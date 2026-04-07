Diaz test will decide Trent's England fate
Thomas Hindle

يجب على ترينت ألكسندر-أرنولد إيقاف لويس دياز المتألق في مواجهة ريال مدريد الضخمة أمام بايرن ميونيخ — وإلا فسيودّع آماله في كأس العالم مع إنجلترا

كانت إحدى تلك التمريرات التي لا يستطيع تنفيذها إلا ترينت ألكسندر-أرنولد. عانى ليفربول من صعوبة في اختراق دفاع توتنهام في ديسمبر 2024، إذ صمد السبيرز لمدة 23 دقيقة رغم موجات الضغط المتتالية. ثم أرسل ألكسندر-أرنولد الكرة القاتلة. تحرّك قادماً من الجناح الأيمن، وصنع الزاوية المثالية، ثم أطلق عرضيةً بين قلبي الدفاع، لتستقر مباشرة على رأس لويس دياز.

بعد أن وجد الشباك، اندفع دياز مبتعداً محتفلاً قبل أن يدعو ألكسندر-أرنولد للانضمام إليه. وكانت إحدى الصور التي ظلت عالقة من ذلك الموسم في النهاية هي تظاهر دياز بتلميع حذاء ألكسندر-أرنولد، إذ كان الكولومبي مسروراً إلى حد كبير بتمريرة زميله الحاسمة.

ولسوء حظ كثير من جماهير ليفربول، بات ذلك الانسجام شيئاً من الماضي تماماً. فبعد نحو 18 شهراً، بات اللاعبان يمارسان مهاراتهما في مكانين آخرين. ألكسندر-أرنولد يتنقل بين التواجد في التشكيلة الأساسية وخارجها في ريال مدريد، بينما يعيش دياز أفضل أعوامه على الإطلاق في بايرن ميونخ.

وبعبارة أخرى، هذه قصة مسيرتين اتخذتا مسارين مختلفين. غادر ألكسندر-أرنولد ليفربول وهو في أوج عطائه، وكان يُتوقع أن يواصل التطور فور أن يخطو إلى العاصمة الإسبانية. أما دياز، فغادر ليفربول وهو يشعر وكأنه مشروع لإعادة التأهيل - لاعب أراد الرحيل مُنح فرصة جديدة، لكنه لا يزال أمامه الكثير ليثبته.

لكن الذي حدث كان عكس ذلك. فألكسندر-أرنولد، سواء بسبب متاعب الإصابات أو مشكلات التأقلم التكتيكي، عانى. أما دياز، الذي مُنح مساحة أكبر من أي وقت مضى للانطلاق وصناعة الفرص وإنهائها، فهو يجعل البوندسليغا تبدو سهلة على نحو لافت. ويوم الثلاثاء، سيتواجهان وجهاً لوجه.

يدخل ألكسندر-أرنولد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليس فقط وما زالت الشكوك تلاحقه في مدريد، بل أيضاً وسط حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مكانته في ترتيب الأفضلية داخل منتخب إنجلترا. لذا، إذا لم يتمكن من إيقاف زميله السابق في ليفربول خلال الأيام الثمانية المقبلة، فإن أي أمل له في استعادة مكان في تشكيلة توماس توخيل لكأس العالم سيكون قد تلاشى بالتأكيد.

    انسجام فوري

    جلب وصول دياز إلى ميرسيسايد في يناير 2022 شرارة إضافية إلى ليفربول. كان واضحًا أن ساديو ماني كان مرجحًا أن يغادر النادي في نهاية ذلك الموسم، وبينما كان توتنهام مستعدًا للتحرك من أجل دياز بعد بعض العروض المميزة مع بورتو، تحرّك ليفربول مبكرًا لضمان تأمين خطة خلافة ماني قبل أن يغادر السنغالي أنفيلد أصلًا.

    "يكون الأمر دائمًا مثيرًا عندما ينضم لاعب جديد لنرى كيف سيتأقلم، وكيف يلعب، وكيف يكون في التدريبات، وما الذي يميّزه، لكنه اندمج على الفور"، قال ألكسندر-أرنولد عن دياز بعد أسبوعين من دفع الريدز مبلغًا يقل قليلًا عن 50 مليون يورو مقابل الجناح.

