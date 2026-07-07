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يخاف من اعتزاله النهائي.. والد نيمار يبعث برساله مؤثرة لنجله عقب خسارة البرازيل
وداع مؤلم في نيوجيرسي
أكد نيمار اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني عقب الهزيمة المفاجئة بنتيجة 2-1 أمام النرويج في ملعب ميتلايف. وبدا اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا محطمًا بشكل واضح على أرض الملعب بعد أن سجل إيرلينج هالاند ثنائية أدت إلى خروج «السيليساو» من دور الـ16، في أبكر خروج للبرازيل من كأس العالم منذ عام 1990.
وعلى الرغم من تسجيله ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول برازيلي يصل إلى 80 هدفًا دوليًا، اعترف نيمار بأن مسيرته مع القميص الأصفر الشهير قد وصلت إلى نهايتها.
المهاجم، الذي بدا حزينًا للغاية على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، خاطب وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة وسط جو كئيب. وقال للصحفيين: «حاولت، حاولت. الآن انتهى الأمر. بدأت هنا؛ وانتهيت هنا». ويشير هذا الإعلان إلى نهاية رحلة استمرت 16 عامًا شهدت فوزه بكأس القارات عام 2013 وقيادته لمنتخب بلاده للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2016.
- AFP
نيمار الأب يوجه نداءً مؤثراً
في حين يبدو أن اللاعب مصمم على قراره بالانسحاب من المنتخب الوطني، فقد توجه والده، نيمار الأب، بنداء علني لمنع ابنه من التخلي عن الرياضة تمامًا. وفي منشور مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، حث والد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق على استجماع القوة لمواصلة مسيرته على مستوى الأندية، مؤكدًا على أهمية هذه الرياضة لعائلتهما.
وكتب والد نيمار: «أريد أن أقدم طلبًا بصفتي أبًا. ني، استمر في لعب كرة القدم، أرجوك». تأتي هذه الرسالة في وقت اشتدت فيه التساؤلات حول مستقبل نيمار على المستوى الدولي، لا سيما في ظل المشاكل المتكررة المتعلقة بلياقته البدنية، والتي كادت أن تحرمه من الانضمام إلى التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً التي اختارها كارلو أنشيلوتي للمشاركة في هذه البطولة.
ويشير هذا النداء إلى أن العائلة تتوق بشدة إلى رؤية اللاعب الأيقوني الذي يحمل الرقم 10 يواصل إرثه على أرض الملعب، حتى لو انتهى فصله مع المنتخب الوطني.
نهاية حقبة
من الناحية الإحصائية، يغادر نيمار الساحة الدولية بصفته أحد عمالقة هذه اللعبة. بعد 130 مباراة و80 هدفاً و59 تمريرة حاسمة، يرحل وهو أفضل هداف في تاريخ البرازيل، بعد أن تجاوز بيليه في إنجاز شهير. وكانت مساهمته الأخيرة — ركلة جزاء حصل عليها كاسيميرو وسددها نيمار بدقة في الشباك — بمثابة تذكير أخير بالبراعة الفردية التي ميزت كرة القدم البرازيلية لأكثر من عقد من الزمن.
ومع ذلك، سلطت الهزيمة أمام النرويج الضوء أيضًا على نهاية حقبة صعبة بالنسبة للمنتخب البرازيلي، الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات. فقد شكلت هذه الخسارة الهزيمة السابعة على التوالي للمنتخب البرازيلي في مرحلة خروج المغلوب أمام منافسين أوروبيين. وعلى الرغم من الإنجازات الفردية، ظل كأس العالم المنشود بعيدًا عن متناول نيمار، الذي حمل على عاتقه ثقل توقعات أمة بأكملها على مدار أربع دورات مختلفة للبطولة.
- AFP
أنشيلوتي والطريق إلى الأمام
يواجه أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، الآن مهمة جبارة تتمثل في إعادة بناء فريق فقد قوته الإبداعية الأكثر تأثيرًا. وبعد أن مدد مؤخرًا عقده لتدريب المنتخب الوطني حتى عام 2030، يتعين على المدرب الإيطالي تحديد خليفة لـ«رقم 10». وقد أدى الخروج المبكر من البطولة في الولايات المتحدة إلى تسريع الحاجة إلى مرحلة انتقالية، في الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) إلى إنهاء انتظاره الطويل للحصول على النجمة السادسة.
أما بالنسبة لنيمار، فقد تحول التركيز الآن إلى ما إذا كان سيستجيب لنصيحة والده ويواصل إثراء كرة القدم على مستوى الأندية. ورغم أن مسيرته الدولية انتهت بدموع، إلا أن مجتمع كرة القدم العالمي لا يزال يحدوه الأمل في أن يكون لدى نيمار دور أخير يقدمه.
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