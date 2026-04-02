Goal.com
مباشر
Ole BookIMAGO / Revierfoto

ترجمه

يحب أحيانًا تسجيل «أهداف غريبة»: هل سيصبح هذا النجم الصاعد المطلوب بشدة في بوروسيا دورتموند أول صفقة انتقالات ناجحة لأولي بوك؟

الدوري الألماني
الدوري البلجيكي
كأس العالم
فقرات ومقالات
N. Tresoldi
ألمانيا
ألمانيا تحت 21
التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا للشباب
المباريات الودية
رالف رانجنيك
باول فانير
كارني تشوكويميكا
إيطاليا
الأرجنتين
بوروسيا دورتموند
باير ليفركوزن
كلوب بروج
انتقالات
سيرهو غيراسي
كريستيان كوفاني
جوليان ناجلسمان
نيكلاس فولكروج
تيم كلينيست

قد يلعب مهاجم المنتخب الوطني تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي لصالح ثلاث دول كبرى في عالم كرة القدم، ويقال إنه ينوي تغيير فريقه مرة أخرى في الصيف. من سيكون أول مدرب منتخب يتصل به؟ وما هي آخر المستجدات بشأن بوروسيا دورتموند؟

أدلى رالف رانجنيك مؤخرًا بتصريح لافت للنظر. قال مدرب المنتخب النمساوي بعد اختيار اللاعبين بول وانر وكارني تشوكويميكا للمرة الأولى، وهما مؤهلان للعب أيضًا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) والمنتخبات الإنجليزية والنيجيرية: «لو كنا ناديًا، لكان ذلك بمثابة صفقات انتقالات جيدة».

إن السباق على المواهب التي يمكنها الاختيار بين عدة منتخبات وطنية يشبه بالفعل سوق الانتقالات بشكل متزايد منذ عدة سنوات. تتنافس اتحادات مختلفة على نفس اللاعب، وكما هو الحال في سوق الانتقالات الحقيقي، غالبًا ما يتعلق الأمر بمن يتصل باللاعب المحترف أولاً أو من يمكنه أن يقدم له أفضل الآفاق المستقبلية. وإذا جاز التعبير، فقد اكتسبت "لعبة البوكر الانتقالية" حول المهاجم الألماني في منتخب تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي زخمًا غير متوقع مؤخرًا. فوفقًا لما أوردته كل من صحيفتي "بيلد" و"زوددويتشه تسايتونغ" في الأيام الأخيرة، اتصل الاتحاد الأرجنتيني بمحيط المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا واللاعب في نادي بروج.

  • وهي ثالث اتحاد بارز، إلى جانب ألمانيا وإيطاليا، يتنافس على تريسولدي، الذي وُلد في إيطاليا ونشأ في هانوفر، والذي حصل أيضًا على الجنسية الأرجنتينية بفضل والدته الأرجنتينية، مما يتيح له اللعب مع المنتخب الوطني لهذا البلد. وعلق تريسولدي مؤخرًا ضاحكًا على هذا الوضع في حوار مع صحيفة «زولتشيتز» قائلاً: «فرق فازت معًا ببطولة العالم 11 مرة».

    حتى الآن، كانت هناك تكهنات حول ما إذا كان تريسولدي سيتلقى مكالمة أولاً من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان أو من مدرب المنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو. وكان تريسولدي نفسه قد أذكى هذه التكهنات عندما قال في خريف 2025 لقناة "سكاي إيطاليا": "هاتفي مفتوح. إذا أراد جاتوزو التحدث معي، فسأكون سعيداً جداً بذلك".

    بعد الكارثة الجديدة التي تعرضت لها هذه الأمة الكروية في التصفيات، من المشكوك فيه أن يكون غاتوسو هو من سيتصل من إيطاليا في المستقبل القريب. لكن حتى خليفة غاتوسو المحتمل يجب أن يضع تريسولدي في اعتباره، نظراً لنقص المهاجمين في المنتخب الإيطالي، طالما أن هذا الخلف لم يتخذ قراره النهائي بعد.

    • إعلان
  • Hannover 96 v SC Paderborn 07 - Second BundesligaGetty Images Sport

    يشعر تريسولدي بالتقدير الفوري من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم

    وُلد تريسولدي في كالياري بجزيرة سردينيا، ونشأ في بلدة غوبيو الصغيرة في أومبريا. كان والده إيمانويل لاعب كرة قدم محترف أيضًا، ولم ينجح الظهير الأيسر في الوصول إلى المنتخب الوطني الأول، لكنه فاز ببطولة أوروبا عام 1994 مع المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا، إلى جانب فابيو كانافارو الذي أصبح لاحقًا بطل العالم، وفليبو إنزاجي الذي كان مثال تريسولدي الأعلى في طفولته. انتقل تريسولدي مع عائلته إلى ألمانيا في سن الثالثة عشرة، ليس بسبب آفاقه الكروية، بل لأن والدته قبلت وظيفة مضيفة طيران هناك.

