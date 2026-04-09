يحاول تييري هنري الاختباء بينما يشتبك جيمي كاراغر وبيتر شمايكل بشأن أداء ليفربول البائس أمام باريس سان جيرمان خلال بث تلفزيوني مباشر
توتر في استوديو سي بي إس
تعرّض ليفربول لهزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس، ما ترك عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مهمة شاقة في مباراة الإياب. وبلغت التوترات ذروتها في استوديو شبكة CBS عندما قدّم كاراغر تقييماً لاذعاً لأداء ناديه السابق. ولم يُجامِل، مشيراً إلى أن التعديلات التكتيكية التي أجراها المدرب آرنه سلوت جعلت الفريق يبدو ثانوياً تماماً أمام منافسيه الفرنسيين. وقد أشعل هذا النقد الحاد مواجهة محتدمة على الهواء بين كاراغر وزميله المحلل شمايكل، لتخلق أجواءً مشحونة إلى حدّ أن هنري شوهد وهو يحاول الاختباء بعيداً عن تبعات الاشتباك.
شمايكل يدافع عن صمود الريدز
كان كاراغر منتقدًا بشدة لقرار الابتعاد عن خط دفاع رباعي تقليدي، قائلاً: "المدرب جرّب شيئًا ما، لكنه أخطأ تكتيكيًا بشكل فادح في كيفية القيام به. من السهل عليّ قول ذلك بعد وقوع الحدث، فهذا ما نفعله نحن، نحن محللون، نتحدث بعد المباراة. لقد تعامل مع اللعب بخمسة مدافعين بطريقة خاطئة تمامًا، فقد كانوا في الواقع أكثر انكشافًا بخمسة مدافعين مما كانوا عليه بأربعة، لأنهم لعبوا رقابة رجل لرجل في كل أنحاء الملعب، وكان على قلوب الدفاع الثلاثة تغطية عرض الملعب بالكامل."
وردّ شمايكل خلال البث التلفزيوني المباشر قائلاً لكاراغر: "كما تعلم يا جيمي، وأنا جالس هنا، أعتقد أنك ربما متأثر عاطفيًا أكثر في هذا الأمر، لذا أفهم موقفك. من هنا في الملعب لم يبدُ أنهم كانوا يعانون كثيرًا عندما كانت الكرة مع باريس سان جيرمان أمام منطقة جزائهم. أتفق مع بعض تحليلك الذي قدمته بشأن الهدفين، لكنني في الواقع أعتقد أن وجود هذا العدد من اللاعبين في الخلف ساعدهم. باريس سان جيرمان كانوا صعبي المراس، وبالمناسبة يلعبون كرة قدم جيدة."
هنري يختبئ خلال صف الاستوديو
ومع استمرار تصاعد التوتر بين المحترفين السابقين، قرر أسطورة أرسنال هنري أن أفضل تصرف هو الاختفاء تماماً. وقد التُقطت له لقطات وهو ينحني خلف شاشة كبيرة في الاستوديو لتفادي التعرّض لنيران الجدال المتبادلة. أما كاراغر، غير المستعد للتراجع، فواصل الصراخ: "أنت أحد أعظم حراس المرمى على مرّ العصور. ليفربول لم يكونوا متماسكين الليلة يا بيتر. بيتر، بصراحة، اترك الأمر. بيتر، الفرص! تمزقوا! كانوا مبعثرين في كل مكان! لم يكونوا متماسكين. كانوا عكس ذلك تماماً. آه يا بيتر، من فضلك."
وبعد أن هدأت الأجواء وحاول كاراغر إعادة الحديث إلى براعة باريس سان جيرمان الفردية، عاد هنري بخجل للظهور من مخبئه. وأضفى الفرنسي بعض الخفة التي كانت مطلوبة على البث، مازحاً فريق الإنتاج قائلاً: "هل يمكنني العودة؟" وهو يعود إلى مقعده بعد أن برد ذلك الموقف المحرج أخيراً.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيتعين على سلوت الآن رفع معنويات لاعبي ليفربول قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يتحول التركيز إلى مباراة الإياب من مواجهتهم في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. أصبح الريدز الآن في خطر حقيقي لإنهاء الموسم دون أي لقب، والضغط يتزايد على سلوت مع كل مباراة تمر.