يد الله لدييغو مارادونا، نطحة رأس زين الدين زيدان، ليونيل ميسي «يُكمل كرة القدم» و100 لحظة الأكثر أيقونية في تاريخ كأس العالم - مُرتبة

لم تفتقر كأس العالم إلى اللحظات الأيقونية عبر ما يقرب من 100 عام من التاريخ. كل أربع سنوات، يتجمع مليارات المشجعين لمشاهدة بطولة قدمت من الدراما، والانكسار، والفرح أكثر من أي حدث آخر في تاريخ الرياضة. أكبر مسرح لكرة القدم، لطالما قدمت كأس العالم منصة لولادة الأساطير، لكنها شهدت أيضًا تدمير السمعة وسقوط العديد من الوجوه الشهيرة.

إنها بطولة أعلن فيها بيليه نفسه أمام بقية العالم، حيث ارتكب دييغو مارادونا أحد أكثر الأفعال فضيحة في تاريخ كأس العالم وحيث أظهر زين الدين زيدان كلاً من عبقريته وجنونه بالقدر نفسه.

كأس العالم هو المكان الذي يأتي فيه المستضعفون لإسقاط العمالقة، وحيث يمكن لهدف واحد أو تصدٍ واحد أن يغير مسيرة لاعب بأكملها. اللحظات الكبيرة تتجمد في الزمن ويُعاد عرضها مراراً وتكراراً عبر عقود لأجيال جديدة من المشجعين. ليست كلها جميلة، لكن كل لحظة أيقونية بطريقتها الخاصة، وجميعها ساعدت في جعل كأس العالم ما هو عليه - أعظم عرض على وجه الأرض.

قبيل نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، GOAL قام كتّاب من جميع أنحاء العالم بتجميع وترتيب أكثر 100 لحظة أيقونية لدينا في تاريخ كأس العالم:

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100بيليه المصاب يخرج بحزن (1966)

    في عام 1966، كان بيليه بلا شك أفضل لاعب في العالم. كان قد فاز بالفعل بكأس العالم مرتين، رافعًا إياها في عامي 1958 و1962، ولكن مع وصول البطولة إلى إنجلترا، كان بيليه يتلقى بعض التدخلات العنيفة بشكل لا يصدق.

    أُصيب أولاً على يد مدافعي بلغاريا بعد أن افتتح التسجيل في فوز 2-0، وغاب لاحقًا عن مباراة البرازيل الثانية في دور المجموعات ضد المجر، والتي خسروها.

    ومع احتياج السيليساو الماسّ إلى الفوز، أُعيد استدعاء بيليه للمباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد برتغال أوزيبيو. لكنه أُصيب مرة أخرى، على يد جواو مورايش، رغم أن الحكم اختار عدم طرد الجاني. قضى بيليه بقية المباراة يعرج إذ لم تكن التبديلات قد أُدخلت بعد، وهُزمت البرازيل 3-1، مع تعهّد مهاجمهم النجم بألا يلعب في البطولة مرة أخرى - وهو قرار سيغيّره لاحقًا.

  • 99كامبياسو ينهي حركة أرجنتينية رائعة (2006)

    غالبًا ما يُنظر إلى كرة القدم «تيكي-تاكا» على أنها من اختصاص بيب غوارديولا، وإسبانيا، وأندية مثل برشلونة. لكن في عام 2006، ربما كان أنقى تقطير لـ«تيكي-تاكا» في كأس العالم قد قدمته الأرجنتين، عندما أنهى إستيبان كامبياسو واحدة من أعظم الأهداف الجماعية التي شهدتها البطولة على الإطلاق.

    استعاد ماكسي رودريغيز الكرة في البداية في نصف ملعبه وبدأ حركة تمرير كانت ستجعل الألبيسيليستي يحتفظ بالكرة لمدة تقارب دقيقة، محرّكين الكرة جانبًا، وخلفًا، وأمامًا، بينما كانوا يتطلعون إلى فتح صربيا & الجبل الأسود.

    تذبذبت الحركة صعودًا وهبوطًا قبل أن يتبادل خافيير سافيولا وخوان رومان ريكيلمي تمريرات واحد-اثنان. ثم وجد ريكيلمي كامبياسو، الذي بدوره مرر إلى هيرنان كريسبو. كانت لمسة المهاجم الخلفية اللطيفة قد التقطها كامبياسو، الذي أنهى الكرة في الزاوية العليا. حكم كريسبو؟: "الهدف الأجمل."

    مكوّنًا من 24 تمريرة، دخلت تسديدة كامبياسو في أساطير كأس العالم بينما واصلت الأرجنتين الفوز بالمباراة 6-0، إذ بدت لفترة وجيزة وكأنها المرشحة للفوز باللقب كله.

  • 98مارادونا يسجل هدفًا مذهلًا في نصف النهائي (1986)

    كانت أهداف دييغو مارادونا ضد إنجلترا قد استحوذت على اهتمام العالم في ربع نهائي الأرجنتين، لكن الهدف الثاني للرقم 10 ضد بلجيكا في نصف النهائي أكد ما كان معظم المتفرجين قد خلصوا إليه بالفعل - أنهم كانوا يشاهدون أعظم أداء فردي في تاريخ كأس العالم على الإطلاق.

    بعد أن التقط الكرة في منتصف الملعب، اندفع مارادونا متجاوزًا ثلاثة مدافعين قبل أن يرسل محاولة مقوسة من فوق الحارس جان-ماري بفاف، مكررًا التوازن والهدوء من الطراز العالمي اللذين كانا معروضين قبل أيام قليلة ضد الأسود الثلاثة.

    كان ذلك هدفه الرابع عبر مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي، وليس من المستغرب أن مساهماته لم تتوقف عند ذلك. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97لوكاکو الغاضب يفرغ غضبه على مقاعد البدلاء (2022)

    كانت بلجيكا بحاجة إلى الفوز على كرواتيا في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات للبقاء في كأس العالم 2022، لكنها لم تتمكن سوى من التعادل 0-0، لتودّع البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 1998.

    روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لـ"الشياطين الحمر"، أضاع بشكل مذهل ثلاث فرص محققة كادت أن تكون هاتريك، إذ ارتطمت تسديدته بالقائم مع وجود المرمى مفتوحًا أمامه قبل أن يرسل الكرة برأسه فوق العارضة من مسافة قريبة بعد عرضية يانيك كاراسكو. ثم، في الدقيقة 90، أرسل ثورغان هازارد كرة مثالية إلى لوكاكو، لكنه لم يتوقع التمريرة، ولم تزد الكرة عن أن اصطدمت به.

    بعد صافرة النهاية، كان لوكاكو غاضبًا، ووجّه لكمة إلى مقعد البدلاء في مشاهد فوضوية ومحرجة للنجم السابق لتشيلسي. خرجت بلجيكا، وتدهورت سمعة لوكاكو. ويمكن القول إنه لم يتعافَ حقًا قط.

  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96رد فعل ريفالدو يثير الجدل (2002)

    تسبب النجم البرازيلي ريفالدو في ضجة حقيقية ضد تركيا في عام 2002 عندما ارتقى بالتمثيل إلى مستوى جديد.

    كان السيليساو متقدمين 2-1 في المراحل الختامية، بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل سجلها ريفالدو، عندما ركل هاكان أونسال الكرة لتصطدم بساق البرازيلي قرب راية الركنية. انهار ريفالدو على الفور على العشب ممسكًا بوجهه وتدحرج حوله، مما دفع الحكم كيم يونغ-جو إلى طرد مدافع تركيا. غرّمت الفيفا ريفالدو 4,500 جنيه إسترليني بسبب تمثيله، لكن المهاجم أصر على أنه لم يفعل شيئًا خاطئًا.

    "كنت سعيدًا برؤية البطاقة الحمراء،" قال بعد ذلك. "يجب أن يكون اللاعبون المبدعون قادرين على التعبير عن أنفسهم إذا كان لكرة القدم أن تبقى لعبة جميلة. هناك الكثير من اللعب الخشن والعنف في كرة القدم. لا يهم أين أصابتني الكرة. كان القصد وحده هو الذي كان مهمًا."

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95هدف ياباني مثير للجدل يرسل ألمانيا إلى الوطن (2022)

    للمرة الثانية على التوالي في بطولة، أُقصيت ألمانيا من دور المجموعات بطريقة مهينة في عام 2022. وبعد أن خسروا بشكل مفاجئ أمام اليابان في مباراتهم الافتتاحية، حقق فريق هانسي فليك تعادلاً أمام إسبانيا أبقى فرصهم في التأهل حية قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

    خلال ليلة فوضوية من المباريات، كانت الفرق الأربعة في المجموعة الخامسة تتأهل في مرحلة ما أو أخرى بينما واجهت إسبانيا اليابان في حين واجهت ألمانيا كوستاريكا. انتهى الأمر بـ دي مانشافت إلى الفوز 4-2 في مباراتهم رغم تأخرهم في منتصف الشوط الثاني، لكنهم كانوا لا يزالون بحاجة إلى خدمة من إسبانيا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

    افتتحت لا روخا التسجيل بالفعل، لكن اليابان قاتلت في الشوط الثاني لتفوز 2-1، وإن كان ذلك في ظروف مثيرة للجدل. قبل أن يرسل كاورو ميتوما كرة عرضية لآو تاناكا ليسدد هدف الفوز، بدا أن الكرة تجاوزت خط المرمى، لكن تقنية VAR لم تتمكن من العثور على دليل واضح لإلغاء الهدف. زعم مدرب إسبانيا لويس إنريكي أن شيئاً "مريباً" قد حدث مع القرار، لكن على الأقل كان فريقه لا يزال في البطولة. الخاسرون الكبار كانوا ألمانيا، التي وجدت نفسها على الرحلة التالية إلى الوطن.

  • 94زيكو حُرم بسبب صافرة مبكرة (1978)

    بدأت كأس العالم 1978 بجدلٍ كبير خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بين البرازيل والسويد.

    كانت النتيجة متعادلة 1-1 عند الدخول في الوقت بدل الضائع عندما حصلت البرازيل على ركلة ركنية. وضع نيلينيو الكرة لتنفيذ الركلة، لكن الحكم المساعد البولندي ألوجي يارغو جعله ينقل الكرة إلى داخل ربع الدائرة. أُرسلت العرضية في النهاية وتمكن زيكو من ضربها برأسه إلى الشباك ليفوز بالمباراة لصالح البرازيل. المشكلة الوحيدة كانت أن الحكم الويلزي كلايف توماس كان قد أطلق صافرته قبل أن تعبر الكرة خط المرمى بجزءٍ من الثانية، ما يعني أن الهدف أُلغي وحُرمت البرازيل من الفوز.

    أحدث القرار ضجةً في أنحاء العالم، حيث أصر الحكم توماس لاحقًا قائلاً: "كان زيكو متأخرًا جدًا. ربما فقط أربعة أعشار الثانية متأخرًا، لكنه متأخرٌ على أي حال."

  • Italian World CupHulton Archive

    93يُتوَّج مُضيفو البطولة إيطاليا باللقب (1934)

    رفضت إيطاليا المشاركة في أول كأس عالم عام 1930 بعد أن خسرت أمام أوروغواي عندما تعلق الأمر بواجبات الاستضافة، لكنها استفادت إلى أقصى حد من أفضلية اللعب على أرضها بعد أربع سنوات.

    بقيادة الأسطوري فيتوريو بوتسو، هزم الآتزوري اليونان للتأهل إلى البطولة. وبمجرد وصولهم إلى هناك، سحقوا الولايات المتحدة 7-1، قبل أن ينتزعوا انتصارات على إسبانيا والنمسا في طريقهم إلى اللقب.

    كان الإيطاليون معروفين بنهجهم البدني، وقوتهم الدفاعية وبطولات جوزيبي مياتزا: لاعب كان جيداً إلى درجة أن الإيطاليين سمّوا سان سيرو باسمه. لعب مياتزا في جميع المباريات الخمس، وسجل هدفين وصنع هدف الفوز في الانتصار النهائي 2-1 على تشيكوسلوفاكيا. أشعل انتصار أصحاب الأرض مشاهد احتفالية مبهجة بينما رفعت إيطاليا كلاً من كأس العالم وكوبا ديل دوتشي، وهي كأس ضخمة كلف بها الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.

  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92تورام البطل غير المتوقع في نصف النهائي (1998)

    لم يكن ليليان تورام قد سجل أي هدف دولي قبل نصف نهائي فرنسا عام 1998 ضد كرواتيا في مرسيليا، ولم يسجل أي هدف آخر بعد ذلك اليوم. لكن ما حدث بينهما كان واحداً من أعظم العروض الفردية في تاريخ كأس العالم.

    كانت كرواتيا قد تقدمت عبر دافور سوكر عندما اندفع تورام، الظهير الأيمن لفرنسا، إلى الأمام وعادل النتيجة. ثم، ومع سعي ليه بلو للفوز، فعلها تورام مرة أخرى، إذ اندفع إلى داخل منطقة الجزاء وسجل ليرسل بلاده إلى النهائي في باريس. لم يفعل ثروام أي شيء مذهل إلى هذا الحد لبلاده مرة أخرى، لكنه كان الأداء المثالي وكان أساسياً في مسيرة فرنسا الظافرة.

  • 91طُرد باتيستا لاعب أوروغواي في الدقيقة الأولى (1986)

    أُشهرت أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كأس العالم بعد 56 ثانية فقط، وكان الأوروغواياني خوسيه باتيستا المتلقي غير المحظوظ للعقوبة من الحكم الفرنسي جويل كوينيو في عام 1986.

    وأثناء مطاردة كرة سائبة من رمية تماس، اندفع المدافع على لاعب وسط اسكتلندا غوردون ستراكان، لكنه لم يصب الكرة واندفع عبر ظهر ستراكان بقوة. غاضبين، أحاط زملاء باتيستا بالحكم ليلتمسوا براءته، لكن لم يكن هناك تغيير للقرار.

    ولحسن حظ أوروغواي، فقد تأهلوا رغم ذلك إلى الأدوار الإقصائية بتعادل 0-0، لكن ذلك لم يمنع الهجوم من أمين الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، إرني ووكر، الذي وصف الأمة الأمريكية الجنوبية بأنها "حثالة كرة القدم العالمية".

  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90عرض هولندي متأخر يضمن استمرار لعنة المكسيك (2014)

    لم يسبق للمكسيك وهولندا أن التقيا في كأس العالم قبل مواجهتهما في دور الـ16 عام 2014، وكان العديد من مشجعي إل تري مليئين بالأمل في أن يتمكنوا أخيرًا من تجاوز تلك المرحلة من البطولة، بعد أن أُقصوا قبل ربع النهائي في أربع مناسبات متتالية.

    ومع ذلك، فإن انتظار المكسيك لـ"المباراة الخامسة" الأسطورية كان سيستمر، رغم تقدمهم 1-0 في عمق الوقت بدل الضائع. عادل ويسلي شنايدر النتيجة قبل دقيقتين من النهاية، قبل أن تؤكد ركلة جزاء لكلاس-يان هونتيلار في الدقيقة 94 أسوأ مخاوف جماهير المكسيك. لا يزال العديد من أنصار المكسيك لم يتجاوزوا بعد الطريقة التي خسروا بها، مع ادعاءات بأن آريين روبن تظاهر بالسقوط للفوز بركلة الجزاء الحاسمة لا تزال موضوعًا للنقاش حتى يومنا هذا.

