تلقى كيليان مبابي إشادة عظيمة من أحد أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة، تزامناً مع مواصلة منتخب فرنسا لمسيرته الناجحة في كأس العالم 2026. فقد انهال الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو بالمديح على نجم ريال مدريد بعدما شاهده يسجل أربعة أهداف ويصنع هدفين في أول ثلاث مباريات له في بطولة هذا الصيف المقامة في أمريكا الشمالية.
"يُذكرني بنفسي في أوج عطائي".. رونالدو "الظاهرة" يغازل مبابي بعد انطلاقته المذهلة في مونديال 2026
مبابي ينال إشادة أسطورية
لطالما اُعتبر مبابي الوريث الشرعي لعرش الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن رونالدو الأصلي "الظاهرة"، هو من رأى مؤخراً روحاً مشابهة له في النجم الفرنسي.
وبعد انطلاقة نارية في كأس العالم 2026، حيث ظل مبابي النقطة المحورية في هجوم المدرب ديدييه ديشان، لم يتمكن الأيقونة البرازيلية من إخفاء إعجابه بقدرات المهاجم البدنية والفنية. وأشار الأسطورة الفائز بكأس العالم 2002 إلى أن قدرة مبابي على الجمع بين السرعة الخارقة والإنهاء الحاسم تعكس السمات التي جعلت منه المهاجم الأكثر إرعاباً على وجه الأرض لأكثر من عقد من الزمان.
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"الوريث الطبيعي لأساطير اللعبة"
افتتح مبابي رصيده في كأس العالم 2026 بثنائية في شباك السنغال، وكرر الإنجاز ذاته بتسجيله هدفين آخرين في المواجهة التالية أمام العراق. ورغم أنه لم يتمكن من هز الشباك أمام النرويج، إلا أنه ظل محوراً أساسياً في الهجوم الفرنسي بتقديمه تمريرتين حاسمتين في أداء ترك وسائل الإعلام العالمية في حالة إعجاب كبير بكتيبة "الديوك" وعمقهم الهجومي.
ويعود مبابي مرة أخرى للمنافسة بقوة على الحذاء الذهبي والكرة الذهبية جنباً إلى جنب مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، وقد أبدى رونالدو انبهاره بكلا النجمين.
وقال رونالدو لصحيفة "ليكيب": "يجب عليك أيضاً التفكير في الإرث الذي تتركه. لكنهما بلا شك لاعبان يتجاوزان لغة الأرقام والإحصائيات ويستحقان أن يكونا الهدافين التاريخيين للبطولة. ميسي هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم ولا يزال مؤثراً وحاسماً حتى يومنا هذا. أما بالنسبة لمبابي، فإن أسلوب لعبه يُذكرني بنفسي في أوج عطائي. إنه أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم اليوم والوريث الطبيعي لأساطير اللعبة".
هيمنة ريال مدريد على البطولة
ليس مبابي نجم ريال مدريد الوحيد الذي يصنع الحدث في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. يتصدر العملاق الإسباني حالياً قائمة جميع الأندية من حيث عدد الأهداف المسجلة في البطولة، حيث ساهم لاعبوه بـ 11 هدفاً حتى الآن. ويتقاسم هذا الجهد الجماعي بشكل أساسي كل من مبابي وفينيسيوس جونيور، حيث وجد كلاهما طريق الشباك في أربع مناسبات.
كما ساهم ممثلون آخرون لقلعة "سانتياجو برنابيو" في هذا التألق، حيث سجل جود بيلينجهام هدفين لإنجلترا وسجل أردا جولر لتركيا. هذه المسيرة التهديفية الغزيرة وضعت النادي الملكي على مقربة من تحقيق إنجاز تاريخي خاص به، حيث يتطلعون لتجاوز الرقم القياسي البالغ 12 هدفاً والذي سجله لاعبو مدريد في كأس العالم 1998 في فرنسا.
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ماذا ينتظر فرنسا؟
لم تجد فرنسا أي صعوبة في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026، حيث حققت العلامة الكاملة في مجموعتها بانتصارات على السنغال والعراق والنرويج، مسجلة 10 أهداف في 3 مباريات.
وتأهلت كتيبة "الديوك" لمواجهة السويد في دور الـ32، حيث يطمح رفاق مبابي للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.