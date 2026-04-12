كان التحليل على «سكاي سبورتس» قاسياً بلا رحمة، إذ لم يجامل كاراغر مطلقاً بشأن المسار الحالي لتوتنهام. فبعد خسارتهم 1-0 أمام سندرلاند يوم الأحد، يجد النادي نفسه مثبتاً رسمياً في منطقة الهبوط، متذيلاً في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة بعد 32 مباراة. وتفاقم الوضع بفوز وست هام صاحب المركز السابع عشر على وولفرهامبتون يوم الجمعة، ليصبح السبيرز متأخرين بنقطتين عن منطقة الأمان. ويرى كاراغر أن تراجعهم حاد للغاية بحيث لا يمكن تصحيحه. وقال: «عادةً ما يأتي مدرب جديد وتقول: إنها مباراته الأولى، يجب أن (أسلوب اللعب) هذا يخرج من النافذة. كان لا بد أن يخرج من النافذة بالنسبة لإيغور تودور، والأمر نفسه بالنسبة لروبرتو دي زيربي بسبب الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه. لا أستطيع تصديق ذلك. توتنهام يبدو وكأنه سيهبط. الفرق الأخرى لديها ما يدفعها. نقطة واحدة من أصل 24».