  • 89"معجزة قرطبة" - النمسا تُقصي حاملي اللقب ألمانيا الغربية (1978)

    أُذِلَّت ألمانيا الغربية على يد النمسا في كأس العالم 1978، منهيةً فترة امتدت 47 عاماً دون فوز على منافسيهم بالنسبة للمنتصرين.

    كانت النمسا قد أُقصيت بالفعل عندما واجهت حاملة اللقب، لكنها مع ذلك تمكنت من تحقيق مفاجأة كبيرة في قرطبة. كان كارل-هاينتسه رومينيغه قد وضع ألمانيا الغربية في المقدمة، لكنهم تراجعوا بسبب هدف عكسي من بيرتي فوغتس. ثم سدد هانس كرانكل كرة طائرة ليمنح النمسا التقدم بأناقة قبل أن يعادل بيرند هولتسنباين سريعاً.

    كانت ألمانيا الغربية بحاجة إلى الفوز للتأهل، ومع ضغطهم من أجل هدف متأخر، ضربتهم النمسا بهجمة مرتدة عبر كرانكل، الذي سدد بقوة هدفاً حاسماً شهيراً. كان الانتصار أول فوز للنمسا على ألمانيا الغربية منذ 1931، ومنع دي مانشافت من الوصول إلى مباراة فاصلة على المركز الثالث في كأس العالم، ولا يزال أحد أكثر انتصارات النمسا احتفاءً.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88أوباما يتصل بهاورد بعد بطولات الولايات المتحدة (2014)

    استحضر تيم هاورد روحه الأمريكية خلال خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا في دور الـ16 عام 2014. وقد تصدى حارس المرمى الأيقوني لـ16 تسديدة في الهزيمة 2-1، وهو أكبر عدد من التصديات لأي حارس مرمى منذ بدء تسجيل أرقام كأس العالم.

    كان ذلك أداءً بطولياً إلى درجة أنه خلال ساعات من المباراة، تم تعديل صفحة هاورد على ويكيبيديا لإدراجه بوصفه «وزير الدفاع». وفي الوقت نفسه، اتصل الرئيس باراك أوباما شخصياً بحارس المرمى لتهنئته على أدائه.

    ربما أُقصيت الولايات المتحدة بسبب الجودة المتفوقة لروميلو لوكاكو وكيفن دي بروين، لكن مقاومة هاورد بمفرده جعلته بطلاً قومياً.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87ألمانيا الغربية تنتقم من الأرجنتين ذات التسعة لاعبين (1990)

    كانت الأرجنتين قد هزمت ألمانيا الغربية في نهائي 1986، ووجد الطرفان نفسيهما وجهاً لوجه مرة أخرى في المباراة الاستعراضية بعد أربع سنوات. كان المسرح مهيأً في روما لإعادة مواجهة ملحمية، لكن النهائي نفسه كان شأناً قبيحاً، حُسم فقط بهدف واحد.

    صنع بيدرو مونزون التاريخ بأن أصبح أول لاعب يُطرد في نهائي كأس العالم عندما اندفع على يورغن كلينسمان بتدخل شرس ترك المهاجم الألماني يتلوى على أرض الملعب في ألمٍ ظاهر. ومع اقتراب الوقت الإضافي، حُسمت المباراة من نقطة الجزاء بعد أن سقط رودي فولر تحت تحدٍ من روبرتو سينسيني. نفّذ أندرياس بريمه ركلة الجزاء ليحسم المباراة، ويؤمّن كأس عالم ثالثة لألمانيا الغربية وينتقم من الأرجنتين، التي أنهت المباراة بتسعة لاعبين عندما تلقى غوستافو ديزوتي أيضاً أوامر الطرد في وقت متأخر.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86"'انطلقوا، انطلقوا، يا الولايات المتحدة الأمريكية!' - عرض دونوفان المتأخر يرسل الولايات إلى حالة من الجنون (2010)"

    كان هدف لاندون دونوفان القاتل في الوقت بدل الضائع ضد الجزائر أكثر من مجرد هدف؛ لقد كان اللحظة التي جعلت جيلاً من مشجعي كرة القدم الأمريكية يؤمنون.

    دخلت الولايات المتحدة مباراتها الختامية في دور المجموعات لكأس العالم 2010 وهي تعلم أن الفوز كان مطلوباً للتأهل، وبعد 90 دقيقة من الإحباط - هدف لكلينت ديمبسي تم إلغاؤه، فرص ضائعة، ويأس متزايد - بدت آمالهم ميتة. ثم قام تيم هاورد بتصدي، وأطلق الكرة إلى الأمام، وبدأ الهجمة المرتدة التي غيّرت كل شيء.

    قاد دونوفان التحرك، وواصل الركض بعد أن وجدت عرضية جوزي ألتيدور ديمبسي، وانقضّ عندما أسقط حارس مرمى الجزائر رايس مبولحي التسديدة. أصبح نداء إيان دارك “اذهبوا، اذهبوا، الولايات المتحدة الأمريكية!” أيقونياً على الفور بينما دفن دونوفان الكرة المرتدة وتجمهروا حوله في الزاوية. في الوطن، اندلعت حفلات المشاهدة في جميع أنحاء البلاد، مما خلق واحدة من أولى اللحظات الفيروسية الحقيقية لكرة القدم الأمريكية.

  • England v USAHulton Archive

    85إنجلترا تُصدم بالولايات المتحدة الأمريكية بدوام جزئي (1950)

    في يونيو من عام 1950، توجهت إنجلترا إلى كأس العالم من أجل ظهورها الأول في البطولة، بعد أن قاطعت البطولات الثلاث الأولى بسبب نزاعات حول المدفوعات للاعبين الهواة من قبل الفيفا. وعلى الرغم من كونها مشاركتهم الأولى، وصل الأسود الثلاثة كمرشحين للفوز بعد أن خسروا أربع مباريات فقط منذ الحرب العالمية الثانية، بينما اكتسحوا البرتغال 10-0 قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة في البرازيل.

    أما الولايات المتحدة، فكانت قد بلغت الدور نصف النهائي من نسخة 1930، لكن سجلها الإجمالي كان بائساً مقارنة بسجل إنجلترا، إذ كانت قد خسرت جميع مبارياتها السبع السابقة قبل بدء المنافسة.

    ومع ذلك، فازت الولايات المتحدة 1-0 بفضل هدف جو غايتينس في الدقيقة 38. وضم فريق إنجلترا أمثال ألف رامزي، المدرب المستقبلي الفائز بكأس العالم، وتوم فيني، الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أفضل اللاعبين في العالم في ذلك الوقت، والقائد الأسطوري بيلي رايت وكان خصومهم، في الوقت نفسه، لاعبين بدوام جزئي؛ فرانك بورغي، على سبيل المثال، كان يقود سيارة نقل الموتى لمحل جنازات عمه. وهذا يظل، إذن، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم.

  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84هزمت ألمانيا الشرقية ألمانيا الغربية في أول لقاء على الإطلاق (1974)

    ثلاث دول تعرضت للهزيمة خلال كأس العالم ومع ذلك واصلت لتتوج بالكأس. فعلت ألمانيا الغربية ذلك مرتين، أولاً في عام 1954 ثم في عام 1974، عندما كان هناك أكثر من مجرد أجواء مشحونة لمباراتهم الثأرية مع ألمانيا الشرقية.

    كانت هناك دلالات كثيرة للحرب الباردة في المباراة بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي، لكن المباراة اتضح أنها كانت صعبة المشاهدة حتى الدقيقة 77، عندما أنهى يورغن شبارفاسر بشكل متقن من مسافة قريبة ليؤمن الفوز للشرق.

    تُعد الهزيمة واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، لكنها انتهت بأن كانت جرس إنذار لألمانيا الغربية، التي قلبت الأمور وفي النهاية هزمت هولندا في النهائي.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83ميسي والأرجنتين أُحرجا على يد كرواتيا (2018)

    لم تحظَ الأرجنتين وليونيل ميسي بكأس عالم سعيدة في عام 2018، وكانت أسوأ لحظاتهم بلا شك عندما أُذِلّوا بنتيجة 3-0 أمام كرواتيا في ليلة سرق فيها لوكا مودريتش الأضواء.

    لم يستطع ميسي إلهام الأرجنتين ببراعته المعتادة، بينما أرسل خطأ فادح من حارس المرمى ويلي كاباييرو كرواتيا في طريقها إلى فوز شهير. ولسبب ما، قرر كاباييرو محاولة رفع الكرة من فوق أنتي ريبيتش، لكنه فشل فشلاً ذريعاً، مما سمح للمهاجم بأن يسدد ببساطة الكرة الطائرة الافتتاحية في شباك خالية في وقت مبكر من الشوط الثاني.

    ثم ظهر مودريتش بلحظة سحرية ليضاعف تقدم كرواتيا، إذ سدد كرة رائعة مقوسة من مسافة بعيدة تغلبت على كاباييرو الذي ارتمى للكرة. ووضع إيفان راكيتيتش اللمسة الأخيرة بتسديدة متابعة سهلة بينما تُركت آمال ميسي والأرجنتين في التأهل من المجموعة معلقة بخيط رفيع بالنظر إلى تعادلهم الافتتاحي مع آيسلندا.

  • 82هدف العويران الفردي المذهل يحسم فوز السعودية (1994)

    لقد تركت المملكة العربية السعودية بصمتها بالتأكيد في أول ظهور لها في كأس العالم عام 1994، حيث وصلت إلى دور الـ16 بعد تحقيق انتصارات على المغرب وبلجيكا في دور المجموعات. وفي ذلك الانتصار الأخير رسّخ سعيد العويران نفسه كشخصية أسطورية في تاريخ كرة القدم السعودية بجهد فردي ساحر.

    التقط العويران الكرة في نصف ملعبه وواصل التقدم إلى الأمام، متجاوزًا أربعة مدافعين بلجيكيين أثناء شق طريقه إلى منطقة الجزاء، حيث أنهى الكرة بذكاء متجاوزًا حارس المرمى ميشيل برودوم لهدف المباراة الوحيد.

    أُقصي السعوديون على يد السويد في الدور التالي، لكن قلة يمكن أن تجادل بأنهم لم يتركوا حضورهم محسوسًا.

  • 81المجر سجلت 10 أهداف في مرمى السلفادور (1982)

    في الأيام الأولى لكرة القدم الدولية، كانت المجر تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل الفرق في العالم. لكن بحلول عام 1982، لم تكن بالكاد القوة العظمى التي كانت عليها في السابق.

    في دور المجموعات أُوقعت في القرعة لمواجهة السلفادور. كانت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى قد مزقتها الحرب الأهلية، ما يعني أن الفريق لم يتمكن من جدولة مباريات إحماء مناسبة، بينما تعطلت التدريبات أيضًا بسبب اندلاع القتال.

    ومع ذلك، حاولت السلفادور مجاراة المجر في المباراة؛ لم ينجح ذلك. كانت المجر متقدمة 3-0 عند الاستراحة ثم اندفعت لاحقًا لتتقدم 5-0 بحلول الدقيقة الستين. سجلت السلفادور هدفًا شرفيًا. لكن بعد ذلك دخل لازلو كيس، الذي لا يزال البديل الوحيد الذي سجل ثلاثية في كأس العالم.

    أكمل لازار سنتيش وتيبور نيلاسي التسجيل لتصبح المجر أول فريق - وحتى الآن، الفريق الوحيد - الذي يصل إلى رقم مزدوج من الأهداف في مباراة واحدة في البطولة. ولمدة 90 دقيقة، كانوا "المجريون السحريون" من جديد.

  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80بلغاريا مفاجأة البطولة تبلغ نصف النهائي (1994)

    استمتعت بلغاريا بأفضل مشوار لها في كأس العالم عام 1994، حيث ألهم جيل ذهبي من اللاعبين وصولها إلى المربع الذهبي للبطولة. أنهى خريستو ستويتشكوف البطولة كهدافٍ مشترك، بينما كان يوردان ليتشكوف وكراسيمير بالاكوف أيضًا مؤثرين للغاية.

    لقد لعبوا جميعًا دورهم بينما حققت بلغاريا مفاجأة كبيرة بإقصاء ألمانيا في ربع النهائي. بدا أن ركلة جزاء لوثار ماتيوس قد منحت دي مانشافت مرورًا آمنًا إلى نصف النهائي، لكن هدفين في أربع دقائق من ستويتشكوف وليتشكوف قلبا المباراة رأسًا على عقب وسجلا المرة الأولى منذ عام 1978 التي فشلت فيها ألمانيا في الوصول إلى النهائي.

  • 79جمال بافارد يساعد في إرسال الأرجنتين إلى الوطن (2018)

    فازت فرنسا على الأرجنتين 4-3 في مواجهة كلاسيكية ضمن دور الـ16 في عام 2018 حيث تفوق كيليان مبابي المراهق على ليونيل ميسي في روسيا. سجل مبابي هدفين ليساعد في إرسال الديوك إلى ربع النهائي، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل المواهب المعروضة، كان الظهير الأيمن الفرنسي غير المعروف بنجامين بافارد هو من قدم اللحظة الأكثر تذكراً في المباراة.

    عرضية لوكاس هيرنانديز من الجهة اليسرى عبرت المرمى بالكامل قبل أن يقابلها بافارد على حافة منطقة الجزاء. لم يتوقف المدافع لثانية واحدة وببساطة سدد الكرة المرتدة بقوة إلى الزاوية العليا ليفتتح رصيده مع فرنسا بأناقة.

    تم التصويت لاحقاً لمحاولة بافارد المنحنية كهدف البطولة، مع إعادة اللقطة من خلف المسجل لتصبح واحدة من أكثر اللقطات أيقونية في ذاكرة كأس العالم الحديثة.

  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78يوسيبيو يسجل أربعة أهداف في عودة ملحمية للبرتغال (1966)

    كانت كوريا الشمالية قد تصدرت بالفعل الكثير من العناوين في بطولة 1966 بعد أن هزمت إيطاليا في دور المجموعات، لكنها هددت بأن تتفوق على نفسها أمام البرتغال بقيادة أوزيبيو في ربع النهائي، منطلقة إلى تقدم 3-0 خلال النصف ساعة الأولى.

    لكن أوزيبيو كانت لديه أفكار أخرى. اللاعب الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه لا يأتي في المرتبة الثانية إلا بعد بيليه بين أقرانه قدم أداءً بارعًا، مقلصًا الفارق بهدف بتسديدة مذهلة قبل أن يسجل ركلة جزاء مع صافرة نهاية الشوط الأول.

    ومع عودة البرتغال إلى المباراة بشكل كامل، سجل أوزيبيو مرة أخرى في الشوط الثاني، ثم حصل على ركلة جزاء أخرى وسجلها ليضع فريقه في المقدمة. وأضاف خوسيه أوغوستو الهدف الخامس قبل نهاية الوقت، لكن هذه المباراة كانت كلها عن أوزيبيو وهو يرسخ إرثه على الساحة العالمية.

  • 77فورلان يتقن جابولاني (2010)

    انتهى الأمر بكرة جابولاني لعام 2010 لتكون أكثر كرة مباراة إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم. كانت adidas قد صممتها في محاولة لإعادة ابتكار كرة القدم الحديثة بأكثر كرة دقة وكروية مثالية في التاريخ، لكن بدلاً من ذلك كانت جابولاني تنحرف في كل مكان مع تأثيرات الكرة عديمة الدوران، مما أثار انتقادات، خاصة من حراس المرمى الذين لعبوا في البطولة.

