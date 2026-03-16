يحذر ميكيل أرتيتا ماكس داومان من أن تأثيره «الذي كان شبه مستحيل» في مباراة إيفرتون «لم يعد ذا أهمية»، في الوقت الذي يُطالب فيه الشاب الصاعد في أرسنال بمواصلة بذل الجهد
لحظة داومان التاريخية
أرسل أرتيتا رسالة واضحة إلى داومان، مؤكدًا أن إنجازاته التهديفية التي حطمت الأرقام القياسية ضد إيفرتون أصبحت بالفعل من الماضي. وأشاد مدرب أرسنال بالتأثير التاريخي الذي أحدثه اللاعب الشاب، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تسجيل الهدف الأول في الدقائق الأخيرة قبل أن يحسم المباراة بانطلاقة فردية مبهرة، لكنه ذكّره بأن كرة القدم تتغير بسرعة
وقال أرتيتا: "إن ما فعله في مثل هذه اللحظة أمر نادر جداً أو يكاد يكون مستحيلاً". "لقد فعلها، لكن كرة القدم تتغير بسرعة، وما فعلته قبل بضعة أيام لم يعد ذا أهمية، فالأمر يتعلق بالمباراة التالية".
حماية المراهق
ولحماية النجم الصاعد، يعتمد النادي على شبكة الدعم المحيطة به. وسلط أرتيتا الضوء على دور مجموعة القادة والقائد مارتن أوديغارد، الذي برز هو الآخر في سن مبكرة. وقال أرتيتا: "كل الخبرات التي يمتلكها اللاعبون والتي يمكنهم مشاركتها وشرحها مفيدة للغاية"، واصفاً أوديغارد بأنه "مثال جيد حقاً". وأضاف: "الأهم هو عائلته... إنه معتاد على الكثير من الأمور، ويتعامل معها بشكل طبيعي للغاية". وعندما سُئل عن إشراكه بانتظام أو حمايته، كان المدرب دبلوماسيًا: "اعتمادًا على المباراة وكيف يتفاعل... هناك دائمًا احتمال. بانتظام، اعتمادًا على ما تعنيه بكلمة بانتظام".
المخاوف بشأن الإصابات وضغوط المنافسة على اللقب
في حين أن ظهور داومان قد أعطى دفعة للفريق، إلا أن أرسنال يعيش حالة من القلق بشأن اللياقة البدنية لاثنين من نجومه الكبار. فقد غاب كل من أوديغارد وجوريان تيمبر عن التدريبات استعدادًا لمباراة الإياب ضد باير ليفركوزن. ومع اقتراب موعد نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي يوم الأحد، اعترف أرتيتا بأنه غير متأكد مما إذا كانا سيقودان الفريق في ويمبلي. وأكد أرتيتا بشأن مباراة ليفركوزن قائلاً: "كلاهما غائبان". تصل حدة الموسم إلى ذروتها، وهو ما يتضح من سلوك أرتيتا المتحمس خلال الفوز 2-1 على إيفرتون. وقال: "عندما يحتاج الفريق إلى المساعدة... علينا أن نكون هناك".
تعديلات تكتيكية لفريق ليفركوزن
وبالانتقال إلى دوري أبطال أوروبا، أقر أرتيتا بأن فريقه واجه صعوبة في اختراق دفاعات فريق ليفركوزن في مباراة الذهاب. وبعد التعادل الصعب 1-1 في ألمانيا، يطالب المدرب بمزيد من الدقة في اتخاذ القرارات لتجنب الوقوع في فخ الهجمات المرتدة التي نُصبت في اللقاء الأول. وقال أرتيتا: "خاصة في الشوط الأول، وبشكل خاص في العديد من الهجمات التي لم نتمكن حتى من إنهاءها، مما سمح لهم بشن هجمات مرتدة". لحسن الحظ، لياندرو تروسارد وبن وايت جاهزان للعب، حيث أضاف المدرب أن وايت "في وضع أفضل بكثير" للمساهمة في هذه المباريات المهمة.
