Getty Images/GOAL
ترجمه
يحث مشجعو توتنهام النادي على عدم التعاقد مع روبرتو دي زيربي، المدرب السابق لمارسيليا، بسبب دفاعه عن ماسون غرينوود
تتحد مجموعات المشجعين في معارضة
قوبلت التكهنات حول انتقال دي زيربي إلى شمال لندن بموجة من المقاومة من قبل منظمات رئيسية لمشجعي توتنهام. فقد لجأت كل من «برود ليليوايتس»، وهي جمعية المشجعين الرسمية للمجتمع LGBTQI+ التابعة للنادي، ومجموعة «وومن أوف ذا لين» إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة واضحة: «لا لدي زيربي».
وتدفع المجموعتان بأن التعاقد مع المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا سيمثل تعارضاً مباشراً مع القيم الثقافية التي عمل توتنهام على ترسيخها.
وهي تعتقد أن سجله المهني وتصريحاته العلنية بشأن الخلافات خارج الملعب تجعله مرشحاً غير مناسب لقيادة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز نحو عصر جديد من المساءلة والاندماج.
- AFP
المخاوف الأخلاقية بشأن غرينوود
كان الدافع الرئيسي وراء هذه الحملة هو دفاع دي زيربي القوي عن غرينوود خلال موسم 2024-2025. وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي أحاط بالمهاجم، ظل دي زيربي من أشد المؤيدين له - وهو موقف لم ينساه مشجعو توتنهام الذين يضعون المكانة الأخلاقية للنادي في مرتبة أعلى من النتائج على أرض الملعب.
ردت منظمة "Proud Lilywhites" على هذه التقارير ببيان مفصل، أوضحت فيه: "لقد اطلعنا على التقارير التي تربط روبرتو دي زيربي بمنصب المدير الفني لتوتنهام، وبصراحة، هذا الأمر لا يبدو صحيحاً.
بصفتنا "براود ليليوايتس"، نهتم بشدة بهذا النادي، ليس فقط بما يحدث على أرض الملعب، ولكن بما يمثله توتنهام خارج الملعب. لا يتعلق الأمر فقط بالنتائج أو أسلوب لعب كرة القدم. يتعلق الأمر بالقيم والهوية ونوعية الأشخاص الذين نختارهم لتمثيلنا".
الحفاظ على هوية النادي
يتزايد مطالبة المشجعين بأن تعكس أندية كرة القدم القيم التقدمية لمجتمعاتهم. وبالنسبة للعديد من مشجعي توتنهام، فإن المدرب هو أكثر من مجرد خبير تكتيكي؛ فهو وجه النادي، ويجب أن يلتزم بمعايير سلوكية أخلاقية عالية في تفاعلاته وتصريحاته العامة.
وشددت منظمات المشجعين على أن أندية كرة القدم يجب أن تضع معايير تجعل الجميع يشعرون بالترحيب، مشيرة إلى أن وصول دي زيربي من شأنه أن يقوض هذه المهمة.
وقد دعمت منظمة "Women of The Lane" الاحتجاج من خلال مشاركة صورها الخاصة التي تحمل شعار "لا لدي زيربي" على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار نقاشاً واسعاً بين قاعدة المشجعين حول معايير تعيين المدير الفني القادم.
- AFP
الضغوط على مجلس إدارة توتنهام
في الوقت الذي تدرس فيه إدارة توتنهام خياراتها بشأن منصب المدرب، تشكل هذه المقاومة المنظمة عقبة كبيرة. فالتجاهل لمناشدات مشجعي «الليليوايتس» و«نساء ذا لين» قد يؤدي إلى توتر العلاقة بين النادي وقاعدتيه الجماهيريتين الأكثر نشاطًا على الصعيد الاجتماعي، وذلك قبل أن تبدأ المباريات في ظل الإدارة الجديدة.
لا تزال الأوضاع غير مستقرة في الوقت الذي يسعى فيه توتنهام إلى وضع اللمسات الأخيرة على خططه طويلة الأمد. ومع ذلك، فإن رسالة المشجعين واضحة وصريحة.