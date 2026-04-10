AFP
ترجمه
يدعم مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا ميكيل ميرينو لتحقيق تعافٍ دراماتيكي من الإصابة قبل نهاية الموسم رغم خضوعه لجراحة بسبب كسر في القدم
ثقة أرتيتا في تعافي ميرينو
تلقّى مشجعو أرسنال دفعة كبيرة بشأن جاهزية ميرينو، إذ ألمح أرتيتا – قبل مواجهة السبت أمام بورنموث – إلى أن لاعب الوسط قد يتعافى أسرع من التوقعات الأولية لعودته. وبعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح كسر إجهادي في قدمه اليمنى تعرّض له أمام مانشستر يونايتد في يناير، كان كثيرون يخشون أن يكون موسم الإسباني قد انتهى، لكن مدربه يعتقد أن عودته لا تزال واردة.
وعن تقدّم ميرينو، قال أرتيتا: "إنه واحد آخر سيدفع كل الحدود. لقد خرج الآن من الحذاء الطبي. يقوم بعدد كبير من التمارين بالفعل. لقد استجاب بشكل ممتاز للجراحة. لا يشعر بأي ألم. الأمر يعود أكثر إلى الطاقم الطبي للمضي قدمًا قليلًا في ذلك. لكنني واثق من أن هناك فرصة لتقليص تلك المدة. إذا كان هناك شخص قادر على فعل ذلك، فأنا متأكد أنه سيكون ميكيل مرة أخرى".
- Getty Images Sport
عودة إيزي لمواجهة بورنموث
بينما يواصل ميرينو تعافيه على المدى الطويل، تلقّى «الغانرز» دفعة فورية مع خبر جاهزية إيبيريتشي إيزي للاختيار. وكان الدولي الإنجليزي قد غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في أسفل الساق خلال الفوز على باير ليفركوزن، لكنه عاد إلى التدريبات الجماعية كاملةً قبل الرحلة إلى بورنموث.
وأثنى أرتيتا كثيرًا على تفاني صانع الألعاب في رحلة تعافيه، قائلاً: "إنه متاح. لقد كان [متقدمًا على الجدول الزمني]، فأول حديث لي معه بعد أن شعر بانزعاج بسيط، كان يريد أن يكون متاحًا في الأسبوع التالي، وكنا نعلم أن ذلك مستحيل. لكن التعافي، والإرادة التي أظهرها منذ اليوم الأول للعودة بأسرع ما يمكن، وكيف دفع الطاقم الطبي ونفسه ليكون حاضرًا غدًا، فهذا أمر رائع حقًا أن تشاهده."
يخضع أوديغارد لاختبار لياقة بدنية جديد
ومع ذلك، ليست الأخبار كلها إيجابية لفريق شمال لندن، إذ برز القائد مارتن أوديغارد كشكّ جديد بشأن الإصابة. أوديغارد، الذي عاد مؤخرًا فقط من مشكلة في الركبة، بدا أنه تلقّى ضربة خلال الفوز منتصف الأسبوع على سبورتينغ لشبونة في لشبونة. وكان مدرب النرويج ستاله سولباكن قد علّق بالفعل على الوضع، مشيرًا إلى أنها قد تكون انتكاسة طفيفة.
وقال سولباكن لقناة TV 2: «تعرض مارتن لضربة في موضع لم يكن ينبغي أن يتعرض له، لكنني أعتقد أنه سيعود إلى الملعب في مستقبل غير بعيد. لقد عاد وشارك في مباراتين لمدة 60 دقيقة. [والآن لديه] انتكاسة صغيرة، لكنها لا تعني بالضرورة الكثير». واختار أرتيتا التزام الصمت بشأن حالة القائد، رافضًا تأكيد أو نفي جاهزيته لمباراة نهاية الأسبوع.
- AFP
مزيد من تحديثات الفريق من الإمارات
يدير أرسنال عدة مخاوف أخرى مع دخوله المرحلة الحاسمة من الموسم. ظل أرتيتا مراوغًا بشأن الوضع الحالي لبوكايو ساكا وجوريين تيمبر، رغم أنه ألمح إلى وجود تطورات داخل الغرفة الطبية. وأشار إلى أنه كانت هناك "تغييرات منذ أمس" فيما يتعلق بلياقة نجومه في الخطين الدفاعي والهجومي. واللافت أن بيرو هينكابي عاد إلى التدريبات.