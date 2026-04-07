Robert Lewandowski Barcelona
يحتاج برشلونة إلى المضي قدمًا دون روبرت ليفاندوفسكي، لكن تعويض المهاجم الأسطوري لن يكون سهلًا

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

عندما سافر برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت، فعل ذلك وهو يدرك أن تحقيق الفوز سيكون خطوة عملاقة نحو الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني. وكان ريال مدريد قد خسر أمام مايوركا في وقت سابق من اليوم، ما يعني أنه كان بالإمكان توسيع الفارق إلى سبع نقاط عن «لوس بلانكوس» في الصدارة.

وهكذا، بينما اختار دييغو سيميوني إجراء بعض التدوير في تشكيلته الأساسية المعتادة قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقبلة مع برشلونة، وكذلك نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد في 18 أبريل، دفع هانسي فليك بكامل قوته. نعم، فرضت الإصابات غياب أمثال رافينيا وفرينكي دي يونغ وجول كوندي الذي عاد للتو إلى الجاهزية، لكن بخلاف ذلك اعتمد الألماني على ما اعتقد أنه أفضل تشكيلة متاحة لديه.

وكان لافتًا، إذن، أن روبرت ليفاندوفسكي لم يكن ضمنها. بدلاً من ذلك، اختار فليك إشراك داني أولمو كمهاجم وهمي، يسانده على الطرفين الجناحان السريعان لامين يامال وماركوس راشفورد. ورغم أن أولمو انسجم جيدًا مع راشفورد ليسجل الإنجليزي هدف تعادل برشلونة قبيل نهاية الشوط الأول، قرر فليك التخلي عن التجربة بعد 45 دقيقة فقط.

    ينتظر دوره

    بدلاً من إشراك ليفاندوفسكي منذ البداية، فضّل فليك الدفع بفيرّان توريس في المقدمة. في الواقع، لم يُستدعَ المخضرم البولندي من مقاعد البدلاء إلا قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة ليحلّ محل راشفورد، بينما كان برشلونة يبحث عن طريقة لاختراق دفاع أتلتي بعشرة لاعبين.

    وبعد ثماني دقائق، كان ليفاندوفسكي ينطلق محتفلاً باتجاه راية الركنية في ملعب ميتروبوليتانو بعدما كسر أخيراً صمود أصحاب الأرض. لم يكن أجمل هدف سيسجله في مسيرته؛ إذ ارتدت الكرة من كتفه ودخلت المرمى بعدما لم يتمكن خوان موسو سوى من إبعاد تسديدة جواو كانسيلو القوية، لكنه قد يُعدّ أحد أهم أهداف ليفاندوفسكي هذا الموسم.

    قرار يجب اتخاذه

    قد يُتذكَّر الأمر حتى بوصفه التدخل الأخير لأي لمسة حاسمة في مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة، وربما أيضاً في فترة وجوده في القمة المطلقة لكرة القدم الأوروبية. نجم بايرن ميونخ السابق لم يتبقَّ له سوى أقل من ثلاثة أشهر في عقده في كامب نو، ورغم أن أحداً لا يكشف شيئاً بشأن مستقبل ليفاندوفسكي في الوقت الراهن، فإن معظم المؤشرات تُرجّح رحيله، بدلاً من أن يمنح برشلونة، الذي لا يزال يعاني ضائقة مالية، عقداً جديداً للاعب يتراجع مستواه وسيبلغ 38 عاماً عشية موسم 2026-27.

    "هذا تفكير بعيد جداً الآن"، قال فليك عندما سُئل عن مستقبل ليفاندوفسكي بعد مواجهة السبت المتوترة في العاصمة. "لدينا ثماني مباريات في الليغا لنخوضها. علينا أن نبقى مركزين ومستعدين".

    وأفادت تقارير خلال فترة التوقف الدولي بأن برشلونة كان مستعداً لتقديم عقد جديد لليفاندوفسكي، وإن كان سيشهد خفض راتبه بنسبة 50 في المئة، على أن تتاح له فرصة تعويض الكثير عبر مجموعة متنوعة من المكافآت والبنود. وحتى بهذه التكلفة المنخفضة، سيكون ذلك خطأً من جانب البلوجرانا.