    ومع ذلك، فإن لاعباً واحداً بالتأكيد لم يكن يشتكي هو مهاجم أوروغواي دييغو فورلان، الذي حصد الكرة الذهبية في جنوب أفريقيا بفضل أهدافه الخمسة خلال مسيرة فريقه إلى نصف النهائي. جمع نجم أتلتيكو مدريد السابق شريط لقطات مميزاً لا يُصدق مع بعض التسديدات الجريئة، مستفيداً من مسار طيران جابولاني غير المتوقع غالباً مع مجموعة من المحاولات القوية بشكل أساسي من مسافة بعيدة.

  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76حامل اللقب إيطاليا يخرج من دور المجموعات (2010)

    كانت إيطاليا قد أنهت حملتها في التصفيات لبطولة 2010 دون هزيمة، وبينما قلّة توقّعوا أن يتبع الآتزوري نجاحهم قبل أربع سنوات بانتصار آخر، لم يكن متوقعًا بالتأكيد أن يخرجوا من البطولة عند أول فرصة.

    احتاج فريق مارتشيلو ليبي إلى هدف تعادل في الدقيقة 63 من دانييلي دي روسي ليحصد نقطة في مباراته الافتتاحية مع باراغواي، ووجدوا أنفسهم في موقف صعب مرة أخرى عندما تأخروا أمام نيوزيلندا المتواضعة، حيث سجّل فينتشنزو لاكوينتا هذه المرة من علامة الجزاء ليؤمّن تعادلًا 1-1.

    وبحاجة إلى الفوز ضد سلوفاكيا لضمان مكان في دور الـ16، تأخرت إيطاليا 2-0 بفضل ثنائية روبرت فيتيك، وعلى الرغم من عودة متأخرة عبر أهداف من أنطونيو دي ناتالي وفابيو كوالياريلا، انتهى بهم الأمر بالخسارة 3-2، منهين دفاعهم عن اللقب في أبكر مرحلة.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75ثنائية كيمبس تمنح الأرجنتين أول لقب (1978)

    تُوِّجت الأرجنتين أبطالًا للعالم للمرة الأولى في عام 1978، مع بروز المهاجم الأسطوري ماريو كيمبس بوصفه النجم الحقيقي. سجّل كيمبس ستة أهداف في أربع مباريات بينما أنهى أصحاب الأرض انتظارهم للكأس، وجاء هدفان من تلك الأهداف في النهائي ضد هولندا.

    ومن اللافت أن كيمبس احتاج إلى 10 مباريات ليسجل هدفه الأول في كأس العالم، حيث اعترف المهاجم لاحقًا بأن نصيحة المدرب سيزار لويس مينوتي بحلق شاربه الأيقوني ربما ساعدته بالفعل على إنهاء صيامه التهديفي.

    تبع هدفين ضد بولندا ثنائية أخرى ضد بيرو ثم ثنائية ضد الهولنديين ليفوز بكأس العالم للأرجنتين، مانحًا كيمبس الكرة الذهبية ومكرسًا مكانة 'إل ماتادور' كبطل وطني.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74الجزائر تفاجئ ألمانيا الغربية (1982)

    في عام 1982، أدمَت الجزائر أنف ألمانيا الغربية، إحدى المرشحات المفضلات قبل البطولة، في مباراة أيقونية بحق في دور المجموعات. تمحورت التوقعات قبل المباراة حول عدد الأهداف التي ستسجلها ألمانيا، فيما كانت الجزائر بمثابة كمية مجهولة في أول بطولة لها على الإطلاق.

    غير أن الأمور انقلبت رأساً على عقب تماماً بعد 54 دقيقة، عندما سجل رابح ماجر، مسدداً كرة مرتدة في الشباك ليشعل مشاهد جنونية على دكة الجزائر. عادل كارل-هاينتس رومينيغه النتيجة، لكن الجزائر عادت للتقدم بعد 60 ثانية فقط، بعدما نسجت هجمة تمريرات سلسة انتهت بتسجيل لخضر بلومي هدف الفوز الذي بالكاد استطاع الألمان الغربيون تصديقه.

    صمدت الجزائر لتحقق الفوز. غير أن الألمان، سيكون لهم الضحكة الأخيرة (المزيد عن ذلك لاحقاً...).

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73مزاعم الرشوة تشوب سحق الأرجنتين (1978)

    اكتساح الأرجنتين لبيرو بنتيجة 6-0 ضمن للألبيسيليستي مكانه في نهائي بطولة 1978 – التي مضوا قدماً للفوز بها - لكنه جلب اتهامات بالتلاعب بنتيجة المباراة والرشوة التي لم تُحسم أبداً. 

    كانت الأرجنتين بحاجة إلى الفوز في المباراة بفارق لا يقل عن أربعة أهداف للتأهل، وتمكنت من تسجيل ستة أهداف لتتفوق على البرازيل وتحجز مكاناً في النهائي. ومنذ ذلك الحين كانت هناك مزاعم بالرشوة، تتضمن شحنة ضخمة من الحبوب أُرسلت من الأرجنتين إلى بيرو، وكذلك مزاعم بالتهديدات والتلاعب بنتيجة المباراة.

    ويُقال أيضاً إن الديكتاتور الأرجنتيني، الجنرال خورخي فيديلا، دخل غرفة ملابس بيرو مع وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قبل المباراة، بينما كانت هناك أيضاً اقتراحات بأن فيديلا والحاكم العسكري لبيرو، الجنرال فرانسيسكو موراليس بيرموديز، أبرما صفقة لتثبيت نتيجة المباراة كجزء من «عملية كوندور». لم يُفتح تحقيق رسمي قط.

  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72"معركة سانتياغو" - المواجهة العنيفة بين تشيلي وإيطاليا (1962)

    ستظل كأس العالم 1962 في تشيلي تُذكر إلى الأبد باعتبارها واحدة من أكثر البطولات عنفًا، وكانت الحضيض هي مباراة المجموعة بين أصحاب الأرض وإيطاليا.

    كان عمر المباراة 13 ثانية فقط عندما وقع الخطأ الأول، بينما جاءت أول بطاقة حمراء بعد أربع دقائق فقط عندما طُرد مدافع إيطاليا جورجيو فيريني، رغم أنه رفض المغادرة واضطر إلى أن يُقتاد خارج الملعب بواسطة شرطة مسلحة.

    تلا ذلك فوضى إذ وُجهت اللكمات وتمكن ليونيل سانشيز من تشيلي من الإفلات من كسر أنف أومبرتو ماسكيو دون عقاب. كما وجه سانشيز لكمة إلى ماريو دافيد لاحقًا في الشوط، ما أدى إلى طرد الإيطالي لرده وترك الآتزوري بتسعة لاعبين فقط. واصلت تشيلي الفوز 2-0، لكن المباراة ستظل دائمًا تُذكر بسبب الكراهية التي ظهرت بين الدولتين، بدلًا من القليل من كرة القدم التي لُعبت.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71احتجاجات الكويت توقف مباراة فرنسا (1982)

    خلال دور المجموعات عام 1982، كانت الكويت تتطلع إلى تحقيق مفاجأة كبيرة عندما أوقعت في القرعة ضد فرنسا - لكن المباراة بدلاً من ذلك انحدرت إلى شيء يقترب من المهزلة.

    عندما سجلت فرنسا ما كان سيصبح هدفها الرابع، توقف المدافعون الكويتيون قبل أن تُسدد الكرة، مدّعين أنهم سمعوا صفارة في الحشد وافترضوا أن الحكم كان يطلق صفارته لإعلان تسلل. لم يكن الأمر كذلك، لكن اللاعبين والجهاز الفني للبلد الشرق أوسطي احتجوا على المسؤولين، وتم استدعاء الشرطة للفصل بين المشجعين واللاعبين.

    نزل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأمير فهيد من المدرجات ليتدخل بنفسه، وبدا أنه يطلب من لاعبيه مواصلة المباراة. وفي الوقت نفسه، غيّر الحكم بشكل لا يصدق رأيه وألغى الهدف، مما أدهش لي بلو. وستواصل فرنسا تسجيل هدف رابع على أي حال وتفوز 4-1، لكن التأخير كان غريباً بالنسبة للمشاهدين المحايدين لاستيعابه.

  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70فشل بول في طرد سيمونيتش حتى الإنذار الأصفر الثالث (2006)

    يبدو الأمر غريبًا أن يصبح حكمٌ إحدى القصص المُعرِّفة لكأس العالم، لكن مسيرة غراهام بول بأكملها كادت أن تنتهي على أعلى مستوى بعد خطأ واحد على المسرح العالمي.

    خلال مواجهة كرواتيا في دور المجموعات مع أستراليا في كأس العالم 2006، ارتكب يوسيب شيمونيتش خطأً ضد هاري كيويل بعيدًا عن الكرة وتلقى إنذارًا. ثم ارتكب المدافع خطأً على خط منتصف الملعب في الدقيقة 90 وتلقى إنذارًا مرة أخرى.

    الآن، بالنسبة لأولئك الملمين بقواعد كرة القدم، كان ينبغي أن تعادل تلك البطاقة الصفراء الثانية بطاقة حمراء. لم يحدث ذلك، إذ سمح بول لشيمونيتش بالاستمرار. ثم، عند صافرة النهاية، دفع شيمونيتش بول، ليحصل على بطاقة صفراء ثالثة و- أخيرًا - بطاقة حمراء.

    انتهت المباراة 2-2 - ولحسن حظ بول، إذ ربما كانت أستراليا قد استأنفت من أجل إعادة المباراة لولا ذلك - لكن الحكم اعتزل البطولات الدولية بعد ذلك وفسّر خطأه بقوله إنه "دوّن بشكل غير صحيح اسم الأسترالي رقم ثلاثة كريغ مور عند إنذار شيمونيتش للمرة الثانية ولم يدرك خطأه".

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69ركلة جزاء غروسو تؤمّن الكأس لإيطاليا (2006)

    فابيو غروسو هو نجم إحدى أكثر الصور رسوخاً في تاريخ كأس العالم. بعد أن سجل هدفاً رائعاً ضد أصحاب الأرض ألمانيا في نصف النهائي لمساعدة فريقه على ضمان العبور الآمن إلى النهائي، ثم هزم الآتزوري فرنسا بركلات الترجيح ليفوزوا باللقب للمرة الرابعة.

    ومع طرد زين الدين زيدان في الوقت الإضافي من التعادل 1-1 في برلين، اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، وكان على غروسو أن يسجل الركلة الحاسمة. لقد وجد الزاوية العليا بأسلوب بارد الأعصاب حقاً، قبل أن ينهار من شدة التأثر مع زملائه. الظهير الأيسر غير المعروف كثيراً كان قد سجل للتو اثنين من أهم الأهداف في تاريخ كرة القدم الإيطالية بأكمله، ولم يكن بالكاد يصدق ذلك أيضاً، إذ تُوِّجت إيطاليا أبطالاً للعالم للمرة الأولى منذ 1982.

  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68سالينكو يسجل خمسة أهداف ضد الكاميرون (1994)

    ربما لم يكن أوليغ سالينكو يدرك أنه سيخوض ظهوره الأخير مع روسيا خلال مواجهة تحصيل حاصل ضد الكاميرون في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة 1994، لكنه بالتأكيد استغلها إلى أقصى حد.

    بعد الهزيمتين أمام البرازيل والسويد، لم تكن لدى روسيا أي فرصة لبلوغ الأدوار الإقصائية، بينما كان الكاميرون قد خرجوا تقريبًا بعد حصد نقطة من أول مباراتين. وبينما سجل المهاجم الأيقوني روجيه ميلا هدفًا لصالح الأسود غير المروضة، كان سالينكو هو من كتب اسمه في كتب التاريخ بعدما أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم، إذ فازت روسيا بنتيجة 6-1.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67الهدف الذهبي لبلان (1998)

    كان لوران بلان أحد أكثر لاعبي فرنسا ثباتًا في الأداء عام 1998، لكن لحظة خلوده جاءت في دور الـ16 ضد باراغواي. ومع تعادل المباراة 0-0 وفي الوقت الإضافي، دخلت قاعدة "الهدف الذهبي" الجديدة حيز التنفيذ، ما يعني أن أول فريق يسجل سيحجز مكانه في ربع النهائي.

    أخذ بلان زمام الأمور بيده، مستقبلاً ركلة ركنية بلمسة جانبية هادئة في الدقيقة 114 ليدفع بارك دي برانس إلى حالة من الجنون. كانت تلك المرة الأولى التي يُسجَّل فيها هدف ذهبي في كأس العالم، وقد ثبتت أهميته، إذ واصل "الديوك" طريقهم للفوز بكأس العالم على أرضهم.

    لم يلعب بلان في النهائي بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب ضربة رأس على سلافن بيليتش لاعب كرواتيا في نصف النهائي، لكنه يظل بطلاً بفضل جهده التاريخي في وقت سابق من البطولة.

  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66شيلاتشي المجهول يبرز ليفوز بالحذاء الذهبي (1990)

    كان محبوب مستضيفي كأس العالم إيطاليا في عام 1990 هو سالفاتوري ‘توتو’ سكيلاشي، الذي بدأ البطولة كمجهول نسبيًا لكنه مضى ليسجل ستة أهداف ويتفوق على نجوم كبار مثل لوثار ماتيوس ودييغو مارادونا لينال الحذاء الذهبي.

    لم يكن سكيلاشي قد تم استدعاؤه سابقًا من قبل إيطاليا قبل كأس العالم، لكن مهاجم يوفنتوس مضى ليسجل في ظهوره الأول بعد دخوله كبديل ضد النمسا. تلت ذلك أهداف أخرى ضد تشيكوسلوفاكيا وأوروغواي وأيرلندا ليمهد الطريق لنصف نهائي ضد الأرجنتين.

    كان سكيلاشي على الموعد مرة أخرى، لكن إيطاليا لم تستطع تمامًا تجاوز حاملي اللقب، لتخرج بركلات الترجيح. تُرك الآتزوري محبطين، لكن سكيلاشي لم ينتهِ عند ذلك، إذ إن هدفًا آخر في مباراة تحديد المركز الثالث منحه كلاً من الحذاء الذهبي والكرة الذهبية، مثبتًا إلى الأبد مكانه في تاريخ كأس العالم.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65كين غاضب يقتحم خارج معسكر أيرلندا (2002)

    أرسل قائد أيرلندا روي كين موجات صدمة عبر كأس العالم 2002 قبل أن تنطلق حتى عندما غادر معسكر الفريق التحضيري قبل البطولة غاضبًا. كان قائد مانشستر يونايتد وبفارق كبير أهم لاعب لدى أيرلندا، لكنه اختلف مع المدرب ميك مكارثي ولم يشارك على الإطلاق في كوريا الجنوبية واليابان.

    شن كين هجومًا لاذعًا على استعدادات أيرلندا وقاعدة التدريب في سايبان، ما أشعل شجارًا محتدمًا مع مكارثي. وأدى مأزق بين اللاعب والمدرب في النهاية إلى استبعاد كين من التشكيلة وعودته إلى الوطن بالطائرة.

    ومنذ ذلك الحين أصر لاعب الوسط السابق على أنه "لا يندم" على القصة، التي تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى فيلم، 'Saipan'، من بطولة ستيف كوغان. واصلت أيرلندا لتتأهل من دور المجموعات، لكن أحلامها في كأس العالم انتهت على يد إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64مارادونا والأرجنتين يحرزان اللقب (1986)

    لم تكن المباراة النهائية لكأس العالم 1986 أعظم مباراة فردية على الإطلاق، لكنها تظل أيقونية بسبب رجل واحد: دييغو مارادونا.

