يجب على مانشستر يونايتد تعزيز خط دفاعه هذا الصيف: استبدال ديوغو دالوت ولوك شو سيساعد في الارتقاء بـ«الشياطين الحمر» إلى مستوى أعلى

على عكس خيارات خط الوسط، فإن سوق الظهيرين الجانبيين أكثر تعقيدًا، في حين أن بعضًا من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا المركز خلال السنوات القليلة الماضية لم يتعلموا مهاراتهم من خلال اللعب على الأجنحة.
ما عليك سوى النظر إلى أرسنال، الذي حول بن وايت وريكاردو كالافيوري وجوريان تيمبر من مركز قلب الدفاع إلى هذا المركز بنجاح كبير. أو خذ على سبيل المثال بيب جوارديولا الذي حول جوسكو جفارديول من قلب الدفاع إلى الظهير الأيسر ثم عاد به إلى قلب الدفاع، أو وصف ماتيوس نونيس بأنه "أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم" عندما كان يلعب لسبورتنج لشبونة قبل أن يخلص إلى أنه "لم يكن ذكيًا بما يكفي" للعب في وسط الملعب وأنه كان أكثر ملاءمة للعب في مركز الظهير الأيمن. كما استخدم غوارديولا نيكو أورايلي في أدوار متنوعة، حيث تنقل اللاعب الدولي الإنجليزي بين مركز الظهير الأيسر واللاعب المتأخر في خط الوسط واللاعب المهاجم في خط الوسط.
إذا كان مانشستر يونايتد يريد ظهير أيسر تقليدي يتداخل ويهاجم، فعليه أن يبحث عن لويس هول من نيوكاسل. زميله تينو ليفرامينتو، الذي يستهدفه مانشستر سيتي، هو أيضًا خيار مغري في مركز الظهير الأيمن، لكن تاريخ إصاباته يجب أن يدق ناقوس الخطر. العقبة التي تواجه كلا اللاعبين هي رسوم انتقالهما، حيث من المرجح أن يطلب نيوكاسل حوالي 80 مليون جنيه إسترليني مقابل أي منهما.
إذا كان مانشستر يونايتد يريد لاعباً أثبت نفسه بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز - وتشير قصص النجاح في الصيف الماضي، التي تتناقض مع الصعوبات التي واجهها لاعبون مثل مانويل أوغارتي وجوشوا زيركزي وراسموس هوجلوند في السنوات السابقة، إلى أنه ينبغي عليهم ذلك - فيمكنهم العثور على قيمة في السوق من خلال النظر إلى بيدرو بورو في حالة هبوط توتنهام، أو أولا أينا إذا هبط نوتنغهام فورست.
يُعد هوغو بوينو، الذي يكاد يكون من المؤكد هبوطه مع ولفرهامبتون، خيارًا أقل تكلفة نظرًا لأنه سيكون متاحًا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني على الأرجح، على الرغم من امتلاكه بعضًا من أكثر الإحصائيات الأساسية إثارة للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.