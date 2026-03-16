أرسل أرتيتا رسالة واضحة إلى داومان، مؤكدًا أن إنجازاته التهديفية التي حطمت الأرقام القياسية ضد إيفرتون أصبحت بالفعل من الماضي. وأشاد مدرب أرسنال بالتأثير التاريخي الذي أحدثه اللاعب الشاب، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تسجيل الهدف الأول في الدقائق الأخيرة قبل أن يحسم المباراة بانطلاقة فردية مبهرة، لكنه ذكّره بأن كرة القدم تتغير بسرعة

وقال أرتيتا: "إن ما فعله في مثل هذه اللحظة أمر نادر جداً أو يكاد يكون مستحيلاً". "لقد فعلها، لكن كرة القدم تتغير بسرعة، وما فعلته قبل بضعة أيام لم يعد ذا أهمية، فالأمر يتعلق بالمباراة التالية".