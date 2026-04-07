أظهر هدف ليفاندوفسكي أمام أتلتي أن غريزته التهديفية لا تزال سليمة، لكن لا شك في أنه تراجع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ترسم الإحصاءات الخام صورة مقنعة لمستوى ليفاندوفسكي في الوقت الراهن. في الموسم الماضي، سجل 42 هدفًا في جميع المسابقات بينما حقق برشلونة ثلاثية محلية. وشمل ذلك 27 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، إذ كان ليفاندوفسكي يجد طريقه إلى الشباك بمعدل هدف كل 99 دقيقة.

وبالانتقال سريعًا قرابة عام إلى الأمام، يمتلك ليفاندوفسكي حاليًا 17 هدفًا هذا الموسم، وعلى الرغم من أن معدل الدقائق لكل هدف له في الدوري الإسباني شبه مطابق، فإنه لم يعد يُعتمد عليه منذ البداية. فقد جرى اختياره في تشكيلة فليك الأساسية في 12 مناسبة فقط في الدوري هذا الموسم، مقارنة بـ32 مرة في الموسم السابق.

في الواقع، بدأ ليفاندوفسكي الموسم بقوة، مسجلًا ثماني مرات في أول 10 مباريات له في الدوري. لكن منذ 22 نوفمبر، لم يسجل سوى أربع مرات في الدوري الإسباني.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات له بعد أن خاض خمس مباريات دون أن يجد الشباك في أوروبا. ومع ذلك، كان من بين تلك الأهداف الهدف الرابع في الفوز 4-2 على سبارتا براغ، وآخر هدفين في الفوز 7-2 على نيوكاسل في دور الـ16. وكان هدفه الوحيد ذو الأهمية الحقيقية هو هدف التعادل الذي سجله أمام كوبنهاغن، والذي أعاد برشلونة إلى أجواء المباراة قبل أن يخرج فائزًا 4-1.