    ومع تقدم الأرجنتين 2-0 وسيطرتها على المباراة ضد ألمانيا الغربية، بدا أن الكأس ستعود بالتأكيد إلى أمريكا الجنوبية قبل أن تعادل الأهداف من كارل-هاينتس رومينيغه ورودي فولر النتيجة. ثم، ومع تبقي ست دقائق فقط، انقض خورخي بوروتشاغا على تمريرة بينية موزونة بشكل مثالي من مارادونا ليعيد تقدم الأرجنتين.

    هذه المرة، صمدت لا ألبيسيليستي لتفوز بلقبها الثاني في كأس العالم، ورُفع الرقم 10 الأيقوني عالياً فوق زملائه في الفريق خلال الاحتفالات. بخمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كانت بطولة 1986 في المكسيك ملكاً لمارادونا، وكان من الصواب أن ينتهي به المطاف في الجانب الفائز.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63رقم فونتين القياسي 13 هدفًا يفوز بالحذاء الذهبي (1958)

    بينما يحقق أمثال إرلينغ هالاند، وكيليان مبابي، وهاري كين أرقاماً مذهلة في تسجيل الأهداف في العصر الحديث، كان جوست فونتين هو من شق طريقاً جديداً في عام 1958 بسلسلة تهديفية رائعة في السويد.

    لقد أضفى عدد هائل من المهاجمين روعة على بطولات كأس العالم على مر السنين، لكن لم يسجل أي لاعب أهدافاً أكثر في بطولة واحدة من 13 هدفاً للفرنسي في ست مباريات فقط. وقد سجل المهاجم السابق لنيس وريمس ثلاثية في فوز «الديوك» الافتتاحي 7-3 على باراغواي وأضاف لنفسه ثنائية في خسارة 3-2 أمام يوغوسلافيا.

    تبع ذلك هدف آخر أمام اسكتلندا قبل أن يحرز فونتين ثنائية أخرى في نجاح ربع النهائي على أيرلندا الشمالية. لم يتمكن هدفه الوحيد أمام البرازيل من منع فرنسا من الانزلاق إلى هزيمة 5-2، لكن فونتين أنهى البطولة بتسجيله في الشباك أربع مرات في مباراة تحديد المركز الثالث مع ألمانيا الغربية، وبذلك ضمن حذاءً ذهبياً حطم الأرقام القياسية.

  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62بيكهام يمنح الأرجنتين الخلاص (2002)

    أصبح ديفيد بيكهام العدو العام رقم 1 في إنجلترا عندما طُرد ضد الأرجنتين في عام 1998 بينما خرجت الأسود الثلاثة من البطولة في دور الـ16. ومع ذلك، تقدّم سريعًا أربع سنوات، ووجد لاعب الوسط الخلاص ضد الخصوم أنفسهم.

    كان بيكهام قد واجه سباقًا مع الزمن ليكون لائقًا في الوقت المناسب لكأس العالم بعد تعرضه لكسر في عظم مشط القدم، لكنه تعافى بالكاد في الوقت المناسب وبدأ مباراة المجموعة ضد لا ألبيسيليستي. جاءت اللحظة الحاسمة في نهاية الشوط الأول عندما مُنحت إنجلترا ركلة جزاء بسبب خطأ على مايكل أوين من ماوريسيو بوكيتينو. تقدّم بيكهام مع آمال أمة على كتفيه، وسدد رقم 7 لإنجلترا ركلة الجزاء بقوة مباشرة في منتصف المرمى ليؤمّن فوزًا 1-0 ومكانًا في الأدوار الإقصائية.

    أما الهزيمة، في الوقت نفسه، فقد ساعدت في إدانة الأرجنتين بخروج مبكر حيث أُعيد بيكهام إلى مكانة كنز وطني.

  • 61مهزلة الركلة الحرة لزائير (1974)

    زائير - المعروفة الآن باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية - لم تظهر سوى مرة واحدة فقط في كأس عالم سابقة، لكن قصتها في عام 1974 مأساوية إلى حد ما.

    بعد أن تعرضوا للهزيمة أمام اسكتلندا، سرق مسؤولون حكوميون المكافآت المخصصة للاعبين، مما أدى إلى هزيمة ساحقة غير متحفزة بنتيجة 9-0 على يد يوغوسلافيا، وبعد ذلك هُددت التشكيلة من قبل ديكتاتور البلاد، موبوتو سيسي سيكو، الذي قال إنهم لن يُسمح لهم بالعودة إلى الوطن إذا خسروا أمام البرازيل بأكثر من ثلاثة أهداف.

    في لحظة تحدٍ خلال تلك المباراة ضد السيليساو، ومع تأخر فريقه 3-0، اندفع المدافع مويبو إيلونغا خارج حائط دفاعي أثناء الدفاع عن ركلة حرة وركل الكرة بعيدًا. سخرت وسائل الإعلام الغربية على نطاق واسع من الحادثة في ذلك الوقت، لكن إيلونغا قال لاحقًا إنه أراد أن يُطرد من قبل الحكم كاحتجاج ضد نظام زائير. لم يتلقَّ سوى بطاقة صفراء.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60البديل الفائق كرول بطل تبادل إطلاق النار (2014)

    كان تيم كرول قد تقبّل أنه لن يفعل سوى المشاهدة من مقاعد بدلاء هولندا في كأس العالم 2014، حيث حصل ياسبر سيليسن على فرصة البدء في جميع المباريات الخمس حتى ربع النهائي. لكن المدرب لويس فان خال كان لديه خطة رئيسية في ذهنه.

    ومع بقاء ثوانٍ على نهاية الوقت الإضافي أمام كوستاريكا، ومع اتجاه المباراة إلى ركلات الترجيح، تم إشراك كرول بديلاً في الدقيقة الأخيرة حتى يتمكن من مواجهة ركلات الجزاء. كانت مقامرة كبيرة، لكن كرول كان مستعدًا، إذ تصدى لركلتي جزاء من برايان رويز ومايكل أومانا ليرسل هولندا إلى الدور التالي.

    وهكذا أثار تدخل فان خال نقاشًا عالميًا حول علم النفس في ركلات الترجيح وما إذا كان يمكن إعداد حراس المرمى الاحتياطيين خصيصًا مع وضع دور كرول في الاعتبار.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59مولر يُكمل العودة بينما تُتوَّج ألمانيا الغربية بالانتصار (1974)

    تشتهر هولندا بحق كواحدة من أعظم الأمم الكروية في سبعينيات القرن الماضي، لكنها فشلت في أن تجعل هيمنتها وأسلوبها يؤتيان ثمارهما في نهائيين مخيبين للآمال خلال ذلك العقد.

    جاء الأول في عام 1974 عندما واجهت ألمانيا الغربية في الملعب الأولمبي في ميونيخ. بدا أن «كرة القدم الشاملة» في طريقها إلى الانتصار بعد أن سجل يوهان نيسكينس ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، لكن بول برايتنر عادل للألمان بركلة جزاء من جانبه في منتصف الشوط الأول.

    ثم أحرز غيرد مولر هدف الفوز في الدقيقة 43، مساعدًا ألمانيا الغربية على إحراز لقبها الثاني في كأس العالم. واتضح أنه كان آخر هدف دولي للمهاجم الأسطوري إذ اعتزل تمثيل ألمانيا بعد البطولة.

  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58"مباراة القرن" - إيطاليا تهزم ألمانيا الغربية في نصف نهائي ملحمي (1970)

    الملقبة بـ‘مباراة القرن’ من قبل الفيفا أنفسهم، فإن فوز إيطاليا الملحمي في نصف النهائي على ألمانيا الغربية عام 1970 صوّت عليه المشجعون أيضاً باعتباره مباراة القرن العشرين.

    التقى الفائزان السابقان في مدينة مكسيكو، وما تلا ذلك لن يُنسى أبداً. ومع تقدم الآزوري 1-0 في عمق الوقت بدل الضائع، عادل كارل-هاينتس شنيلينغر النتيجة بشكل دراماتيكي لصالح ألمانيا. ثم شهد الوقت الإضافي تسجيل خمسة أهداف مذهلة، حيث تقدم الألمان في البداية قبل أن تقاتل إيطاليا للعودة. كانت 30 دقيقة محمومة انتهت في النهاية بخروج الآزوري فائزين 4-3، مع انهيار لاعبين من كلا الجانبين على الأرض عند صافرة النهاية، منهكين من جهود إمتاع بقية العالم.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57فرنسا تدخل في حالة انهيار مع إعادة أنيلكا إلى الوطن (2010)

    كان لدى فرنسا الكثير من المواهب على مستوى النخبة عندما وصلوا إلى جنوب أفريقيا من أجل كأس العالم 2010، لكن التفاؤل الطبيعي سرعان ما تحول إلى عار وكارثة مع تفكك وصيفي 2006 وسط تمرد من اللاعبين.

    لم يكن التعادل السلبي مع أوروغواي في افتتاح مبارياتهم بدور المجموعات أسوأ نتيجة، خاصة بالنظر إلى قوة أبناء أمريكا الجنوبية، لكن الهزيمة اللاحقة 2-0 أمام المكسيك تضمنت نزاعاً بين نيكولا أنيلكا والمدرب ريمون دومينيك أدى إلى فضيحة كاملة.

    قيل إن أنيلكا رفض الاعتذار بعد أن قال لدومينيك "اذهب وانكح نفسك، يا ابن العاهرة" بين الشوطين. قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طرد المهاجم من التشكيلة، لكن ذلك أدى فقط إلى رفض اللاعبين التدريب قبل مباراتهم الأخيرة في المجموعة، وهي هزيمة 2-1 أمام أصحاب الأرض جنوب أفريقيا التي أكدت إقصاءهم. تم إيقاف أنيلكا لمدة 18 مباراة ولم يلعب لفرنسا مرة أخرى.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56تنتهي بطولة نيمار بالدموع (2014)

    نيمار هو وسيظل دائمًا أيقونة برازيلية، لكن إنجازاته الدولية غالبًا ما انتهت بالدموع.

    سعيًا لاتباع خطى بيليه ورونالدو في قيادة السيليساو إلى مجد كأس العالم، بدا الجناح الماهر في قمة مستواه في بطولة بلاده عام 2014. لكن كل ذلك انتهى بشكل مفاجئ، عندما نُقل نيمار خارج الملعب على نقالة خلال الفوز في ربع النهائي على كولومبيا.

    ركبة في الظهر من خوان زونيغا كانت قد كسرت إحدى فقراته، مما استبعده عن بقية المنافسة. كانت لحظة عاطفية للجمهور المضيف وزملاء نيمار في الفريق، لكن ما تلا ذلك في نصف النهائي كان أكثر تدميرًا...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55هزمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ضمن المجموعة مشحونة سياسياً (1998)

    لم تحمل أي مباراة في بطولة عام 1998 وزناً أكبر من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. لم تلتقِ الدولتان منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وظلت العلاقة الدبلوماسية بينهما عدائية بشكل لا يصدق. ومع ذلك، قبل المباراة ببضعة أيام فقط، قدّم لاعبو إيران لخصومهم زهوراً بيضاء كإشارة حسن نية.

    ثم مضوا قدماً للفوز بالمباراة، حيث سجّل حميد إستلي ومهدي مهدوي كيا في الانتصار 2-1، مما أشعل احتفالات صاخبة في الوطن في الشرق الأوسط. أُقصي الطرفان في نهاية المطاف في دور المجموعات، لكن المباراة لا تزال واحدة من أكثر الأحداث الرياضية ذات الدلالة السياسية في العصر الحديث.

  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54كوريا الشمالية تصدم إيطاليا (1966)

    شهدت بطولة عام 1966 ربما أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم. خسرت كوريا الشمالية مباراتها الافتتاحية 3-0 أمام الاتحاد السوفيتي، ثم تعادلت 1-1 مع تشيلي بفضل هدف التعادل في الدقيقة 88. أما إيطاليا، فكانت تحتاج فقط إلى التعادل ضد المغمورين الآسيويين للتأهل، بينما كانت كوريا الشمالية بحاجة إلى الفوز ضد الأبطال حينها مرتين.

    تعرضت إيطاليا لإصابة مبكرة، ما يعني أنها اضطرت إلى لعب معظم المباراة بعشرة لاعبين، واستغل باك سونغ-جين ذلك، مسجلاً ببراعة من حافة منطقة الجزاء ليمنح كوريا الشمالية التقدم، وفي النهاية، الفوز الذي احتاجته، مرسلاً موجات صدمة عبر العالم.

    "تحركت [عندما كانت الكرة في الهواء] حتى أتمكن من استخدام قدمي اليمنى، التي تكون دائماً أكثر دقة، وسجلت"، قال باك. "إذا حللنا لماذا خسرت إيطاليا المباراة، أولاً خسروا المعركة الذهنية، وثانياً، بعد أن استقبلوا هدفاً، لعبوا بشكل فردي، وليس كفريق، لذا رأينا انتصار العمل الجماعي على التفوق الفني."

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53جوتزه يقود ألمانيا لتجاوز خط النهاية (2014)

    كان منتخب ألمانيا بلا شك أفضل فريق في كأس العالم 2014. لقد استحقوا مكانهم في النهائي بعد أن اكتسحوا أصحاب الأرض البرازيل 7-1 في نصف النهائي، لكن لم يكن هناك أبداً طريق سهل لتجاوز الأرجنتين في النهائي.

    همس المدرب الرئيسي يواخيم لوف بشكل مشهور بالكلمات، 'أرِ العالم أنك أفضل من [ليونيل] ميسي' للاعب البديل في الشوط الثاني ماريو غوتزه، ومع تبقي سبع دقائق على نهاية الوقت الإضافي، قدم مهاجم بوروسيا دورتموند أكبر لحظة في مسيرته. عرضية أندريه شورله من الجهة اليسرى استقبلها غوتزه بخطوة واحدة، الذي سددها على الطائر متجاوزاً سيرخيو روميرو في المرمى.

    في عمر 22 عاماً فقط، كان غوتزه قد منح ألمانيا لقبها الرابع في كأس العالم ونقش اسمه في كتب التاريخ، ليُذكر إلى الأبد كبطل وطني.

  • 52احتفال تارديللي الملحمي بينما إيطاليا تنتصر (1982)

    في عام 1982، هزمت إيطاليا ألمانيا في نهائي رائع. فاز الآتزوري 3-1، لكن صورة ماركو تارديللي وهو يندفع مبتعدًا، بعدما وجد الزاوية السفلى من مسافة ليمنح فريقه تقدمًا 2-0، هي التي تبقى محفورة في ذاكرة كل من شاهد المقطع الأيقوني.

    سدد تارديللي تسديدته، وبمجرد أن تموجت الشباك، بدا وكأنه يتحول، عاد إلى أيامه كصبي، يحلم ببلوغ قمة اللعبة، ينام ويتخيل هذه اللحظة بالذات، الكرة تتغلب على حارس المرمى، الجماهير تهدر، وكل ذلك بسبب ضربة واحدة من حذائه هو نفسه.

    سرعان ما أحاط به زملاؤه في الفريق، لكن بينما كان يركض مبتعدًا، وذراعاه ممدودتان، وشعره يغطي وجهه وهو يهز رأسه في عدم تصديق، كان من الصعب ألا يتأثر بتجسيد تحقيق كل ما كان المرء يسعى إلى فعله.

    هدف في نهائي كأس العالم، كيف ستحتفل؟ تمامًا مثل تارديللي، على الأرجح، وهناك شيء جميل حقًا في ذلك، رابط يجمع بين المشجعين واللاعبين.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51"معركة لوسيل" - الأرجنتين تفوز في ربع النهائي سيئ المزاج (2022)

    واجهت الأرجنتين وهولندا بعضهما البعض في واحدة من أكثر المباريات توتراً في تاريخ كأس العالم خلال ربع نهائي بطولة 2022.

