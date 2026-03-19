Man Utd upgrade full-backs
يجب على مانشستر يونايتد تعزيز خط دفاعه هذا الصيف: استبدال ديوغو دالوت ولوك شو سيساعد في الارتقاء بـ«الشياطين الحمر» إلى مستوى أعلى

نجح مايكل كاريك على الفور في حل إحدى أكبر مشاكل مانشستر يونايتد في عهد روبن أموريم، وذلك بمجرد إشراك لوك شو وديوغو دالوت في مراكزهما الطبيعية. وقد شارك الظهيران في التشكيلة الأساسية في جميع المباريات التسع التي خاضها الفريق تحت قيادة لاعب خط وسط «الشياطين الحمر» السابق، وساهما في تحقيق سلسلة النتائج المذهلة التي حققها المدرب حتى الآن، والتي تضم سبع انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزاه مؤخرًا، فإن شو ودالوت هما اللاعبان اللذان يتعرضان لأكبر قدر من الانتقادات سواء من الجماهير الحاضرة في الملعب أو عبر الإنترنت. فكل منهما يعاني من عيوب واضحة يعتقد الكثيرون أنها تعيق الفريق عن الارتقاء إلى المستوى التالي.

سيكون خط الوسط هو مجال التركيز الرئيسي للنادي في سوق الانتقالات الصيفي، حيث يواجه النادي مهمة شاقة تتمثل في تعويض كاسيميرو، مع الحاجة في الوقت نفسه إلى سد الفجوة التي خلفها كريستيان إريكسن في التشكيلة، لكن تعزيز خط الدفاع لا يقل أهمية عن ذلك. 

لذا، بينما يدرس مدير الكرة جيسون ويلكوكس ورئيس قسم التعاقدات كريستوفر فيفيل إمكانية التعاقد مع إليوت أندرسون أو آدم وارتون مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (132.5 مليون دولار)، يجب عليهما الاحتفاظ ببعض المال في صندوق الانتقالات لتعزيز خياراتهم الدفاعية على الأطراف.

    150 مليون جنيه إسترليني أنفقت على مدى 12 عامًا

    "نحن نتحدث عن الأولوية في خط الوسط فقط، وهذا كل ما نسمعه، لكن دعونا نوضح أمرًا ما بشأن مركز الظهير"، هكذا استهل توني أونيل، مشجع مانشستر يونايتد السابق الذي تحول إلى مقدم بودكاست، حديثه في برنامج "Webby and O’Neill Show". "لا يمكن لأحدهما أن ينجح دون الآخر. قد تجلب لاعبين متميزين إلى خط الوسط، لكنك ستواجه نفس المشكلة في الهجوم بسبب الظهيرين.

    "في المواسم القليلة الماضية، كان الأمر عبارة عن مزيج وتناغم، أي لاعب سيفي بالغرض، هكذا كان الحال دائمًا، ولم يحل مانشستر يونايتد هذه المشكلة. أما بالنسبة لشو ودالوت، فقد انتهى دورهما". 

    منذ وصول شو من ساوثهامبتون في سن 19 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) - وهو ما كان حينها رقمًا قياسيًا لصفقة لاعب مراهق - أنفق مانشستر يونايتد 150 مليون جنيه إسترليني فقط على الظهيرين خلال 12 عامًا. ولوضع هذا الرقم في منظوره الصحيح، أنفق مانشستر سيتي 127 مليون جنيه إسترليني على ثلاثة ظهيرين في صيف واحد فقط عام 2017.

    اختار مانشستر يونايتد كلاً من النجوم الصاعدة مثل آرون وان-بيساكا - الذي يمثل ثلث إجمالي إنفاق النادي على هذا المركز بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني - وتيريل مالاسيا، واللاعبين ذوي الخبرة مثل أليكس تيليس ونصير مازراوي، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا يعرفون حقاً ما يريدون. في الواقع، بدا أن مانشستر يونايتد أهمل مركز الظهير إلى درجة أنه اضطر في بداية موسم 2023-24 إلى التعاقد مع سيرجيو ريغويلون على سبيل الإعارة الطارئة بسبب إصابة شو ومالاسيا في وقت واحد.