    صحيح أن تأقلم دياز مع الدوري الإنجليزي الممتاز استغرق بعض الوقت، لكن ارتباطه بألكسندر-أرنولد كان فوريًا. قدّم له الظهير الأيمن تمريرات حاسمة في ثلاث مناسبات فقط خلال المواسم الثلاثة التي تقاسماها في ميرسيسايد، إلا أن التفاهم الإبداعي كان واضحًا منذ البداية. وكان مشهدًا مألوفًا مع تطور ليفربول تكتيكيًا تحت قيادة يورغن كلوب أن ينجرف ألكسندر-أرنولد إلى العمق ويمرر كرة طولية إلى الجهة اليسرى، لينطلق دياز نحوها بحماس.

    وبالطبع، تقاسم الاثنان نجاحًا كبيرًا على أرض الملعب. خلال ثلاثة مواسم ونصف معًا، فازا بكأس رابطة المحترفين مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز.

    الازدهار في ألمانيا

    ارتفعت بعض الحواجب عندما دفع بايرن ميونخ، الذي كان تاريخياً متحفظاً في الإنفاق الكبير خارج البوندسليغا، مبلغ 70 مليون يورو للتعاقد مع دياز في يوليو. ومع تعرض جمال موسيالا لإصابة مروعة في كأس العالم للأندية، ظهرت فجوة في هجوم بايرن كانت بحاجة إلى من يملؤها على المدى القصير، لكن الأمر ظل يبدو استثماراً كبيراً في لاعب سيبلغ 29 عاماً في يناير.

    غير أن فنسنت كومباني كانت لديه رؤية، وسارت الأمور على نحو ممتاز حتى الآن. لا يزال هاري كين، مع بقائه أخطر هداف في أوروبا، يمتلك حرية التحرك والتراجع إلى العمق لالتقاط الكرات وتمريرها. وعندما يفعل ذلك، يستغل دياز سرعته الخاطفة للقيام بانطلاقات خلف الدفاع. لكن عندما تلجأ الفرق إلى التكتل الدفاعي المنخفض، يمتلك دياز أيضاً المراوغة اللازمة لإيجاد المساحة، وإرسال عرضية متقنة، وصناعة الفرص لزملائه. وهو أمر أشار إليه كين منذ أغسطس.

    "لوتشو، كما تعلم، لم تمضِ سوى بضعة أسابيع لكنني أشعر أن بيننا انسجاماً فورياً"، قال كين بعد أن صنع له دياز هدفين ضد لايبزيغ. "لقد قدّم لي اليوم تمريرتين حاسمتين [و]أنهى هدفه بشكل رائع حقاً."

    ولم يبطئ دياز كثيراً منذ ذلك الحين. فقد سجل الآن 40 مساهمة تهديفية في جميع المسابقات، بمعدل 1.08 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة. وكلا الرقمين الأفضل في مسيرته، ويقارب ضعف ما حققه في موسمه الأخير مع ليفربول.

    مشاكل التسنين

    أما ألكسندر-أرنولد، فقد عانى في المقابل من أجل الانطلاقة. فقد دفع ريال مدريد 10 ملايين يورو لفسخ عقد الظهير مبكراً كي يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكي يبدأ التأقلم مع متطلبات تشابي ألونسو في أسرع وقت ممكن. لكن بعد صيف باهت في الولايات المتحدة، تعرض ألكسندر-أرنولد لإصابة في أوتار الركبة مطلع سبتمبر أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

    وتلت ذلك إصابة عضلية أخرى في ديسمبر أبقته خارج التشكيلة لمدة شهرين إضافيين، وبحلول ذلك الوقت كان ألونسو قد أُقيل، بينما تم تعيين ظهير أيمن سابق آخر لليفربول، ألفارو أربيلوا، مسؤولاً عن الفريق.

