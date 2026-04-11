Getty Images Sport
ترجمه
يحث فيرجيل فان دايك لاعبي ليفربول على تقديم «كل شيء على الإطلاق» لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويقول للجماهير إن «الجميع يتألم» في ظل تراجع المستوى
وصف القائد الهزيمة الأخيرة بأنها غير مقبولة
قدّم فان دايك تقييماً صريحاً لأداء ليفربول في الآونة الأخيرة بعد فترة صعبة تضمنت هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي. عانى الريدز من غياب الثبات خارج ملعبه، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في المسابقات المحلية والأوروبية. وقد وضعت تلك السلسلة حملتهم تحت ضغط شديد مع دخول الأسابيع الأخيرة من الموسم. ويتعين على نادي ميرسيسايد الآن الرد سريعاً وهو يستعد للعودة إلى أنفيلد لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
فان دايك يطالب بمعايير أعلى
عند تأمله في الهزيمة أمام مانشستر سيتي والجدول الصعب الذي تلاها، أقرّ فان دايك بمعاناة الفريق، لكنه شدّد على ضرورة تحسّن مستويات الأداء.
وكتب المدافع في ملاحظاته ببرنامج ما قبل المباراة: «لقد كان موسماً صعباً علينا جميعاً، بالتأكيد، ولا مجال للتغاضي عن حقيقة أن الأيام القليلة الماضية كانت قاسية بشكل خاص. أن نخسر بالطريقة التي خسرنا بها أمام مانشستر سيتي كان أمراً سيئاً – وغير مقبول، في رأيي – وأن ننتقل من ذلك إلى مباراة أخرى بالغة الصعوبة أمام أحد أفضل فرق أوروبا، باريس سان جيرمان، كان دائماً ما سيكون تحدياً كبيراً للغاية. وقد ثبت ذلك».
وأضاف: «نحتاج إلى أداء استثنائي إذا أردنا قلب الأمور، بالطبع، لكن بوجودكم خلفنا في أنفيلد، علينا أن نؤمن. نعرف مدى أهمية هذه الأسابيع الأخيرة من الموسم. لدينا سبع مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز ونعرف تماماً ما المطلوب إذا أردنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لذلك علينا أن نطأطئ رؤوسنا، ونبقى متماسكين، ونبذل كل ما لدينا على الإطلاق. لا شيء غير ذلك مقبول في هذا النادي الكروي».
هناك حاجة إلى العودة إلى الأساسيات
يعتقد فان دايك أن ليفربول يجب أن يعيد اكتشاف السمات الجوهرية التي كانت تُعرّف نجاحهم سابقًا تحت قيادة يورغن كلوب، أو في موسم الظهور الأول لسلوت، حين تمكنوا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقًا للقائد، سيكون الالتزام الجماعي بالشدة وروح الفريق أمرًا أساسيًا إذا كانوا يريدون قلب مستواهم.
وأضاف: "يبدأ الأمر، كما أقول دائمًا، بالأساسيات: العمل الجاد، الشدة، التلاحم، والاستعداد للجري والقتال من أجل كل شيء. نحتاج أن نحضر اليوم بالعقلية الصحيحة، وأن نلعب كفريق، وأن نكون مستعدين لتقديم كل شيء منذ الثانية الأولى لتحقيق النتيجة التي نحتاجها".
وأضاف: "هذا ما تتوقعونه أنتم، وهو ما نتوقعه من أنفسنا أيضًا. نعرف أن هذه لحظة صعبة للنادي، لحظة صعبة جدًا. الجميع محبط، الجميع يتألم، والجميع يبحث عن إجابات. لكننا نحن من يجب أن نتجاوزها ونبدأ في تغيير الوضع، والمكان الوحيد الذي يمكننا فعل ذلك فيه هو داخل الملعب. لا أعذار. لنبقَ معًا ولنعطِ كل ما لدينا".
- Getty Images Sport
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يحوّل ليفربول الآن تركيزه إلى مواجهة حاسمة في الدوري أمام فولهام على ملعب أنفيلد، في محاولة للإبقاء على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ومع تبقّي سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تكون كل نقطة حاسمة في سباق إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى. بعد ذلك، سيستعد فريق سلوت لمباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.