    فازت الأرجنتين في النهاية 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل 2-2، لكنها كانت متقدمة 2-0 حتى الدقيقة 83، قبل أن يسجل البديل فوت فيخهورست ثنائية متأخرة ويفرض وقتاً إضافياً و، لاحقاً، ركلات ترجيح. سجل لاوتارو مارتينيز ركلة الترجيح الحاسمة، لكن السرد السائد بعد المباراة تمحور حول الكم الهائل من سوء الانضباط الذي خيّم على المباراة.

    تم إشهار ما مجموعه 18 بطاقة صفراء بينما طُرد دنزل دومفريس. بعد ذلك، وجّه ليونيل ميسي انتقاداً لفيخهورست خلال مقابلته بعد المباراة، كما انتقد تكتيكات الهولنديين: "[لويس] فان خال يقول إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، لكن ما فعله هو أنه أدخل أشخاصاً طوال القامة ولعب كرات طويلة."

    كما انتقد حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز فان خال، قائلاً: "سمعت فان خال يقول 'لدينا أفضلية في ركلات الترجيح'، وإذا ذهبت إلى ركلات الترجيح، فإنهم يفوزون. أعتقد أنه يحتاج إلى أن يبقي فمه مغلقاً."

  • 50كارلوس ألبرتو يختتم حركة رائعة لتأكيد هيمنة البرازيل (1970)

    سُجِّل خلال فوز البرازيل 4-1 على إيطاليا في نهائي 1970، ويُعَدّ الهدف الرابع للسيليساو أعظم هدف جماعي سُجِّل على الإطلاق في كأس العالم.

    بدأت اللقطة عميقًا في نصف ملعب البرازيل مع كلودوالدو، الذي راوغ بشكلٍ فاضح أربعة لاعبين إيطاليين قبل أن تنتقل الكرة عبر ريفيلينو وجاييرزينيو وبيليه، الذي مرّرها دون أنانية عرضيًا إلى انطلاقة القائد كارلوس ألبرتو توريس، الذي أرسل الكرة إلى الزاوية السفلى. 

    كان الهدف خلاصة لكل ما جعل ذلك المنتخب البرازيلي استثنائيًا: السرعة، الجودة الفنية، والبهجة الخالصة في الطريقة التي لعبوا بها كرة القدم.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49شومخر يُخرج باتيستون (1982)

    هذا مدخل مُفزع يذكّرنا بأنه بينما كرة القدم رياضة احتكاك، لا يمكن أن يكون هناك مجال للعنف الحقيقي. في عام 1982، ومع وقوع ألمانيا الغربية في مواجهة فرنسا في نصف النهائي، أرسل ميشيل بلاتيني تمريرة بينية عالية في مسار باتريك باتيستون.

    اندفع باتيستون إلى الأمام، وبينما أخطأت تسديدته المرمى، كانت أفعال هارالد شوماخر هي التي أثارت الاشمئزاز. اندفع حارس مرمى ألمانيا الغربية خارجاً، ومع انحراف الكرة بعيداً، قفز في الهواء واصطدم بباتيستون، حيث أحدث وركه تماساً مقززاً مع رأس الفرنسي.

    فقد باتيستون الوعي ولم يكن لديه في البداية نبض عندما هرع إليه أخصائيو العلاج الطبيعي، لكن الحكم لم يمنح حتى خطأً، ناهيك عن طرد شوماخر. نجا باتيستون لكنه فقد سِنَّين. وقال شوماخر، بفظاظة إلى حد ما، "إذا كان هذا كل ما به من خطأ، فسأعطيه التيجان بنفسي".

    فازت ألمانيا الغربية بالمباراة بركلات الترجيح، ولاحقاً أُجري استطلاع فرنسي لاكتشاف الرجل الأكثر كراهية في البلاد: فاز شوماخر، متقدماً على أدولف هتلر إلى المركز الثاني.

  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48دموع غاسكوين في خسارة نصف النهائي في إنجلترا (1990)

    كان بول غاسكوين قد أصبح بطل إنجلترا الجديد بعدما وصل الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي إيطاليا 90 تحت قيادة السير بوبي روبسون، لكنهم تعرضوا لهزيمة مفجعة أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح.

    جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة في الوقت الإضافي، عندما تلقى غاسكوين إنذارًا كان سيحرمه من المشاركة في نهائي محتمل لكأس العالم. تُرك المشجعون مذهولين بينما ارتجفت شفة غاسكوين السفلى وانهمرت الدموع على أرض الملعب، في حين أن مشهد غاري لينيكر وهو يشير لروبسون بأن "يتحدث" مع لاعب الوسط بينما استمرت المباراة لا يزال حاضرًا في الذاكرة السيئة السمعة.

    التقطت مشاعر غاسكوين الخام قلوب الأمة وجعلت نجم نيوكاسل الموهوب كنزًا وطنيًا فوريًا. ومع ذلك كانت هناك المزيد من الدموع في نهاية المباراة عندما أهدر كريس وادل وستيوارت بيرس ركلات الجزاء، وانتهت أحلام إنجلترا في كأس العالم.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47الكاميرون تصعق حاملة اللقب الأرجنتين (1990)

    لا يزال فوز الكاميرون المذهل على الأرجنتين واحداً من أعظم صدمات كأس العالم، إذ هُزم أبطال دييغو مارادونا المدافعون عن اللقب على يد فريق من المجهولين نسبياً في مباراتهم الافتتاحية عام 1990.

    أذهلت الأسود غير المروّضة العالم بتسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني عندما قفز فرانسوا أومام-بييك قفزة هائلة ليرتقي فوق روبرتو سينسيني ويسدد برأسه إلى الشباك ليسكت سان سيرو المكتظ. ومع ذلك، كان لا يزال هناك الكثير من الدراما القادمة.

    تقلصت الكاميرون إلى 10 لاعبين عندما طُرد أندري كانا-بييك عند الدقيقة 60 بسبب عرقلة كلاوديو كانيغيا، ثم أنهت المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد أن نال بنجامين ماسينغ بطاقة حمراء لإسقاطه كانيغيا بينما كان يندفع إلى الأمام مرة أخرى، تدخل كان سخيفاً إلى درجة أنه فقد حتى حذاءه خلال ذلك. ومع ذلك، لم يكن حتى ذلك كافياً لحرمان الكاميرون من الفوز وإحدى أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46تشابالالا يمنح جنوب أفريقيا انطلاقة (2010)

    لم يكن من المتوقع أن تذهب جنوب أفريقيا بعيدًا في كأس العالم 2010، لكن كان هناك بالتأكيد ضغط إضافي على بافانا بافانا بصفتهم أول مستضيفين أفارقة على الإطلاق. لم يكونوا قد تجاوزوا دور المجموعات في أي من مشاركتيهم السابقتين على الساحة العالمية، لكن عندما سجل سيفيوي تشابالالا تسديدة صاروخية مطلقة لتثير حالة من الهياج في سوكر سيتي، بدا أن أي شيء ممكن.

    انطلق الجناح السابق لكايزر تشيفز نحو تمريرة من كاغيشو ديكغاكوي وأطلق تسديدة لا تُصد ولا تُرد استقرت في الزاوية العليا.

    عادلت جنوب أفريقيا النتيجة بهدف التعادل لرافائيل ماركيز، وأثبتت خسارة لاحقة بنتيجة 3-0 أمام أوروغواي أنها مكلفة، إذ أصبحوا أول فريق مستضيف يفشل في التأهل إلى ما بعد دور المجموعات، محتَلّين المركز الثالث خلف المكسيك بفارق الأهداف رغم فوزهم على فرنسا في ظهورهم الأخير.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45السعودية تصدم ميسي والأرجنتين (2022)

    سجلت المملكة العربية السعودية ربما أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم الحديث في عام 2022. التقى الصقور الخضر بمنتخب الأرجنتين المرشح الأبرز للبطولة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، وحدثت صدمة تاريخية.

    سجل ليونيل ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة، لكن صالح الشهري عادل النتيجة بعد بداية الشوط الثاني مباشرة. ثم جاء دور سالم الدوسري لإحداث زلزال في عالم الرياضة بتسديدة صاروخية من بعيد سكنت الشباك بعد ذلك بخمس دقائق فقط.

    اندفعت الأرجنتين إلى الأمام بعد ذلك، لكن السعودية صمدت لتسجل انتصارها الوحيد في الحدث الأبرز في قطر. واصلت الأرجنتين الفوز بالكأس، لكن هدف الدوسري أصبح جزءًا من تاريخ كأس العالم، وبحق.

  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44إيطاليا تستضيف ألمانيا في نصف نهائي رائع (2006)

    التقت إيطاليا وألمانيا في نصف نهائي لا يُصدق حقًا عام 2006، حيث هزم الآتزوري الدولة المضيفة في كأس العالم للمرة الرابعة - بعد أن فعلوا ذلك أيضًا في 1938 و1970 و1978.

    بينما انتهت المباراة 0-0 بعد 90 دقيقة، كان هذا نصف نهائي لُعب بإيقاع محموم، مع محاولة كلا الطرفين بشدة للفوز بالمباراة. كان حارسا المرمى أوليفر كان وجيانلويجي بوفون يُستدعيان إلى العمل باستمرار، وفي الوقت الإضافي، هزّ كل من ألبرتو جيلاردينو وجيانلوكا زامبروتا العارضة، قبل أن يُهدر لوكاس بودولسكي فرصة لا تُصدق، إذ سدد برأسه فرصة سانحة خارج المرمى من مسافة ست ياردات.

    ومع شبح ركلات الترجيح يلوح في الأفق - كانت ألمانيا قد هزمت الأرجنتين بالفعل في ركلات الترجيح في الدور السابق - سجلت إيطاليا بشكل مذهل هدفين. أولاً، قطع فابيو غروسو إلى الداخل وأنهى الكرة ببراعة، مما أثار عدم تصديقه هو نفسه، قبل أن يضيف أليساندرو دل بييرو الهدف الثاني بعد دقيقتين بينما اندفعت ألمانيا إلى الأمام في البحث العقيم عن هدف التعادل.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43هاتريك بيليه يرسل البرازيل إلى النهائي (1958)

    يُعد بيليه من بين أعظم لاعبي كرة القدم وأكثرهم أيقونية على الإطلاق، وبدأت قصته الأسطورية مع البرازيل بأداء حطم الأرقام القياسية في كأس العالم 1958.

    ربما كان المعجزة الأصلية، قاد بيليه السيليساو إلى النهائي بعرضٍ بارع ضد فرنسا في المربع الذهبي. وسجل المراهق آنذاك ثلاثية مذهلة للإطاحة بـ ليه بلو، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل ثلاثية في مباراة بكأس العالم عن عمر 17 عامًا و244 يومًا فقط.

    جاءت جميع أهداف بيليه في الشوط الثاني، وكان الثالث تسديدة طائرة رائعة من على حافة منطقة الجزاء حسمت فوز البرازيل ومهدت للقاء مع السويد في النهائي.

  • 42ركلة رونالدو الحرة تُكمل الهاتريك في إثارة إسبانية (2018)

    قدّمت البرتغال وإسبانيا مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف خلال دور المجموعات لعام 2018، حيث خطف كريستيانو رونالدو العناوين بفضل ثلاثية رائعة.

    وكان نجم البرتغال قد افتتح مهرجان الأهداف من علامة الجزاء بعد أن أسقطه ناتشو. وعادل دييغو كوستا النتيجة لاحقًا لإسبانيا، لكن رونالدو أعاد التقدم للبرتغال قبل نهاية الشوط الأول بقليل بتسديدة من مسافة قريبة انزلقت من بين يدي دافيد دي خيا.

    هدفان في غضون ثلاث دقائق في وقت مبكر من الشوط الثاني من كوستا وناتشو بديا وكأنهما وضعا إسبانيا على طريق الفوز، لكن رونالدو هو من كان له القول الفصل في النهاية. ومع وصول المباراة إلى الدقيقة 88، سدد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ركلة حرة رائعة مقوسة لينقذ التعادل ويصبح أكبر لاعب ذكر يسجل ثلاثية في كأس العالم.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41'معركة نورمبرغ' - البرتغال وهولندا تجمعان 16 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء (2006)

    ثبتت "معركة نورمبرغ"، كما يُتذكر، أنها كانت مواجهة دور الـ16 جامحة حقًا في بطولة 2006.

    بينما سجل مانيش، لاعب وسط تشيلسي السابق، الهدف الوحيد في المباراة، فإنها تُذكر لكونها واحدة من أكثر 90 دقيقة سوءًا في المزاج شهدها كأس العالم على الإطلاق. ذهبت أول بطاقة إنذار في المباراة إلى مارك فان بومل، لكن إشارة لما هو قادم وصلت عندما ارتكب خالد بولحروز خطأ ضد كريستيانو رونالدو، مما أجبر المهاجم على الخروج باكيًا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

    تم طرد كوستينيا لاحقًا قبل نهاية الشوط الأول بسبب بطاقتين صفراوين، بينما حصل لويس فيغو على بطاقة إنذار في الشوط الثاني بسبب ضربة رأس على فان بومل. كان بولحروز التالي الذي غادر، مرة أخرى بسبب بطاقتين صفراوين، بينما تم طرد ديكو وجيوفاني فان برونكهورست أيضًا قبل نهاية الوقت الأصلي. الحكم فالنتين إيفانوف، وربما ليس من المستغرب، لم يُدر مباراة أخرى في البطولة بعد أن أشهر 16 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء في ليلة مجنونة في ألمانيا.

  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40آن يُقصي إيطاليا ويقود كوريا الجنوبية إلى الدور التالي في مواجهة مثيرة للجدل (2002)

    كانت كأس العالم 2002 بطولة مليئة بالصدمات، لكن المضيفين المشاركين كوريا الجنوبية قدموا واحدة من أكبر المفاجآت بإقصاء إيطاليا بطريقة مثيرة للجدل.

    تعرض الحكم بايرون مورينو لانتقادات بسبب سلسلة من القرارات، إذ احتسب لكوريا الجنوبية ركلة جزاء مبكرة، أُهدرت، وطرد فرانشيسكو توتي بدعوى التمثيل، ثم اعتبر أن داميانّو توماسي كان في موقف تسلل عندما انفرد تمامًا بالمرمى في الوقت الإضافي.

    وكل ذلك أتاح لآن جونغ-هوان أن يقدم اللحظة الحاسمة تمامًا بينما كانت المباراة تتجه نحو ركلات الترجيح. عرضية إلى منطقة الجزاء من لي يونغ-بيو شهدت آن القصير القامة يرتقي بطريقة ما فوق باولو مالديني ويوجه ضربة رأس تجاوزت جيانلويجي بوفون ليؤمن فوزًا شهيرًا في دور الـ16.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39المغرب يصنع التاريخ بينما أُرسلت البرتغال إلى الديار (2022)

    استمتع المغرب بمسيرة مذهلة في عام 2022. أصبح أسود الأطلس أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم على الإطلاق بعد اجتياز مجموعة صعبة ضمت كلاً من بلجيكا وكرواتيا.

    وبعد أن أطاح بإسبانيا بركلات الترجيح، واجه المغرب البرتغال في ربع نهائي درامي. سجل يوسف النصيري برأسه في الدقيقة 42، وعلى الرغم من شوط ثانٍ أشبه بالحصار كانت فيه البرتغال الطرف المهيمن، صمد المغرب بفضل بطولات ياسين بونو في المرمى وإهدار بيبي فرصة متأخرة.