    • إعلان
    "ليست أولوية"

    خلال العام الماضي، أنفق النادي ما مجموعه 32 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع باتريك دورغو ودييغو ليون، رغم أن الأول غاب بسبب الإصابة منذ يناير، في حين أن أفضل أداء له مع مانشستر يونايتد كان عندما تم إشراكه في الجناح الأيمن أو الأيسر. ومع ذلك، في عام 2026، لا تزال أفضل خيارات الفريق تتمثل في شو، الذي انضم في عام 2014، ودالوت، الذي وصل في عام 2018. وقد قضى الثنائي معاً 20 عاماً في مانشستر يونايتد، وطالب العديد من مشجعي النادي بتجديد صفوف الفريق.

    وأضاف أونيل: "أرى مشجعي مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة يقولون: 'أخرجوا شو، أخرجوا دالوت، وأحضروا لاعبًا جديدًا'". "لكن هذا الحديث تلاشى، ويجب أن يعود ليكون الأولوية. انظر إلى مركز الظهير، أين المنافسة خلفهما؟ 

    "كل من تم وضعه في هذا المركز جاء وذهب. لم يكن هناك أولوية من النادي، ومن المسؤولين، لمركز الظهير. شو ودالوت، بقدر ما أعرف، حان وقتهما وحان وقت رحيلهما".

    ضعف التهديد الهجومي

    يُعد شو أحد أبرز اللاعبين الذين صمدوا طويلاً في تاريخ النادي، حيث لعب تحت قيادة كل المدربين في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون باستثناء ديفيد مويس. لكن قدراته الهجومية تضاءلت مع انخفاض مستويات طاقته بسبب تقدمه في السن والإصابات المتكررة، ورغم أدائه الدفاعي الرائع طوال الموسم، سواء تحت قيادة أموريم أو كاريك، إلا أن شو لا يستطيع تقديم ما يتوقعه معظم الناس من ظهير جانبي عصري.

    ويجب الإشادة بشو لأنه لم يتعرض لأي إصابة هذا الموسم ولعب عدد دقائق أكبر من أي لاعب آخر في الفريق. ومع ذلك، فإن تاريخه يثير شكوكاً واضحة حول قدرته على الاستمرار، خاصةً وأنه في آخر مرة لعب فيها بانتظام، في موسم 2022-2023، عانى من الإصابات خلال الموسمين التاليين.

    سيتبقى لشو عام واحد في عقده بنهاية هذا الموسم، وعندما ينتهي عقده سيكون على وشك بلوغ 32 عاماً. لا يستطيع شو تقديم ما يتوقعه معظم الناس من ظهير جانبي عصري، وهو ما يؤكده حقيقة أنه على الرغم من لعبه لأكبر عدد من الدقائق، إلا أن شو ساهم بهدف واحد فقط طوال الموسم.

    مصدر الإحباط

    لا يعاني دالوت من أي مشكلة تتعلق باللياقة البدنية أو الجاهزية، وقد تحسن أداؤه بشكل ملحوظ تحت قيادة كاريك، حيث يمكنه التركيز بشكل أساسي على الدفاع بدلاً من صنع الفرص، كما كان الحال تحت قيادة أموريم. وقد بدا هذا العبء أثقل عندما كان يلعب في الجانب الأيسر الذي يعتبر أضعف بالنسبة له، وهو ما كان يفعله في كثير من الأحيان. 

    سجل دالوت ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، ولم يتفوق عليه في هذا الصدد سوى برونو فرنانديز في تشكيلة مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى هدف واحد. لكنه معرض لفقدان التركيز، كما أن قراراته في الثلث الأخير من الملعب، مثل إهدار فرصتين جيدتين أمام أستون فيلا أو إرسال تمريرات عرضية غير دقيقة، تشكل مصدر إحباط متكرر للمشجعين.

    ومما يثير غضب مشجعي مانشستر يونايتد أن النادي كان يمتلك أحد أفضل الظهيرين الشباب في أوروبا، لكنه فشل في اكتشاف موهبته. تجاهل إريك تين هاج ألفارو كاريراس في المباريات الرسمية، وتم إرساله على سبيل الإعارة إلى غرناطة في أغسطس 2023، في نفس الوقت تقريبًا الذي كان فيه النادي يسعى جاهدًا للتعاقد مع ريغويلون. تم بيعه لاحقًا إلى بنفيكا مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط، لكنه انضم بعد عام واحد إلى ريال مدريد مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، حيث أبهر الجميع خلال موسمه الأول.

