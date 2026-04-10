تلقّى مشجعو أرسنال دفعة كبيرة بشأن جاهزية ميرينو، إذ ألمح أرتيتا – قبل مواجهة السبت أمام بورنموث – إلى أن لاعب الوسط قد يتعافى أسرع من التوقعات الأولية لعودته. وبعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح كسر إجهادي في قدمه اليمنى تعرّض له أمام مانشستر يونايتد في يناير، كان كثيرون يخشون أن يكون موسم الإسباني قد انتهى، لكن مدربه يعتقد أن عودته لا تزال واردة.

وعن تقدّم ميرينو، قال أرتيتا: "إنه واحد آخر سيدفع كل الحدود. لقد خرج الآن من الحذاء الطبي. يقوم بعدد كبير من التمارين بالفعل. لقد استجاب بشكل ممتاز للجراحة. لا يشعر بأي ألم. الأمر يعود أكثر إلى الطاقم الطبي للمضي قدمًا قليلًا في ذلك. لكنني واثق من أن هناك فرصة لتقليص تلك المدة. إذا كان هناك شخص قادر على فعل ذلك، فأنا متأكد أنه سيكون ميكيل مرة أخرى".