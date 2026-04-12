يدّعي جيمي كاراغر أن توتنهام «مروع» وليس لديه «أي فرصة» للفوز على وولفرهامبتون المتذيل للترتيب، ويقترح أن روبرتو دي زيربي لن ينقذهم من الهبوط
كاراغر يطلق توقعاً قاسياً بشأن الهبوط
كان التحليل على «سكاي سبورتس» قاسياً بلا رحمة، إذ لم يجامل كاراغر مطلقاً بشأن المسار الحالي لتوتنهام. فبعد خسارتهم 1-0 أمام سندرلاند يوم الأحد، يجد النادي نفسه مثبتاً رسمياً في منطقة الهبوط، متذيلاً في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة بعد 32 مباراة. وتفاقم الوضع بفوز وست هام صاحب المركز السابع عشر على وولفرهامبتون يوم الجمعة، ليصبح السبيرز متأخرين بنقطتين عن منطقة الأمان. ويرى كاراغر أن تراجعهم حاد للغاية بحيث لا يمكن تصحيحه. وقال: «عادةً ما يأتي مدرب جديد وتقول: إنها مباراته الأولى، يجب أن (أسلوب اللعب) هذا يخرج من النافذة. كان لا بد أن يخرج من النافذة بالنسبة لإيغور تودور، والأمر نفسه بالنسبة لروبرتو دي زيربي بسبب الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه. لا أستطيع تصديق ذلك. توتنهام يبدو وكأنه سيهبط. الفرق الأخرى لديها ما يدفعها. نقطة واحدة من أصل 24».
لا فرصة للتغلب على وولفرهامبتون
عادةً ما تحمل قائمة المباريات بصيص أمل للفرق التي تعاني، لكن كاراغر لا يرى سوى مزيد من البؤس للفريق اللندني الشمالي. ومع مواجهة مرتقبة أمام وولفرهامبتون، متذيل الترتيب حالياً، الذي يحتل المركز العشرين برصيد لا يتجاوز 17 نقطة، رفض المدافع السابق لليفربول أي تلميح إلى أن توتنهام يملك الثقة اللازمة لتحقيق فوزٍ مهم خارج أرضه. إن افتقار الزخم صادم لنادٍ لم يذق طعم الانتصار في الدوري منذ أواخر ديسمبر. وتابع كاراغر: "تنظر إلى المباريات فتظن أنها مباراة جيدة لتوتنهام، لكنهم سيئون. هل تعتقد أن توتنهام سيذهب إلى وولفرهامبتون، متذيل الدوري، ويفوز؟ لا فرصة".
لا يزال دي زيربي متفائلًا رغم الهزيمة
حاول دي زيربي الحفاظ على رباطة جأشه رغم أنه رأى مباراته الأولى على رأس القيادة تنتهي بخيبة أمل. الإيطالي، الذي لم يتبقَّ له سوى ست مباريات هذا الموسم لإنقاذ النادي، رأى أن الأداء في سندرلاند أظهر لمحات من الجودة اللازمة. كما يتأخر توتنهام بثلاث نقاط عن ليدز ونوتنغهام فورست، ما يجعل كل نقطة حاسمة. وقال دي زيربي للصحفيين: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة. لم يكن ذلك كافياً للفوز لكننا لم نستحق الخسارة. علينا أن نتقبل الأمر ونمضي قدماً. لعبنا مباراة جيدة. لدينا ما يكفي من الجودة للخروج من هذه اللحظة الصعبة. أنا آسف للنتيجة، وآسف لإصابة (كريستيان) روميرو وأتمنى لنا وله ألا تكون خطيرة. كانت لدينا ثلاث أو أربع فرص واضحة للتسجيل".
محاربة الخوف من السقوط
بالنظر إلى المستقبل، يواجه توتنهام مهمة هائلة لتعويض فارق النقطتين وتجنب هبوط كارثي. يتعين على دي زيربي أن يغرس على وجه السرعة روح القتال داخل غرفة الملابس المتصدعة. يستضيف سبيرز نادي برايتون، فريق دي زيربي السابق، في مباراتهم المقبلة يوم 18 أبريل قبل أن يحولوا انتباههم إلى مباراة وولفرهامبتون بعد ذلك بسبعة أيام.