    طُرد بديل المغرب وليد شديرة في الوقت بدل الضائع، لكن ذلك لم يكن له تأثير على النتيجة النهائية، إذ حجز المغرب مكاناً في المربع الذهبي، حيث سيخسر لاحقاً أمام فرنسا.

  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38لامبارد وإنجلترا حُرما من هدف واضح (2010)

    لم تنطلق إنجلترا حقًا في كأس العالم 2010، إذ تأهلت بصعوبة من مجموعة ضمت الولايات المتحدة وسلوفينيا والجزائر. وقد مهد ذلك لمواجهة في دور الـ16 مع الخصوم القدامى ألمانيا، الذين بدوا مخيفين بوجود أمثال ميروسلاف كلوزه وتوماس مولر ولوكاس بودولسكي في المقدمة.

    لم تكن التوقعات مرتفعة بعد العروض الباهتة السابقة لإنجلترا، وكانت أهداف كلوزه وبودولسكي قد منحت ألمانيا التقدم 2-0 بعد وقت قصير من علامة نصف الساعة. ومع ذلك، سجل ماثيو أوبسون برأسه ليعيد إحياء آمال الأسود الثلاثة، وفجأة بدوا خطرين في كل مرة اندفعوا فيها إلى الأمام.

    سرعان ما سقطت الكرة أمام فرانك لامبارد، الذي سدد كرة قوسية فوق مانويل نوير وارتطمت بالعارضة، لترتد متجاوزة خط المرمى ثم تعود لترتطم بالخشبات قبل أن يجمعها الحارس. كان بإمكان الجماهير الحاضرة والمشاهدة في المنزل أن تدرك أنها كانت هدفًا صحيحًا، لكن الحكام فشلوا في ملاحظته، إذ لم تكن تقنية خط المرمى مستخدمة بعد. توقفت عودة إنجلترا عند ذلك، وخرجت ألمانيا فائزة بسهولة 4-1.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37السنغال تصعق فرنسا في المباراة الافتتاحية (2002)

    افتتحت كأس العالم 2002 بأسلوب مثير للغاية حيث حقق الوافدون الجدد إلى البطولة السنغال صدمة كبيرة بفوزهم على حاملي اللقب فرنسا. كان منتخب «الديوك» من دون زين الدين زيدان بسبب الإصابة، لكنه مع ذلك سمّى فريقًا ضم تييري هنري، وإيمانويل بيتي، ومارسيل ديسايي، وباتريك فييرا.

    لعب مهاجم السنغال الحاج ضيوف دورًا بارزًا وصنع لبابا بوبا ديوب ليسجل الهدف الوحيد في المباراة بمساعدة بسيطة من ارتباك بين بيتي وفابيان بارتيز. وكان احتفال ديوب شيئًا آخر أيضًا، إذ ركض لاعب الوسط إلى راية الركنية، ووضع قميصه على الأرض، وانضم إليه زملاؤه في الفريق وهم يرقصون حول قميصه.

    أدت النتيجة إلى بطولة بائسة لفرنسا، التي أنهت مجموعتها في المركز الأخير وعادت إلى الوطن مبكرًا. أما السنغال، فقد وصلت إلى ربع النهائي قبل أن تُهزم أمام تركيا.

  • World Cup HeroHulton Archive

    36بيكلز الكلب يعثر على كأس العالم المسروقة (1966)

    عندما جاءت كأس العالم إلى إنجلترا عام 1966، تبعتها كأس جول ريميه، وتم إيواؤها في القاعة المركزية في وستمنستر. إلا أنه في اليوم الثاني من عرضها، سُرقت، وتلقت الشرطة مذكرة فدية، تطالب بمبلغ 15,000 جنيه إسترليني مقابل إعادة الكأس

    بعد أيام، كان ديف كوربيت خارجًا في نزهة مع كلبه، بيكلز، عندما شمّ الكلب الذكي كأس العالم تحت شجرة!

    "بينما كنت أضع المقود لاحظت هذه الحزمة ملقاة هناك، ملفوفة فقط في صحيفة ولكن مربوطة بإحكام شديد بخيط،" تذكر كوربيت. "مزقت قليلًا من الأسفل وكان هناك درع فارغ، ثم كانت هناك كلمات البرازيل، ألمانيا الغربية وأوروغواي مطبوعة. مزقت الطرف الآخر وكانت سيدة تحمل طبقًا ضحلًا جدًا فوق رأسها. كنت قد رأيت صور كأس العالم في الصحف وعلى التلفزيون لذا بدأ قلبي يخفق."

    حصل بيكلز على جائزة، وظهر حتى في فيلم لإريك سايكس.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35هاتريك روسي يقود إيطاليا إلى فوز مثير (1982)

    لم يكن من المفترض أن يكون باولو روسي ضمن تشكيلة إيطاليا لكأس العالم 1982. كان المهاجم قد فُرض عليه إيقاف لمدة عامين لدوره في التلاعب بنتائج المباريات، وتعرّض مدرب إيطاليا إنزو بيرزوت لانتقادات واسعة لاختياره. وذلك إلى أن واجه الآتزوري البرازيل.

    كانت البرازيل متألقة طوال البطولة، وكانت قد هزمت بالفعل حاملة اللقب، الأرجنتين، في المباراة الافتتاحية من المرحلة الثانية من دور المجموعات. وبالتالي كانت تحتاج فقط إلى التعادل أمام إيطاليا للتأهل. لكنهم لم يحسبوا حساب روسي.

    سجّل مهاجم يوفنتوس آنذاك الهدف الافتتاحي بعد خمس دقائق برأسية ذكية دقيقة قبل أن يعادل سقراطيس. لا بأس، إذ استغل روسي تمريرة متراخية في الدفاع وأنهى الهجمة ليؤمّن ثنائيته، لكن فالكاو عادل مرة أخرى.

    لم يكن روسي ليُحرم ببساطة، فبينما واصلت البرازيل الهجوم، أنهى روسي هجمة مرتدة بدقة جراحية. تأهلت إيطاليا، خرجت البرازيل، وكان روسي رجلًا وُلد من جديد على الساحة الدولية إذ واصل ليحسم الحذاء الذهبي للبطولة.

  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34دي يونغ يواصل اللعب رغم ركلة كاراتيه (2010)

    نظرًا لأنها كانت مباراة بين اثنتين من أكثر دول كرة القدم مغامرة على هذا الكوكب، كان نهائي 2010 بين إسبانيا وهولندا مواجهة قذرة وغير رياضية على نحو مفاجئ. وزّع الحكم هوارد ويب 14 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد على الإطلاق في نهائي كأس العالم، لكن بطريقة ما لم يمنح المسؤول الإنجليزي لاعب وسط هولندا نايجل دي يونغ سوى إنذار على "تدخله" الذي أصبح الآن سيئ السمعة على تشابي ألونسو في الدقيقة 28.

    بعد لحظات من أن ألونسو ضرب الكرة برأسه، أصاب دي يونغ لاعب الوسط بقدم مباشرة إلى صدره، مما أثار غضبًا مفهومًا من الفريق الإسباني. كان من الممكن أن تكون مهمة لا روخا أسهل لو تم تقليص هولندا إلى 10 لاعبين في وقت مبكر، رغم أنهم في النهاية أنجزوا المهمة في الوقت الإضافي بفضل هدف الفوز لأندريس إنييستا.

  • 33'عار جيخون' - ألمانيا الغربية والنمسا تقصيان الجزائر بنتيجة مفيدة للطرفين (1982)

    بينما كانت الجزائر قد هزمت ألمانيا الغربية في مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات من كأس العالم 1982، فإنها خسرت بعد ذلك أمام النمسا 2-0 قبل أن تحقق فوزًا 3-2 على تشيلي. وقد أُقيمت تلك المباراة الأخيرة قبل 24 ساعة من لقاء ألمانيا الغربية والنمسا في المجموعة نفسها، ما يعني أن كلا الفريقين كانا على علم بحقيقة أن فوز ألمانيا الغربية بفارق أقل من ثلاثة أهداف سيضمن تأهل كلٍّ منهما ومن خصومهما الناطقين بالألمانية بأمان إلى الأدوار الإقصائية بفارق الأهداف على حساب الجزائر.

    سجّل هورست هروبيش بعد 10 دقائق، وبينما كان هناك جو من التنافسية في بقية الشوط الأول، شهدت الدقائق الـ45 الثانية أن الفريقين دافعا أساسًا عن النتيجة، بما يضمن ألا يُقصى أيٌّ منهما. حتى إن أحد مشجعي ألمانيا الغربية أحرق علمه الخاص احتجاجًا عند صافرة النهاية، إلى هذا الحد كان استياؤه من أداء فريقه.

    اعتبارًا من عام 1986 فصاعدًا، كانت المجموعة الأخيرة من المباريات في مجموعة ما تنطلق دائمًا في الوقت نفسه لتجنب حلقة أخرى مثل 'عار خيخون'.

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32"معجزة برن" - ألمانيا الغربية هزمت المجر بقيادة بوشكاش في النهائي (1954)

    خلال خمسينيات القرن العشرين، كانت المجر قد بنت على الأرجح أقوى منتخب دولي شوهد على الإطلاق. بقيادة فيرينتس بوشكاش، وصل "المجريون الرائعون" إلى كأس العالم 1954 بعد أن لم يُهزموا على مدى السنوات الأربع السابقة. وبالتالي بدوا في طريقهم لاكتساح طريقهم نحو أول لقب لكأس العالم، بعد أن سحقوا ألمانيا الغربية - أحد المرشحين المفضلين مثلهم - 8-3 في دور المجموعات.

    وحتمًا، التقى الاثنان مرة أخرى في النهائي، وما حدث منذ ذلك الحين أُطلق عليه اسم "معجزة برن". عادت ألمانيا الغربية من تأخرها 2-0 لتهزم المجر 3-2، مع إلغاء هدف تعادل مثير للجدل لبوشكاش قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

    كانت تلك لحظة فاصلة للألمان، الذين سيحملون ذلك النجاح قدمًا لعقود. أما بالنسبة للمجر، فكانت ضربة ساحقة لم يتعافوا منها حقًا أبدًا.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31فوز أوروغواي بالبطولة الافتتاحية (1930)

    كانت أول بطولة لكأس العالم للرجال بعيدة إلى حد كبير عن الوحش العالمي الذي أنشأه الفيفا في العصر الحديث، حيث شارك 13 فريقًا فقط في الحدث الافتتاحي.

    كانت أوروغواي هي الفريق الذي يجب التغلب عليه بعد الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1924 و1928، وتم اختيارها لاستضافة البطولة عقب تلك النجاحات السابقة. فازت لا سيليستي بمباراتيها في دور المجموعات دون أن تستقبل أي هدف قبل أن تسحق يوغوسلافيا 6-1 في نصف النهائي، مما مهد لمواجهة مع الغريمين من أمريكا الجنوبية الأرجنتين في النهائي.

    بعد نزاع قبل المباراة حول أي كرة يجب استخدامها، انطلقت المباراة وخرجت أوروغواي منتصرة، محققة فوزًا 4-2 في استاد سنتيناريو في مونتيفيديو رغم تأخرها 2-1 في الشوط الأول. كانوا سيفوزون بلقب كأس عالم ثانٍ بعد 20 عامًا في البرازيل.

  • 30بيكهام يرى البطاقة الحمراء بسبب ركلة لسيميوني (1998)

    لا تزال لحظة جنون ديفيد بيكهام في عام 1998 وصمة على مسيرته الطويلة والناجحة بخلاف ذلك، إذ استغرق الأمر سنوات حتى يتمكن لاعب وسط إنجلترا من تهدئة إحباطات الجماهير بسبب طرده بالبطاقة الحمراء أمام الأرجنتين.

    هدفٌ رائع من مايكل أوين وركلة جزاء معادِلة من غابرييل باتيستوتا جعلا مواجهة دور الـ16 متكافئة عند 2-2 في منتصف الشوط الثاني. عند تلك النقطة، كان بيكهام مستلقياً على الأرض بعد خطأ من دييغو سيميوني، فحرّك حذاءه باتجاه معذِّبه. كان رد فعل سيميوني على الاحتكاك الطفيف مبالغاً فيه إلى حد بعيد، لكنه نجح في إقناع الحكم كيم نيلسن بإشهار بطاقة حمراء.

    إنجلترا، وقد أصبحت بعشرة لاعبين، دافعت ببسالة لكنها أُقصيت في النهاية بركلات الترجيح. تعرّض بيكهام للشيطنة في بلاده وصُفِّر ضده في كل ملعب خارج أرضه زاره أثناء تمثيله مانشستر يونايتد. ولم تكن سوى مستوياته مع الشياطين الحمر والأسود الثلاثة في السنوات التي تلت هي التي أعادت في النهاية مكانته لدى الجمهور الإنجليزي.

  • 29التسديدة المذهلة لجيمس رودريغيز (2014)

    قليلون كانوا يعرفون اسم خاميس رودريغيز قبل انطلاق كأس العالم 2014، لكن الجماهير حول العالم كانت على دراية تامة بالنجم الكولومبي الصاعد بحلول نهايتها. خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع، سجل خاميس هدف البطولة، وفاز بالحذاء الذهبي وجعل نفسه واحدًا من أكثر اللاعبين طلبًا في كرة القدم العالمية.

    في دور الـ16 ضد أوروغواي، سيطر لاعب الوسط على الكرة بصدره، وفي الحركة نفسها، استدار وسدد كرة طائرة ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى. كانت تسديدة بجودة عالية لدرجة أنها حتى استدعت بعض التصفيق من جماهير الخصم داخل الملعب.

    كان جيم سيُسجل ستة أهداف في خمس مباريات في البطولة في البرازيل، مع هزيمة كولومبيا في النهاية أمام أصحاب الأرض في ربع النهائي. خلال أسابيع من تلك اللحظة، كان ريال مدريد قد تعاقد مع خاميس مقابل مبلغ ضخم قدره 63 مليون جنيه إسترليني.

  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28ريكارد يبصق على فولر (1990)

    كان التنافس المرير بين ألمانيا الغربية وهولندا واضحًا للجميع في عام 1990 عندما تصدّر فرانك ريكارد عناوين الأخبار لأسباب خاطئة تمامًا ببصقه على رودي فولر.

    شهدت مباراة سيئة الطبع امتلأت بالأخطاء تصاعد التوتر عندما أُشهرت بطاقة في وجه ريكارد بسبب تدخل على فولر. كان الهولندي مستثارًا بوضوح وبصق في شعر فولر أثناء مروره بجانبه. وأسفرت الركلة الحرة الناتجة عن ذلك عن تشابك فولر مع حارس المرمى الهولندي هانس فان برويكلين، مما أدى إلى مزيد من الغضب من ريكارد ومواجهة. لذلك طرد الحكم كلا اللاعبين، وبصق ريكارد مرة أخرى على قصة شعر فولر المجعدة على شكل موليت بينما كان الاثنان يغادران الملعب.

    لحظة قبيحة بالفعل، لكن اللاعبين تصالحا وواصلا الظهور معًا في إعلان هولندي للزبدة، متبرعين بأجورهما للأعمال الخيرية.

  • 27ركلة الجزاء الضائعة لديانا روس (1994)

    لقد شهدت كأس العالم بعض اللحظات السريالية بشكل جدي على مر السنين، لكن هناك القليل مما يمكن أن يضاهي حادثة واحدة من حفل افتتاح بطولة 1994.