    سوق معقد

    على عكس خيارات خط الوسط، فإن سوق الظهيرين الجانبيين أكثر تعقيدًا، في حين أن بعضًا من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا المركز خلال السنوات القليلة الماضية لم يتعلموا مهاراتهم من خلال اللعب على الأجنحة.

    ما عليك سوى النظر إلى أرسنال، الذي حول بن وايت وريكاردو كالافيوري وجوريان تيمبر من مركز قلب الدفاع إلى هذا المركز بنجاح كبير. أو خذ على سبيل المثال بيب جوارديولا الذي حول جوسكو جفارديول من قلب الدفاع إلى الظهير الأيسر ثم عاد به إلى قلب الدفاع، أو وصف ماتيوس نونيس بأنه "أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم" عندما كان يلعب لسبورتنج لشبونة قبل أن يخلص إلى أنه "لم يكن ذكيًا بما يكفي" للعب في وسط الملعب وأنه كان أكثر ملاءمة للعب في مركز الظهير الأيمن. كما استخدم غوارديولا نيكو أورايلي في أدوار متنوعة، حيث تنقل اللاعب الدولي الإنجليزي بين مركز الظهير الأيسر واللاعب المتأخر في خط الوسط واللاعب المهاجم في خط الوسط.

    إذا كان مانشستر يونايتد يريد ظهير أيسر تقليدي يتداخل ويهاجم، فعليه أن يبحث عن لويس هول من نيوكاسل. زميله تينو ليفرامينتو، الذي يستهدفه مانشستر سيتي، هو أيضًا خيار مغري في مركز الظهير الأيمن، لكن تاريخ إصاباته يجب أن يدق ناقوس الخطر. العقبة التي تواجه كلا اللاعبين هي رسوم انتقالهما، حيث من المرجح أن يطلب نيوكاسل حوالي 80 مليون جنيه إسترليني مقابل أي منهما.

    إذا كان مانشستر يونايتد يريد لاعباً أثبت نفسه بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز - وتشير قصص النجاح في الصيف الماضي، التي تتناقض مع الصعوبات التي واجهها لاعبون مثل مانويل أوغارتي وجوشوا زيركزي وراسموس هوجلوند في السنوات السابقة، إلى أنه ينبغي عليهم ذلك - فيمكنهم العثور على قيمة في السوق من خلال النظر إلى بيدرو بورو في حالة هبوط توتنهام، أو أولا أينا إذا هبط نوتنغهام فورست. 

    يُعد هوغو بوينو، الذي يكاد يكون من المؤكد هبوطه مع ولفرهامبتون، خيارًا أقل تكلفة نظرًا لأنه سيكون متاحًا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني على الأرجح، على الرغم من امتلاكه بعضًا من أكثر الإحصائيات الأساسية إثارة للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    تم إهمالها لفترة طويلة جدًا

    هناك العديد من الخيارات الجذابة خارج إنجلترا. على سبيل المثال، سجل جوليان رايرسون 12 تمريرة حاسمة في 18 مباراة أساسية بالدوري الألماني، وكان لاعباً أساسياً في مسيرة النرويج القوية خلال تصفيات كأس العالم. لكن المشكلة هي أنه يلعب في مركز الظهير الأيمن، مما يجعله، للمفارقة، أكثر ملاءمة لنظام أموريم من نظام كاريك، كما أن عمره (28 عاماً) يتجاوز قليلاً الفئة العمرية التي يفضلها مانشستر يونايتد. ومع ذلك، فإن التقارير التي تفيد بأن دورتموند سيقبل بمبلغ يبلغ حوالي 35 مليون جنيه إسترليني تجعله خياراً جذاباً.

    ويضم فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي حقق أرباحاً طائلة من بيع لاعبيه للأندية الإنجليزية مؤخراً، ظهيرين جانبيين يراقبهما الأندية الكبرى عن كثب، وهما ناثانيال براون، الذي ساهم في تسجيل تسعة أهداف في جميع المسابقات، ونامدي كولينز.

    وبالتالي، لا يوجد نقص في الخيارات المثيرة إذا أراد مانشستر يونايتد تعزيز خياراته في مركز الظهير. إنها مجرد مسألة إعطاء الأولوية لمركز تم إهماله لفترة طويلة جدًا.