    في نادي هانوفر 96، خاض المهاجم، الذي كان يحلم في إيطاليا بمستقبل كمحترف تنس، جميع فرق الناشئين، واحتفل في عام 2022، وهو في سن 17 عامًا، بظهوره الأول في دوري الدرجة الثانية. بعد ذلك بوقت قصير، حصل على الجنسية الألمانية ودعوة أولى للانضمام إلى منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا.

    "لقد أرشدوني إلى الطريق، وشعرت منذ البداية بتقدير كبير، حتى من جانب الاتحاد. هذا أمر مهم للاعب"، كما كشف قبل ما يزيد قليلاً عن شهر في مقابلة مع صحيفة"غازيتا ديلو سبورت". في المقابل، لم يتلق أي اتصال من الاتحاد الإيطالي.

  • تريسولدي، محب «الأهداف الغريبة» ونجم صاعد في نادي بروج

    ويبدو أن هذا الوضع لم يتغير حتى اليوم. صحيح أن كشافي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) قد راقبوا تريسولدي بالفعل، لكن لم يتم بعد إجراء أي اتصال مع غاتوزو، الذي كان يلعب عادةً بخدمة مهاجمين مركزيين تقليديين خلال تصفيات كأس العالم التي انتهت بفشل ذريع مرة أخرى. بعد انتقاله من هانوفر 96 إلى بروج، وصيف الدوري البلجيكي، مقابل 7.5 مليون يورو، سرعان ما أثبت تريسولدي نفسه كلاعب أساسي وسجل سبعة أهداف في آخر سبع مباريات بالدوري. سجل تريسولدي 17 هدفاً وصنع خمسة أهداف لفريقه هذا الموسم، ولا يزال ينافس على اللقب في مواجهة يونيون سانت جيلويس. وفي دوري أبطال أوروبا، سجل أهدافاً في مرمى فرق شهيرة مثل موناكو وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

    كما أن معدل تهديفه مع المنتخب الألماني تحت 21 عامًا جيد أيضًا: في المباريات السبع المؤهلة لبطولة أوروبا هذا الموسم، سجل ستة أهداف، كان آخرها ثنائية في الفوز 3-0 على أيرلندا الشمالية. "أكبر نقاط قوتي تكمن في منطقة الجزاء، لديّ حس جيد بالمساحات"، هكذا وصف تريسولدي قدراته لصحيفة "شوتز". صحيح أنه لا يستطيع المراوغة بين ثلاثة لاعبين أو التسديد من مسافة 25 مترًا في الزاوية، لكنه يجيد اللعب الجماعي، ويستحوذ على الكرة - كما أنه يحب أحيانًا تسجيل "أهداف تافهة من مسافة مترين أو ثلاثة، والتي لا تدخل بالضرورة في قائمة أجمل عشرة أهداف في الموسم".

  • SOCCER JPL D28 CLUB BRUGGE VS RSC ANDERLECHTAFP

    هل يهتم بوروسيا دورتموند بتريسولدي في حال رحيل جيراسي؟ إنه يناسب تمامًا معايير اختيار بوكس

    وقد أثارت هذه الميزات اهتمامًا بالفعل في سوق الانتقالات «التقليدي». وفقًا لمعلومات قناة «سكاي»، تجري شركة إدارة تريسولدي بالفعل محادثات مع عدة أندية من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بشأن انتقال محتمل في الصيف، حيث يُتداول مبلغ انتقال يتراوح بين 25 و30 مليون يورو. ومن بين الأندية المهتمة بشكل ملموس، يُذكر إلى جانب أرسنال وتوتنهام أيضًا بوروسيا دورتموند وباير 04 ليفركوزن.

    قد ينشأ شاغر في مركز الهجوم في بوروسيا دورتموند على وجه الخصوص في حالة رحيل سيرهو جيراسي. صحيح أن الفريق الأصفر والأسود سيظل يمتلك فابيو سيلفا كمهاجم وسط اسمي في صفوفه، لكن البرتغالي لم يبرز حتى الآن بالضرورة كصانع أهداف (هدف واحد و5 تمريرات حاسمة).

    في هذا الصدد، قد يكون تريسولدي بديلاً مطلوباً بشدة، كما أنه يتناسب مع نمط اللاعبين الذين يبحث عنهم المدير الرياضي الجديد أولي بوك. المشكلة بالنسبة لبوك وبوروسيا دورتموند: ميزانية الانتقالات للفريق الأصفر والأسود صغيرة للغاية وفقاً للوضع الحالي.

