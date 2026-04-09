كان كاراغر منتقدًا بشدة لقرار الابتعاد عن خط دفاع رباعي تقليدي، قائلاً: "المدرب جرّب شيئًا ما، لكنه أخطأ تكتيكيًا بشكل فادح في كيفية القيام به. من السهل عليّ قول ذلك بعد وقوع الحدث، فهذا ما نفعله نحن، نحن محللون، نتحدث بعد المباراة. لقد تعامل مع اللعب بخمسة مدافعين بطريقة خاطئة تمامًا، فقد كانوا في الواقع أكثر انكشافًا بخمسة مدافعين مما كانوا عليه بأربعة، لأنهم لعبوا رقابة رجل لرجل في كل أنحاء الملعب، وكان على قلوب الدفاع الثلاثة تغطية عرض الملعب بالكامل."

وردّ شمايكل خلال البث التلفزيوني المباشر قائلاً لكاراغر: "كما تعلم يا جيمي، وأنا جالس هنا، أعتقد أنك ربما متأثر عاطفيًا أكثر في هذا الأمر، لذا أفهم موقفك. من هنا في الملعب لم يبدُ أنهم كانوا يعانون كثيرًا عندما كانت الكرة مع باريس سان جيرمان أمام منطقة جزائهم. أتفق مع بعض تحليلك الذي قدمته بشأن الهدفين، لكنني في الواقع أعتقد أن وجود هذا العدد من اللاعبين في الخلف ساعدهم. باريس سان جيرمان كانوا صعبي المراس، وبالمناسبة يلعبون كرة قدم جيدة."