    تمكنت أوبرا وينفري من السقوط عن منصة والتواء كاحلها بعد وقت قصير من تقديمها للمغنية العالمية الشهيرة ديانا روس، وربما لم تتخيل روس أنها ستنتج واحدة من أكثر اللحظات إضحاكًا في تاريخ كأس العالم عندما وقّعت لتكون جزءًا من حفل الافتتاح.

    وبعد أن شقت طريقها عبر الملعب، ذهبت المغنية لتسديد ركلة جزاء مُعدّة مسبقًا، لكنها أخطأت المرمى تمامًا. ومع ذلك تحطم المرمى إلى نصفين كما لو أنه أُبيد بقوة تسديدة مهاجم، مما زاد من الطرافة.

  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26"ماراكانازو" - أوروغواي تصدم البرازيل المتفشية في النهائي (1950)

    كان مستضيفو البطولة البرازيل قد أظهروا قوتهم طوال بطولة 1950، حيث فازوا بمباراتين من أصل ثلاث مباريات في المجموعة بينما سجلوا ثمانية أهداف على طول الطريق. ثم سحقوا السويد 7-1 وإسبانيا 6-1 قبل النهائي ضد أوروغواي في ملعب ماراكانا الأيقوني في ريو دي جانيرو.

    أما أوروغواي، بالمقارنة، فقد اضطرت إلى شق طريقها بصعوبة إلى النهائي؛ فقد هزمت بوليفيا 8-0 في دور المجموعات لكنها لم تضطر إلى لعب فرنسا، التي انسحبت. ثم تعادلت 2-2 مع إسبانيا وهزمت السويد 3-2 لتحجز مكانها في النهائي.

    قبل ساعات فقط من المباراة، كان عمدة ريو قد أعلن: "أنتم، أيها اللاعبون، الذين خلال أقل من بضع ساعات سيُحتفى بكم كأبطال من قبل ملايين من أبناء الوطن! أنتم، الذين لا منافسين لكم في نصف الكرة بأكمله! أنتم، الذين ستتغلبون على أي منافس آخر! أنتم، الذين أحييكم بالفعل كمنتصرين!"

    ومع ذلك، فإن ذلك الغرور سيعود عليه وعلى كثيرين غيره بنتائج عكسية إذ، وبشكل لا يصدق، فازت أوروغواي بالمباراة 2-1 أمام أكثر من 170,000 مشجع مذهول فيما ربما كان أكثر انتصار غير متوقع في كأس العالم على الإطلاق. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25بيبِتو يهزّ الطفل (1994)

    لا بد أن نجوم البرازيل كانوا يحاولون بشدة الاسترخاء في الفترة التي سبقت مواجهتهم في ربع النهائي مع هولندا، لكن المهاجم بيبيتو كان يعاني أكثر من زملائه في الفريق. وذلك لأن زوجته كانت حاملاً في مرحلة متقدمة وعلى وشك الولادة في أي لحظة.

    انتهى الأمر بأن كل شيء كان على ما يرام وحصل بيبيتو على فرصة لمشاركة فرحته مع الكوكب بأسره عندما سجل ضد الهولنديين. قدم احتفالاً خالداً، مقلداً هزّ طفل إلى جانب روماريو ومازينيو، قبل أن يحجز السيليساو في النهاية مكانه في نصف النهائي بفوز درامي 3-2.

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24رونالدو يغمز بينما روني يرى البطاقة الحمراء (2006)

    كانت مواجهة إنجلترا مع البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2006 تحمل شيئًا من التوابل الإضافية نظرًا لأن الأسود الثلاثة كانوا قد أُقصوا من يورو 2004 في ظروف مثيرة للجدل على يد كريستيانو رونالدو ورفاقه. وهكذا، كانت هناك فرصة للانتقام.

    تلت ذلك مباراة ضيقة ومتوترة، لكن في الدقيقة 62، واين روني إما - اعتمادًا على انتمائك - تراجع وخطأً داس على عانة ريكاردو كارفاليو، أو داس بعنف على مدافع البرتغال. رأى الحكم الأمر على أنه الأخير، وأشهر بطاقة حمراء في وجه روني بعد احتجاجات شديدة من فريق البرتغال، وكان رونالدو في مقدمتهم.

    ومع تَثاقُل روني وهو يغادر، ركزت كاميرات التلفزيون على زميله آنذاك في مانشستر يونايتد بينما وجّه رونالدو غمزة إلى دكة بدلاء فريقه للدور الذي لعبه في طرد مهاجم إنجلترا النجم. ثم، بالطبع، مضى ليسجل ركلة الجزاء الحاسمة بينما أُقصيت إنجلترا. وهكذا وُلد رونالدو من جديد كشرير بانتموميم بين عشية وضحاها.

  • 23هدف مذهل لبرغكامب يرسل الأرجنتين إلى الديار (1998)

    مع تبقي ثوانٍ على نهاية ربع نهائي هولندا عام 1998 ضد الأرجنتين، وكانت المباراة متعادلة 1-1، أطلق فرانك دي بور كرة طويلة إلى الأمام من عمق نصف الملعب الهولندي.

    استقبل دينيس بيركامب الكرة على صدره بلمسته الأولى، وحرّكها متجاوزًا روبرتو أيالا بلمسته الثانية، ثم أنهاها في الزاوية البعيدة بلمسته الثالثة. انتهى الأمر في لمح البصر، لكن التسديدة كانت رائعة رغم ذلك.

    كان بيركامب قد رفض بشكل مشهور السفر بالطائرة إلى البطولة في فرنسا، وسافر بدلًا من ذلك بالقطار والقارب، لكنه سيُذكر إلى الأبد بهذه اللحظة السحرية، حتى لو أُقصيت هولندا في المربع الذهبي.

  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22ارتباك رونالدو يهيمن على التحضيرات النهائية (1998)

    كانت المباراة النهائية لكأس العالم 1998 بين البرازيل وفرنسا محاطة بواحدة من أكثر الحوادث إرباكًا في تاريخ البطولة. رونالدو نازاريو، مهاجم السيليساو النجم وأفضل لاعب في العالم، تم استبعاده في البداية من التشكيلة الأساسية للمباراة، ليُعاد إدراجه قبل وقت قصير من انطلاق المباراة.

    زَعمت تقارير أن نجم إنتر كان قد تعرض لنوبة تشنجية في فندق الفريق بعد ظهر يوم المباراة، مما ترك زملاءه في الفريق في حالة من الاضطراب خلال ذلك. أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانات متناقضة بشأن الأمر، لكن رونالدو بُرِّئ لاحقًا من أي مخالفة.

    وبمجرد انطلاق المباراة، لم يبدُ رونالدو على طبيعته، إذ فشل في إحداث تأثير كبير على دفاع فرنسا بينما انتهى به وبزملائه في الفريق في النهاية كوصيفين.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21فان بيرسي يحلّق بينما الهولنديون ذوو الخمس نجوم يصدمون إسبانيا (2014)

    وصلت إسبانيا إلى بطولة 2014 في البرازيل بصفتها حاملة اللقب. كانوا في منتصف عصرهم الذهبي، بعد أن فازوا بثلاثة ألقاب كبرى متتالية، مع بطولتي أوروبا جاءتا على جانبي انتصارهم بكأس العالم في 2010.

    وقد جعل ذلك لاحقًا خسارتهم الافتتاحية 5-1 أمام هولندا أكثر صدمة، مع رأسية روبن فان بيرسي الطائرة لمعادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة كنقطة التحول. وبأقصى امتداد، اندفع الهولندي نحو كرة طويلة من آريين روبن، قابلها في الهواء وأرسلها مقوسة فوق الحارس الأسطوري إيكر كاسياس، الذي تُرك عالقًا ومهانًا.

    وقد مثّلت النتيجة نهاية حقبة هيمنة إسبانيا إذ خرجوا من دور المجموعات، بينما أصبح هدف فان بيرسي صورة أيقونية لبطولة 2014.

  • 20التصدي المعجزة لحارس المرمى بانكس يحرم بيليه (1970)

    انتهى الأمر في لمح البصر، لكن تصدي غوردون بانكس الأيقوني لرأسية بيليه القوية في مباراة دور المجموعات بين إنجلترا والبرازيل عام 1970 لا يزال يعيش بحب في ذاكرة جماهير الأسود الثلاثة.

    في حرارة غوادالاخارا الحارقة، قابل بيليه عرضية جاييرزينيو وأرسلها طائرة نحو الزاوية السفلى، متوقعًا تمامًا أن يدور مبتعدًا للاحتفال الروتيني المعتاد. بانكس، وقد توقع المسار بطريقة ما، انخفض إلى الأسفل والتقط الكرة ورفعها فوق العارضة.

    ترك بيليه ويداه على رأسه، ووصف لاحقًا جهود حارس مرمى إنجلترا بأنها "أعظم تصدٍ رأيته على الإطلاق."

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19افتداء رونالدو بينما تحصد البرازيل اللقب الخامس (2002)

    كان رونالدو نجم العرض في عام 2002 حيث فازت البرازيل بكأس العالم للمرة الخامسة في اليابان وكوريا الجنوبية. المهاجم النجم طرد أشباح عام 1998، عندما تعرض لنوبة قبل الهزيمة أمام فرنسا في النهائي، بينما كان رونالدو قد شق طريقه أيضًا للعودة من سلسلة من إصابات الركبة التي أدت إلى الشكوك حول ما إذا كان سيلعب مرة أخرى.

    وضع كل ذلك خلفه ليقدم واحدة من أكثر العودة إثارة التي شهدتها اللعبة على الإطلاق. كانت مهارات رونالدو المبهرة وسرعته معروضة طوال البطولة، بينما ضمنت أهدافه الثمانية أنه عاد إلى الوطن بالحذاء الذهبي. 'O Fenomeno' توّج كأس عالمه بتدمير ألمانيا في النهائي، مسجلاً هدفين ليعيد البرازيل إلى قمة العالم مرة أخرى.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18مبابي يتألق ليمنح فرنسا النجمة الثانية (2018)

    أشعل كيليان مبابي كأس العالم 2018 بسلسلة من العروض الرائعة بينما تُوِّجت فرنسا بطلة للمرة الثانية. كان المهاجم يبلغ من العمر 19 عامًا فقط في ذلك الوقت، لكنه أظهر أنه سيصبح النجم العالمي التالي بإلهامه منتخب الديوك إلى الفوز.

    سجل مبابي ضد بيرو في دور المجموعات ثم أحرز هدفين وفاز بركلة جزاء لإقصاء أرجنتين ليونيل ميسي في انتصار مثير في دور الـ16. ولم يكن مبابي قد انتهى عند ذلك أيضًا، إذ سجل هدف فرنسا الرابع في فوزهم 4-2 على كرواتيا في النهائي، ليصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، بعد بيليه معين للبرازيل.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17إنييستا يؤمّن أول لقب لإسبانيا (2010)

    نادراً ما يفي المرشحون الأوفر حظاً قبل البطولة بالضجة عبر رفع الكأس، لكن هذا ما فعلته إسبانيا في 2010. جيل استثنائي بحق من اللاعبين كتب نفسه في كتب التاريخ بفوزه بأول، وحتى الآن الوحيد، كأس عالم للرجال، مع تقديم أندريس إنييستا اللحظة الأيقونية في عمق الوقت الإضافي في النهائي أمام هولندا. 

    جمع أسطورة برشلونة تمريرة سيسك فابريغاس وسدد كرة طائرة تجاوزت مارتن ستيكيلنبورغ، مطلقاً احتفالات لا تصدق من زملائه ومشجعيه الحاضرين في سوكر سيتي.

    كانت لا تزال هناك بضع دقائق يجب الصمود خلالها، لكن الهولنديين كانوا قد شهدوا طرد جون هايتينغا بسبب بطاقة صفراء ثانية ولم يتمكنوا من خلق الفرصة التي احتاجوها لمعادلة النتيجة في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

  • 16ركلة رونالدينيو الحرة تُسقط إنجلترا (2002)

    لحظة من السحر من رونالدينيو أطاحت بإنجلترا في كأس العالم 2002، رغم أن الجدل احتدم بعد المباراة حول ما إذا كان البرازيلي قد قصد ذلك بالفعل!

    جاء هدف الفوز من ركلة حرة من مسافة نحو 35 ياردة من المرمى، على الطرف الأيمن، بعد خطأ من بول سكولز على كليبرسون. توقع الجميع أن يرفع رونالدينيو الكرة إلى منطقة الجزاء، لكنه كانت لديه أفكار أخرى، إذ أرسل الكرة عائمة نحو المرمى، فوق ديفيد سيمَن العاجز وإلى الشباك. انتهى الأمر بطرد رونالدينيو في الشوط الثاني، لكن هدفه كان كافياً لإقصاء إنجلترا من البطولة.

    هل كان يقصد ذلك؟ "عندما سددت الكرة أردت أن أسدد نحو المرمى – لكن ربما ليس بالضبط حيث انتهت الكرة،" قال بعد ذلك. "إذا كنت صادقاً تماماً، كنت أستهدف الجانب الآخر من الشباك."

  • 15تقديم "دورة كرويف" (1974)

    قبل دوران مارادونا وقطعة رونالدو، كانت هناك لفة يوهان كرويف، التي سُمّيت على اسم أعظم لاعب على الإطلاق في هولندا بعد أن قدّم لمسة مهارية رائعة خلال مواجهة في كأس العالم 1974 مع السويد.

    على الطرف محاولاً إبعاد مدافع الخصم يان أولسون، تظاهر كرويف بتمرير الكرة إلى زميل، ثم بدلاً من ذلك سحب الكرة في الاتجاه المعاكس، تاركاً خصمه عالقاً وكرويف حراً لدخول منطقة الجزاء من موقع واسع.

    أصبحت الحركة الآن أداة أساسية يحتاج جميع لاعبي العصر الحديث إلى امتلاكها في خزائنهم، حيث نفّذها هال روبسون-كانو ببراعة كبيرة عندما سجّل لمنتخب ويلز ضد بلجيكا في يورو 2016.

  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14ثنائية زيدان تمنح فرنسا أول لقب (1998)

    كان زين الدين زيدان قد عانى من بطولة هادئة في عام 1998. كان ذلك حتى وصل إلى النهائي. كانت البطاقة الحمراء للاعب الوسط ضد السعودية في دور المجموعات هي اللحظة الحاسمة في بطولة زيدان قبل المواجهة مع البرازيل، لكنه قدم أفضل ما لديه في أكثر اللحظات حسمًا.

    سجل زيدان هدفين واللقب على المحك، هدفين بالرأس، كلاهما من ركلات ركنية. وأضاف إيمانويل بيتيت هدفًا ثالثًا في الوقت بدل الضائع، وتُوِّجت فرنسا بطلة لكأس العالم أمام جمهورها على أرضها.

    تم اختيار زيدان رجل المباراة، مع عرض وجهه لاحقًا على قوس النصر بينما احتفل ملايين المشجعين في باريس. وكان لاعب وسط يوفنتوس سيواصل ليحصل على انتقال إلى ريال مدريد، ليعتزل في النهاية باعتباره على الأرجح أعظم لاعب في جيله.

  • Andres EscobarGetty Images

    13هدف إسكوبار العكسي المأساوي (1994)

    مع نجوم مثل كارلوس فالديراما وفاوستينو أبريلا يقودون الفريق، كانت كولومبيا تملك فرصة حقيقية للاستمتاع بنجاح كبير في كأس العالم 1994. كان بيليه قد رشحهم حتى للوصول إلى نصف النهائي. ومع ذلك، فإن حملة بدأت بأمل حقيقي انتهت بالعار والمأساة.

