الأخضر، ومع ذلك يجب أن ندرك أن ميسي في نهاية المطاف بشر يصيب ويخطئ، ولا يوجد كائن كامل في هذا العالم والبرغوث الأرجنتيني ليس استثناء من هذه القاعدة.

محاولة يامال محاكاة ميسي فنيًا هي طموح مشروع، لكن الالتزام الأعمى بكل تفاصيل مسيرته قد يحول الموهبة الإسبانية إلى نسخة مكررة تعاني من ذات الثغرات التي واجهها ميسي في مشواره.