    انخفاض في الناتج

    أظهر هدف ليفاندوفسكي أمام أتلتي أن غريزته التهديفية لا تزال سليمة، لكن لا شك في أنه تراجع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

    ترسم الإحصاءات الخام صورة مقنعة لمستوى ليفاندوفسكي في الوقت الراهن. في الموسم الماضي، سجل 42 هدفًا في جميع المسابقات بينما حقق برشلونة ثلاثية محلية. وشمل ذلك 27 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، إذ كان ليفاندوفسكي يجد طريقه إلى الشباك بمعدل هدف كل 99 دقيقة.

    وبالانتقال سريعًا قرابة عام إلى الأمام، يمتلك ليفاندوفسكي حاليًا 17 هدفًا هذا الموسم، وعلى الرغم من أن معدل الدقائق لكل هدف له في الدوري الإسباني شبه مطابق، فإنه لم يعد يُعتمد عليه منذ البداية. فقد جرى اختياره في تشكيلة فليك الأساسية في 12 مناسبة فقط في الدوري هذا الموسم، مقارنة بـ32 مرة في الموسم السابق.

    في الواقع، بدأ ليفاندوفسكي الموسم بقوة، مسجلًا ثماني مرات في أول 10 مباريات له في الدوري. لكن منذ 22 نوفمبر، لم يسجل سوى أربع مرات في الدوري الإسباني.

    أما في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات له بعد أن خاض خمس مباريات دون أن يجد الشباك في أوروبا. ومع ذلك، كان من بين تلك الأهداف الهدف الرابع في الفوز 4-2 على سبارتا براغ، وآخر هدفين في الفوز 7-2 على نيوكاسل في دور الـ16. وكان هدفه الوحيد ذو الأهمية الحقيقية هو هدف التعادل الذي سجله أمام كوبنهاغن، والذي أعاد برشلونة إلى أجواء المباراة قبل أن يخرج فائزًا 4-1.

    قطعة غيار

    غير أن أكبر مشكلة تواجه ليفاندوفسكي هي أنه يعاني من صعوبة في الانخراط في لعب برشلونة أثناء بناء الهجمة. إذ يأتي في الشريحة المئوية الـ57 من حيث التمريرات (14.2) وفي الشريحة المئوية الـ35 من حيث اللمسات (33.1) لكل 90 دقيقة في الليغا، وفقًا لـFotMob، كما أنه يفوز بأقل من نصف الالتحامات التي يشارك فيها.

    تحت قيادة فليك، تبنّى برشلونة خطًا دفاعيًا متقدمًا وهجمات سريعة الإيقاع تقوم على التمرير المتقن لبيدري ودي يونغ، إلى جانب اللعب المثير على الأطراف من يامال ورافينيا وانطلاقات فيرمين لوبيز المتأخرة. وبناءً على ذلك، قد يبدو ليفاندوفسكي كقطعة زائدة لفترات طويلة وهو ينتظر دخول الكرة إلى منطقة الجزاء.

    "أنا من نوعية اللاعبين الذين يستطيعون لعب كل أنواع كرة القدم"، أكد خلال مقابلة حديثة مع The Athletic. "يمكنني التكيّف مع العديد من الجوانب التكتيكية المختلفة. إذا كنا نلعب على الهجمات المرتدة، فلا مشكلة. يمكنني اللعب ضمن أي نوع من الخطط. يمكنني أن أتعلم الكثير وأتأقلم. يمكنني اللعب في كل نظام. كنت دائمًا منفتحًا على كل شيء، ويمكنني أن أتعلم وأتأقلم بسرعة كبيرة."

    لكن اختبار العين يوحي بأن ذلك لم يعد كذلك، وقرار فليك بالاعتماد على أولمو ثم فيران أمام أتلتيكو قال الكثير.


    لا تشعر بذلك

    لن يفتقر ليفاندوفسكي إلى الخيارات إذا رغب في الرحيل هذا الصيف. فالتقارير عن اهتمام من الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، ولا سيما شيكاغو فاير، لا تتوقف، بينما طُرح يوفنتوس كوجهة محتملة إذا أراد البولندي مواصلة مسيرته في أوروبا. وعلى الرغم من أن اللاعب نفسه يؤكد أنه لم يُتخذ أي قرار، فإنه لمح في المقابلة نفسها مع ذا أثليتيك إلى أنه لا يمانع البقاء مع أبطال إسبانيا.

