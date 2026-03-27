يخشى برشلونة الأسوأ بالنسبة لرافينها، بينما يشرح كارلو أنشيلوتي سبب استبدال الجناح البرازيلي في الشوط الأول من مباراة فرنسا

شكلت المباراة الودية التي أقيمت على ملعب جيليت الظهور رقم 37 لرافينها مع المنتخب الوطني منذ بدايته في عام 2021، لكنها انتهت مبكراً بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عاماً. على الرغم من البداية المشرقة التي أربك فيها خط الدفاع الفرنسي بحركاته المميزة بدون الكرة، لم يظهر نجم برشلونة في الشوط الثاني، وكان غيابه محسوسًا حيث حافظت فرنسا، التي لعبت بعشرة لاعبين، على تقدمها، مما دفع أنشيلوتي إلى الرد على الأسئلة المتعلقة بخطورة الحالة البدنية للجناح.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، اتصل الطاقم الطبي لبرشلونة برافينها، ويشعرون بقلق بالغ من أنه تعرض لإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة.