يخشى كاسبر شمايكل، الفائز السابق بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أن تكون مسيرته قد انتهت بعد تعرضه لإصابة مؤلمة

في سن التاسعة والثلاثين، تبدو مدة التعافي قاسية بشكل خاص، حيث من المحتمل أن تبقي شمايكل بعيدًا عن الملاعب حتى يقترب من سن الحادية والأربعين. وقد أمضى ابن أسطورة مانشستر يونايتد بيتر شمايكل أكثر من عقدين في قمة كرة القدم، وتعد فكرة التقاعد القسري أمرًا يصعب تقبله. وباعتباره أحد أعمدة المرمى المحترفين لفترة طويلة، دفع هذا التوقف المفاجئ إلى تفكير عميق حول مستقبله في هذه الرياضة.

وأضاف: "لا تعرف حقًا كيف تتفاعل مع هذا الأمر. ربما تكون هذه هي آخر مباراة كرة قدم ألعبها في حياتي. أنا لاعب كرة قدم منذ يوم ولادتي. هذا النوع من الأفكار مدمّر. من الصعب جدًا جدًا استيعاب الأمر في الوقت الحالي".