    وبات ألكسندر-أرنولد الآن يجد موطئ قدمه متأخراً تحت قيادة أربيلوا، الذي اتبع نهجاً أقل تدخلاً عندما يتعلق الأمر بالتنظيمات التكتيكية مقارنة بسلفه. وقد منح أربيلوا ثقته للشباب، وسمح في معظم الأحيان لأفضل لاعبيه بحل الأمور بأنفسهم، على نحو يشبه ما كان يفعله كارلو أنشيلوتي قبل فترة ألونسو القصيرة.

    وبالنسبة لألكسندر-أرنولد، يعني ذلك تعلّم كيفية اللعب إلى جانب الأفضل في العالم «على الطاير»، لكنه يحتاج إلى مباريات منتظمة لتحقيق ذلك. فقد خاض ابن الـ27 عاماً 754 دقيقة فقط في الليغا هذا الموسم، وعلى الرغم من أنه قدم أربع تمريرات حاسمة، منها اثنتان في آخر مباراتين له، فإنه لا يزال يبدو إلى حد كبير كلاعب ما زال في طور الاستقرار مع نادٍ جديد.

    وهذا طبيعي بالطبع. فقد أمضى ألكسندر-أرنولد كامل مسيرته الاحترافية حتى الصيف الماضي في ميرسيسايد، حيث كان ترساً محورياً في آلة تعمل بسلاسة. أما هنا، فهناك قيود أقل، إذ إن كرة قدم مدريد أكثر عفوية. ولم يتأقلم ألكسندر-أرنولد بعد بشكل كامل مع مثل هذه البيئة.


    لا تزال المشكلات الدفاعية قائمة

    بالنسبة لألكسندر-أرنولد، فإن تلك الثقة تعني تقبّل بعض نقاط ضعفه. لقد جرى توثيق مشكلاته الدفاعية منذ زمن طويل - وربما جرى تضخيمها قليلاً. ألكسندر-أرنولد ليس مدافعاً سيئاً بشكلٍ واضح، لكنه يعاني من هفوات جلية يتم بعدها تفنيدها بدقة من قبل محللين، محترفين وهواة على حد سواء.

    في بعض الأحيان، لا يزال ألكسندر-أرنولد يبدو إلى حد كبير كما هو: لاعب وسط مُحوَّل لم يتلقَّ يوماً تعليماً تقليدياً على الشدة الدفاعية التي تتطلبها وظيفة الظهير. وربما فقط لأنه فعّال إلى هذا الحد في التقدم للأمام، تُخضع مشكلاته في الطرف الآخر لتدقيق بالغ.

    لكن هذا لا يعني أنه ينبغي التغاضي عنها. خلال أيامه مع ليفربول، كانت الفرق تستغل بصورة روتينية الجهة اليمنى للريدز. وتكيّف ليفربول وفقاً لذلك، إذ سواء تحت قيادة كلوب أو آرنه سلوت، كان هناك دائماً لاعب وسط يتمركز خلف الإنجليزي لتقديم التغطية. صحيح أن ألكسندر-أرنولد كان نقطة ضعف دفاعية، لكن ليفربول عملياً كان يفرض مراقبة مزدوجة على من كان مكلّفاً بمراقبته.

    أما مدريد فلم يمنحه الرفاهية نفسها، وقد ظهر ذلك في أكثر من مناسبة. لقد عانى ألكسندر-أرنولد كثيراً أمام جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وارتكب خطأين فادحين أمام سيلتا فيغو في الليغا. أما يوم السبت، فقد أدى فشله المتأخر في تتبّع لاعب منطلق أمام مايوركا إلى سقوط لوس بلانكوس في خسارة محرجة وجّهت ضربة كبيرة لآمالهم في اللقب.