    قد تنشأ حاجة إلى مهاجم في ليفركوزن أيضًا، حيث تفاخر وكيل كريستيان كوفانيس مؤخرًا بشكل صريح باهتمام العديد من الأندية الكبرى وبالاتصاله بنادي أرسنال.

    وقد كشف تريسولدي نفسه في صحيفة "غازيتا" عن وجهته المفضلة، التي لا تقع في ألمانيا، بل في إيطاليا. "هذا هو الحلم الذي يدفعني للعمل بجد كل يوم. أشعر براحة كبيرة في بروج وأعلم أن الطريق أمامي لا يزال طويلاً. لكن حلم اللعب لميلان موجود في ذهني. أفكر فيه كل صباح بعد الاستيقاظ."

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    لم يتصل به ناجلسمان بعد: هل سينضم تريسولدي إلى قافلة كأس العالم؟

    يوجد حالياً في ميلانو نيكلاس فولكروغ (33 عاماً)، وهو منافس محتمل في المنتخب الألماني. لكن إعارة فولكروغ إلى الروسونيري تتحول بشكل متزايد إلى كارثة. فالأمل في أن يتمكن من إقناع ناجلسمان بتأمين مكان له في تشكيلة كأس العالم من خلال تسجيل الأهداف والحصول على وقت لعب، يتلاشى أكثر فأكثر.

    ونظرًا لأن تيم كلايندينست (30 عامًا) يمر أيضًا بفترة صعبة مليئة بالإصابات مع بوروسيا مونشنغلادباخ (ست دقائق من وقت اللعب في موسم 2025/26)، فإن تريسولدي قد يحظى بمكان في تشكيلة المنتخب الألماني كمهاجم مركزي كلاسيكي. صحيح أنه لن يكون هناك مجال لتجاوز كاي هافرتز (26) ونيك وولتمادي (24) في البداية، وقد مر دينيز أونداف بهذه التجربة مؤخرًا.

    لكن تريسولدي يجب أن يلعب دوراً في خطط ناجلسمان قصيرة وطويلة المدى، وذلك نظراً لملفه الشخصي، ومعدل أهدافه مع بروج ومنتخب تحت 21 عاماً، بالإضافة إلى تعرض منافسيه للإصابات وتركيبتهم العمرية. إذا لم يتلقى تريسولدي اتصالاً من مدرب المنتخب الألماني في المدى المتوسط، فقد يفقد الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) موهبة كبيرة مرة أخرى. وقد كانت هناك أمثلة كثيرة على ذلك في السنوات الماضية.

    فيسنيك أسلاني يلعب الآن مع كوسوفو، وإبراهيم مازا يلعب مع الجزائر، وكينان ييلماز مع تركيا، وجوسيب ستانيسيتش، بعد مشاركته في مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا، لم يعد مجرد لاعب أساسي في بايرن ميونيخ فحسب، بل أصبح أيضًا قائدًا مطلقًا لمنتخب كرواتيا. كان بإمكانه وحده حل مشكلة الاتحاد الألماني في الجانب الأيمن، والتي سيضطر جوشوا كيميش الآن إلى شغلها.

    الآن، أصبح الهجوم الألماني قبل كأس العالم مزوداً بلاعبين من الطراز الرفيع، مثل هافرتز، وولتماد، أونداف، فلوريان فيرتز، سيرج غنابري، بالإضافة إلى العودة المرتقبة لجمال موسيالا. لكن ناجلسمان شدد على رغبته في "وجود مهاجم بالتأكيد" "يستطيع أن يحسم الأمور قليلاً في الهواء، عندما نحتاج إلى هدف ولا نستطيع حل كل شيء بالاعتماد على السحرة في الخلف، لأن الخصم يدافع بعمق". والآن، تريسولدي ليس خبيراً معروفاً في الرأس، لكنه يستطيع "حسم الأمور قليلاً" بالتأكيد. فقد سجل سبع أهداف بالرأس مع هانوفر وبروج، ولا يملك ناجلسمان حالياً الكثير من البدائل.

    على أي حال، هاتف تريسولدي مفتوح - سواء للمدرب الوطني أو للاتحادات الأخرى، وخاصة للأندية الجديدة. سواء مع أو بدون كأس العالم: سيواجه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا صيفًا مثيرًا، قد يعيده إلى ألمانيا - أو يقوده الآن إلى وجهة أحلامه: ميلانو، إيطاليا.

  • نيكولو تريسولدي: إحصائيات الأداء 2025/26


    مسابقة

    المباريات

    الأهداف

    تمريرات حاسمة

    دوري جوبيلر برو

    30

    13

    3

    دوري أبطال أوروبا

    10

    3

    1

    تصفيات دوري أبطال أوروبا

    4

    1

    1

    كأس بلجيكا

    3

    -

    -

    كأس السوبر البلجيكي

    1

    -

    -

    تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة

    6

    6

    -