    بعد هزيمة أمام رومانيا، كانت كولومبيا بحاجة ماسة إلى هزيمة الولايات المتحدة، لكنها بدلاً من ذلك تعرضت لخسارة 2-1 أمام أصحاب الأرض، مع تسجيل أندريس إسكوبار هدفاً في مرماه.

    لم يحصلوا على النتائج التي كانوا بحاجة إليها في الجولة الأخيرة من المباريات للتأهل، وقُتل إسكوبار بالرصاص بشكل صادم في ميديلين بعد وقت قصير من عودته إلى الوطن، مع الاعتقاد على نطاق واسع بأنه كان انتقاماً من الكارتل الذي خسر أموالاً من المراهنة على الفريق.

  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12هاتريك هيرست يقود إنجلترا إلى فوز مثير للجدل في النهائي (1966)

    لا تزال إنجلترا تنتظر إنهاء 60 عاماً من الألم، لكن في يوم صيفي مجيد في ويمبلي عام 1966، تمكنت كرة القدم بالفعل من العودة إلى 'الديار'

    بينما انتهت الدقائق التسعون الأولى من النهائي ضد ألمانيا الغربية بالتعادل 2-2 - جيف هيرست ومارتن بيترز لإنجلترا، وهيلموت هالر وفولفغانغ فيبر للضيوف - كان في الوقت الإضافي أن أصبح هيرست أسطورة خالدة لمنتخب الأسود الثلاثة.

    سجل هيرست هدفه الثاني في المباراة بعد 11 دقيقة من الشوط الإضافي البالغ نصف ساعة، عندما ارتطمت تسديدته القوية بالعارضة، وارتدت إلى الأسفل، وفي نظر الإنجليز، تجاوزت خط المرمى. وافق الحكم المساعد، لكن ألمانيا الغربية احتجت منذ ذلك الحين، مُصِرّةً على أن الكرة لم تدخل المرمى.

    ومع ذلك، سجل هيرست مرة أخرى قبل صافرة النهاية عندما حاول فقط أن يسدد الكرة بقوة إلى المدرجات لإضاعة الوقت، ليجد الزاوية العليا بدلاً من ذلك ويصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم. فازت إنجلترا بالبطولة للمرة الأولى، وحتى الآن، الوحيدة، بفضل هيرست، والحكم المساعد، وقليل من الحظ السعيد الذي أفلت منهم منذ ذلك الحين.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11سواريز يعض كييليني (2014)

    لويس سواريز لديه تاريخ في عضّ خصومه. قبل كأس العالم 2014، كان المهاجم الأوروغواياني قد تورّط بالفعل في حادثتين مماثلتين أثناء لعبه لأياكس وليفربول، على التوالي.

    في مباراة أوروغواي الأخيرة في دور المجموعات،، تغلّب إحباط سواريز عليه بينما كان يتصارع مع جورجيو كيليني، وغرس أسنانه في كتف مدافع إيطاليا، تاركًا علامة لم يتردد كيليني في إظهارها للكاميرات.

    فات الحكم الشجار الأولي، حيث فازت أوروغواي بالمباراة 1-0 وتأهلت إلى الأدوار الإقصائية على حساب الآتزوري. ومع ذلك، راجعت الفيفا اللقطات وفرضت على سواريز إيقافًا لمدة أربعة أشهر عن كرة القدم - وهو الأطول على الإطلاق الذي فُرض لمثل هذه المخالفة. ونتيجة لذلك، تُركت أوروغواي من دون مهاجمها النجم لبقية البطولة، وخرجت من دور الـ16 على يد منافسين من أمريكا الجنوبية كولومبيا.

  • 10احتفال مارادونا الشيطاني يسبق حظر المنشطات (1994)

    سجّل الأسطوري دييغو مارادونا بعضًا من أعظم أهداف كأس العالم على الإطلاق، لذا فإن إنهاءه الرائع لهجمة أرجنتينية سلسة ضد اليونان لم يكن مشهدًا غريبًا بحد ذاته. ومع ذلك، فإن الطريقة التي قرر بها نجم نابولي السابق الاحتفال بتسديدته كانت كذلك بالتأكيد.

    لم ينتظر مارادونا زملاءه في الفريق. بدلًا من ذلك، اندفع مسرعًا نحو كاميرا تلفزيونية على خط التماس، صارخًا في العدسة بنظرة هستيرية على وجهه.

    كان ذلك آخر اندفاعة من العبقرية الهوسية على المسرح العالمي من مارادونا، الذي جاءت نتيجته إيجابية لمادة الإيفيدرين المعززة للأداء بعد المباراة وتم إيقافه لبقية البطولة.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9"إنقاذ" سواريز يساعد على إرسال غانا إلى الوطن (2010)

    هل كانت واحدة من أكثر اللحظات افتقارًا للروح الرياضية في منافسات الرياضة النخبوية على الإطلاق، أم أن أي شخص كان سيفعل ما فعله لويس سواريز ضد غانا في عام 2010 لحماية آمال بلاده في المجد؟

    لم يكن الجدل بعيدًا أبدًا عن مهاجم أوروغواي، لكن أحد أكثر عروضه فظاعة جاء عندما أبعد سواريز الكرة بيده بعيدًا عن الخطر في عمق الوقت الإضافي خلال ربع نهائي فريقه ضد غانا. استخدم المهاجم ذراعيه لإبعاد تسديدة ستيفن أبياه على خط المرمى وتم طرده لاحقًا قبل أن يسدد أسامواه جيان ركلة الجزاء الناتجة في العارضة، تاركًا سواريز يحتفل بجنون في النفق.

    ستمضي أوروغواي لتفوز بالمواجهة بركلات الترجيح، مرسلة آخر فريق أفريقي متبقٍ إلى الديار، وسيقول سواريز لاحقًا، "لقد قمت بتصدي البطولة."

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8احتفالات ميلا بالهدف بالرقص (1990)

    رقص المهاجم الكاميروني روجيه ميلا طريقه إلى أساطير كأس العالم في عام 1990 إذ ساعد في صنع بطولة لا تُنسى.

    كان ميلا قد اعتزل بالفعل كرة القدم الدولية قبل النهائيات، لكنه أُقنع بالعودة، مسجلاً أربعة أهداف في إيطاليا في سن متقدمة بلغت 38 عاماً. وقد أثار ولعه بالركض إلى راية الركنية بعد أن يجد طريقه إلى الشباك وهزّ تلك الوركين المتقدمين في العمر ضجة كبيرة وجعل ميلا يتصدر عناوين الأخبار في أنحاء العالم.

    وصلت الكاميرون إلى ربع النهائي قبل أن تُقصى على يد إنجلترا بعد وقت إضافي. لكن ميلا لم ينتهِ عند ذلك، إذ ظهر مجدداً في عام 1994 في سن 42 عاماً، ليصبح أكبر هداف في تاريخ كأس العالم بهدفه ضد روسيا.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7البرازيل 1-7 ألمانيا (2014)

    لم تتسبب أي نتيجة في تاريخ كأس العالم بقدر هذا القدر من الصدمة مثلما حدث في استاد مينيراو في 8 يوليو 2014. انهارت البرازيل، الدولة المضيفة، من دون نيمار المصاب وتياغو سيلفا الموقوف، في نصف النهائي على يد منتخب ألمانيا لا يلين بطريقة لم يُشاهد مثلها من قبل.

    سجل توماس مولر بعد 11 دقيقة فقط، وسرعان ما جعل ميروسلاف كلوزه النتيجة 2-0. كانت تلك النتيجة لا تزال قابلة للتدارك، لكن أهدافًا أخرى من توني كروس (مرتين) وسامي خضيرة تركت البرازيل متأخرة 5-0 عند نهاية الشوط الأول.

    ترك الملعب والجماهير بداخله في صمت مذهول، وكانت ضربتان إضافيتان من أندريه شورله في الشوط الثاني كافيتين لكسر عدد من اللاعبين بالقمصان الصفراء بشكل واضح. كان لدى عدد منهم دموع تنهمر على وجوههم عند صافرة النهاية، بعد أن كانوا جزءًا من مباراة تاريخية لن ينساها أي مشجع برازيلي لكرة القدم أبدًا. لم تكن هذه مجرد خسارة؛ كانت صدمة وطنية.

  • 6ركلة الجزاء الضائعة لباجيو تهدي الكأس إلى البرازيل (1994)

    كان روبرتو باجيو يُعدّ على الأرجح أفضل لاعب في العالم في عام 1994، في حقبة كانت فيها الدوري الإيطالي والساحرة المستديرة الإيطالية يتربعان على العرش حقًا.

    كان 'ذيل الحصان الإلهي' قد قاد إيطاليا عبر أدوار خروج المغلوب في كأس العالم، مسجلًا في دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي قبل أن يواجه الآزوري البرازيل في النهائي. وبعد عرض بلا أهداف، ذهب النهائي إلى ركلات الترجيح.

    تقدم باجيو لتنفيذ ركلة إيطاليا الخامسة، وكان بحاجة إلى التسجيل لإبقاء ركلات الترجيح حية بعد إهدار فرانكو باريزي ودانييلي ماسارو. وبدلًا من ذلك، علت تسديدته فوق العارضة، إذ لُقّب بـ‘الرجل الذي مات واقفًا’، بعدما تُرك ثابتًا في مكانه على الأرض عقب فشل محاولته من علامة الجزاء.

  • Brazil 1958Getty Images

    5بيليه المراهق يساعد في تحقيق أول لقب للبرازيل (1958)

    سيفوز بيليه بثلاثة كؤوس عالم خلال مسيرته الحافلة، لكن كانت الأولى في عام 1958 هي التي قذفته إلى طبقة النجومية العالمية الفائقة.

    بعد أن سجل أربعة أهداف ليساعد البرازيل على بلوغ النهائي، تابع الإحساس المراهق ثلاثيته في نصف النهائي بعرض حاسم آخر ضد أصحاب الأرض السويد. كان المهاجم سيجعل البرازيل تتقدم 3-1 في النهائي بتسديدة رائعة، رافعًا الكرة فوق مدافع ومطلقًا كرة طائرة إلى الزاوية السفلى، تاركًا الحارس كالي سفينسون يلتقط الهواء.

    هدفه الثاني، ضربة رأس مقوسة، لم يكن بنفس القدر من البريق لكنه احتُسب على أي حال، إذ كان الهدف الأخير في المباراة بينما فازت البرازيل بأول كأس عالم لها على الإطلاق. ولا يزال ذلك انتصار السيليساو الوحيد على الأراضي الأوروبية.

  • 4هدف مارادونا «هدف القرن» (1986)

    كان غضب إنجلترا من السماح بهدف دييغو مارادونا «يد الله» لا يزال محفورًا على وجه كل لاعب من لاعبي «الأسود الثلاثة» عندما أذهل الأيقونة الأرجنتينية العالم بأسره بلحظة سحر بعد دقائق قليلة.

    بعد أن التقط الكرة داخل نصف ملعبه، استدار مارادونا وبدأ بالركض. تجاوز بيتر بيردسلي، ثم بيتر ريد، قبل أن يراوغ راقصًا متجاوزًا كلًا من تيري بوتشر وشريكه الدفاعي تيري فينويك على حافة منطقة الجزاء. أخيرًا، تمايل مارادونا متجاوزًا العظيم بيتر شيلتون قبل أن يدفع الكرة إلى الشباك رغم بعض الضغط المتأخر.

    كان ذلك نموذجيًا لعبقريته، إذ استغرقت الحركة بأكملها 11 ثانية وغطّت 60 مترًا من العشب. وقد تم التصويت على تسديدته في ربع النهائي كهدف القرن في استطلاع أجرته الفيفا، مخلّدًا اللحظة، وكذلك الرجل الذي جعلها تحدث

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3زيدان يرى البطاقة الحمراء بسبب نطحة ماتيرازي (2006)

    زين الدين زيدان هو أحد أكثر لاعبي كرة القدم أيقونية على مر العصور، لكن اللحظة الوحيدة التي ربما يُتذكر بها أكثر من غيرها هي ضربة رأس على أعظم مسرح على الإطلاق.

    كان أسطورة ريال مدريد يهرول مبتعدًا عن ماركو ماتيراتزي، مدافع إيطاليا، خلال الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم 2006 عندما قيل شيء ما بين الاثنين. استدار زيدان، ومن دون ثانية واحدة من التردد، نطح ماتيراتزي في صدره.

    يتذكر ماتيراتزي، الذي كان قد عادل في وقت سابق ركلة جزاء زيدان في الوقت الأصلي، أنه عندما عرض عليه أسطورة فرنسا قميصه عند نهاية الوقت، رد قائلاً: "لا، أفضل أختك". ويصر ماتيراتزي على أنها كانت مجرد "تبادل كلامي استفزازي"، لكن إيطاليا مضت لتفوز بركلات الترجيح، فيما تُركت فرنسا مذهولة من فعل جنون أدى إلى طرد نجمها. 

    يبقى مشهد زيدان وهو يمر بجانب كأس العالم، ورأسه منحنٍ، صورة لا تُمحى في تاريخ البطولة.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2ميسي يُكمل كرة القدم بعد أعظم نهائي على الإطلاق (2022)

    بالنظر إلى حجم الرهانات، فإن فوز الأرجنتين المذهل على فرنسا في نهائي 2022 سيُسجَّل كواحدة من أفضل مباريات كرة القدم على الإطلاق. وقد حظي المشجعون في قطر بمواجهة مثيرة من طرف إلى طرف وعالية الجودة بين أفضل فريقين على الكوكب، حيث تبادل نجما الفريقين، كيليان مبابي وليونيل ميسي، الضربات.

    اندفعت الأرجنتين إلى التقدم 2-0، بفضل هدفي ميسي وأنخيل دي ماريا، وهو التقدم الذي حافظت عليه حتى الدقائق العشر الأخيرة. لكن ومع اقتراب تأمين النتيجة، تعرض راندال كولو مواني لخطأ داخل المنطقة وتقدم مبابي ليسجل من علامة الجزاء، قبل أن يهز الشباك مجددًا بعد 60 ثانية ليعادل النتيجة لمنتخب الديوك.

    سجل ميسي هدفه الثاني في المباراة في الوقت الإضافي، لكن مبابي رد بركلة جزاء أخرى ليكمل ثلاثيته قبل دقيقتين فقط من النهاية. واحتاجت المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، وخرجت الأرجنتين منتصرة، مسجلةً ركلاتها الأربع جميعها بينما أهدر كل من كينغسلي كومان وأوريليان تشواميني لفرنسا.

    وأخيرًا، كان ميسي بطلًا للعالم، وإرثه مؤمَّن إلى الأبد.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1يد الله لمارادونا (1986)

    أكثر لحظة أيقونية في تاريخ كأس العالم؟ هدف دييغو مارادونا الأيقوني «يد الله» في ربع نهائي 1986 ضد إنجلترا سيكون من الصعب التفوق عليه.

    وبينما كانت بلاده لا تزال متأثرة بحرب الفوكلاند قبل أربع سنوات، قام الأرجنتيني رقم 10 بلكم الكرة إلى داخل الشباك في وقت مبكر من الشوط الثاني، مُخفياً حركة ذراعه اليسرى خلف رأسه لخداع الحكم علي بن ناصر. احتُسب الهدف، ووُثِّق وصف مارادونا للهدف بأنه سُجِّل "قليلاً برأس مارادونا وقليلاً بيد الله".

    تُركت إنجلترا غاضبةً بشكل مفهوم، خاصةً عندما مضى خصومهم للفوز بالبطولة.