عند تأمله في الهزيمة أمام مانشستر سيتي والجدول الصعب الذي تلاها، أقرّ فان دايك بمعاناة الفريق، لكنه شدّد على ضرورة تحسّن مستويات الأداء.

وكتب المدافع في ملاحظاته ببرنامج ما قبل المباراة: «لقد كان موسماً صعباً علينا جميعاً، بالتأكيد، ولا مجال للتغاضي عن حقيقة أن الأيام القليلة الماضية كانت قاسية بشكل خاص. أن نخسر بالطريقة التي خسرنا بها أمام مانشستر سيتي كان أمراً سيئاً – وغير مقبول، في رأيي – وأن ننتقل من ذلك إلى مباراة أخرى بالغة الصعوبة أمام أحد أفضل فرق أوروبا، باريس سان جيرمان، كان دائماً ما سيكون تحدياً كبيراً للغاية. وقد ثبت ذلك».

وأضاف: «نحتاج إلى أداء استثنائي إذا أردنا قلب الأمور، بالطبع، لكن بوجودكم خلفنا في أنفيلد، علينا أن نؤمن. نعرف مدى أهمية هذه الأسابيع الأخيرة من الموسم. لدينا سبع مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز ونعرف تماماً ما المطلوب إذا أردنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لذلك علينا أن نطأطئ رؤوسنا، ونبقى متماسكين، ونبذل كل ما لدينا على الإطلاق. لا شيء غير ذلك مقبول في هذا النادي الكروي».