    وقال: «في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول لكم شيئاً (بشأن ما سأقرره)، لأنني لست متأكداً حتى بنسبة 50 في المئة من الاتجاه الذي أريد أن أسلكه. ليس هذا وقته». وأضاف: «لا أضع ضغطاً على نفسي — ربما لو كنت في الخامسة والعشرين أو الثلاثين لكان الأمر مختلفاً.

    «مع خبرتي وعمري الحالي، لا يتعين عليّ أن أقرر الآن. ليست لديّ قناعة بشأن أي اتجاه ينبغي أن أتخذ. ربما بعد ثلاثة أشهر سيكون الوقت الذي يجب أن أقرر فيه. لكن مع ذلك، لا أشعر بأي توتر. عليّ أن أشعر به. عليّ أن أبدأ في الإحساس به، ثم سيكون الأمر أسهل بالنسبة لي عندما نتحدث عن مستقبلي».

    وأضاف: «وجودي في برشلونة خلال السنوات القليلة الماضية أتاح لي أن أرى مقدار التفاني والعمل الذي يجري خلف الكواليس لدفع النادي إلى الأمام». وتابع: «هناك شعور قوي بالطموح والإيمان بالمستقبل، وهذا يخلق الكثير من الدافع للجميع داخل الفريق.

    «بالنسبة لنادٍ مثل برشلونة، فإن الاستقرار والثقة في المشروع طويل الأمد مهمان جداً. أنا أؤمن بالاستمرارية وبالأشخاص الذين يفهمون حقاً قيم وهوية هذا النادي».

    خيارات محدودة

    ليس سراً، مع ذلك، أن برشلونة كان يدرس خياراته وينظر في بدائل تحسباً لرحيل ليفاندوفسكي. وكان هاري كين هدفهم الأساسي، لكن مع اقتراب قائد إنجلترا على ما يبدو من توقيع تمديد لعقده مع بايرن ميونيخ، فإن برشلونة سيُستبعَد لاحقاً من أي صفقة بسبب ارتفاع كلفتها.

    أما وكيل يوفنتوس الحر المحتمل، دوشان فلاهوفيتش، فسيكون خياراً أكثر قبولاً من الناحية الاقتصادية، لكن الصربي لم يرتقِ بلا شك إلى مستوى إمكاناته في تورينو، ولذلك يصعب تصور أنه سيكون ترقية على ليفاندوفسكي المتقدم في السن وإن كان ذلك مُسلَّماً به.

    وقد طُرحت أيضاً أسماء جواو بيدرو لاعب تشيلسي وفيسنيك أصلاني لاعب هوفنهايم كخيارات أخرى أبدى برشلونة اهتماماً بها، لكن أياً منهما لا يضاهي ليفاندوفسكي. بل إن الخيار الحقيقي الوحيد هو الرجل الذي من المرجح أن يبدأ أساسياً كمهاجم أتلتيكو في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب كامب نو: خوليان ألفاريز.

    ومع أن ألفاريز يُقال إنه منفتح على الرحيل عن متروبوليتانو هذا الصيف، فإن ما إذا كان لدى برشلونة الأموال لإتمام خطوة كهذه من أجل لاعب لا يزال في عقده أربع سنوات يبدو أمراً غير مرجح، إلا إذا باع لاعباً أو اثنين من جواهره الثمينة إلى جانب بعض اللاعبين الهامشيين. ومع ذلك، سبق أن استبعدنا برشلونة من سباق ضم لاعبين لأسباب مالية، ثم قام خوان لابورتا بتفعيل رافعة أخرى لإطلاق الأموال.

    وبالطبع، فإن إخراج ليفاندوفسكي من كشوف الرواتب سيساعد أيضاً إلى حد ما، وينبغي أن يكون ذلك أولوية برشلونة الأولى. لقد قدّمت المواسم الأربعة الماضية خاتمة ممتعة لإحدى أفضل المسيرات لمهاجم أوروبي في القرن الحادي والعشرين، لكن الوقت قد حان للمضي قدماً، بغض النظر عن الصعوبة التي سترافق العثور على بديل.

