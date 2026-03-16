هناك أمر مؤكد: اللاعب البرتغالي الذي يرتدي القميص رقم 10، والذي يتقاضى أعلى راتب في الفريق، ويتمتع بمهارات ومواهب تفوق العديد من زملائه، لا يكاد يقدم أداءً يتجاوز مستوى المقبولية.

في هذا الموسم، لعب مباريات جيدة (قليلة)، ومقبولة (بعضها)، ومقبولة (الجزء الأكبر)، وبعضها سيئة للغاية.

لاستخدام استعارة تُستخدم في بعض المواقف: ليو ليس الكرز على الكعكة، ولكنه ليس الكعكة نفسها؛ إنه لاعب لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يقدمه لك.

هذا هو الشعور المتفاقم، الذي يبرزه موقفه غير المحترم عند استبداله، على الرغم من محاولة ماينان تهدئته ومحاولة أليجري تدليله.