    وكانت الصحافة الإسبانية قاسية تبعاً لذلك، إذ كانت ماركا لاذعة في تقييمها لدفاع ألكسندر-أرنولد في تلك الخسارة الأخيرة أمام سيلتا: "أي شخص يشاهد ليفربول بانتظام يعرف أن ترينت ليس بالضبط كلب حراسة دفاعياً؛ قوته تكمن في التقدم إلى الأمام وتوزيع الكرة بتمريراته المتقنة. لكن الدفاع؟ انسَ الأمر، كما ثبت مرة أخرى مع هدف سيلتا الأول. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان لا يعرف كيف يدافع أم أنه ببساطة لا يريد ذلك. لذلك إذا كنت مشجعاً لريال مدريد، فلا تغضب من الظهير الإنجليزي إذا لم تعجبك أداؤه الدفاعي. إن كان ثمة ما يدعو للغضب، فاغضب ممن تعاقد معه".

    كأس العالم على المحك

    لم يكن من الممكن أن تأتي تلك الأخطاء الأخيرة في توقيت أسوأ لألكسندر-أرنولد من حيث مشاركته في كأس العالم. لم يستدعه توخيل لودّيتي إنجلترا أمام أوروغواي واليابان في مارس، وهو قرار قسّم الآراء بين الجماهير ووسائل الإعلام. وتجاهل توخيل الإيحاء بأن ألكسندر-أرنولد ينبغي أن يكون جزءًا تلقائيًا من تشكيلته، معترفًا بأن قرار استبعاد الظهير الأيمن كان «صعبًا»، لكنه أصرّ على أنه اتخذه لأسباب «رياضية». وبعبارة صريحة، لا يرى توخيل أن لاعب ليفربول السابق مناسبٌ على نحو مثالي لفريقه.

    الكثير ممن غضبوا من القرار لا يشاهدون ريال مدريد أسبوعًا بعد أسبوع. ولو فعلوا، لاستطاعوا أن يقولوا لك إن ألكسندر-أرنولد ليس في أفضل حالاته. وربما ينبغي أيضًا لمن يقفون في صف ألكسندر-أرنولد أن ينظروا إلى نظام توخيل ويعترفوا بأن ظهيرًا يملك قدرات دفاعية أفضل أنسب بكثير لرؤية كرة القدم التي يمتلكها الألماني.

    لذلك فإن الوقت ينفد أمام ألكسندر-أرنولد لإثبات أنه يستحق العودة هذا الصيف. إن تقديم أداء قوي في مواجهة أحد أكثر الأجنحة تألقًا في العالم ضمن مواجهة إقصائية ضخمة في دوري أبطال أوروبا من شأنه بالتأكيد أن يعزز قضيته كثيرًا. لكن إن كُشف ضعفه، فقد تنتهي أي آمال كانت لديه في شق طريقه مجددًا إلى التشكيلة، ما لم تُجبِر الإصابات التي قد تطال آخرين توخيل على إعادة النظر.

    أصدقاء ثم أعداء

    في القمة الحادة لأكثر المنافسات نخبوية في كرة القدم، تكون المواجهات الفردية هي كل شيء. بايرن، بلا شك، سيكون قد سلّط الضوء على الرواق الأيمن لريال مدريد باعتباره منطقة يمكنه بالتأكيد استغلالها. وبالطبع، المفارقة الكبرى هنا أنه، في دياز، يملك اللاعبَ ربما الأكثر تأهيلاً للعب ضد ألكسندر-أرنولد. لا يسع المرء إلا أن يتخيل عدد المرات التي واجها فيها بعضهما بعضاً في التدريبات؛ فإذا كان هناك من يعرف أي اتجاه يندفع وكيف يراوغ متفادياً ألكسندر-أرنولد، فهو الرجل الذي سيقوم براقبته طيلة 90 دقيقة.

    "لا أريد أن أقول إن المباريات الأخرى أقل أهمية، لكن عندما تكون هناك كل هذه الضجة حول مباراة ما وكل هذه العيون عليها، فأنت تعرف أنه يتعين عليك أن تقدم أداءً. عندما تلعب لنادٍ كهذا، فإن التوقع هو أنه يجب عليك الفوز"، قال ألكسندر-أرنولد عقب فوز مدريد في دور الـ16 على مانشستر سيتي. وبينما ينبغي أن تبقى إنجازات الفريق دائماً في مقدمة الذهن، سيكون واعياً تماماً لحجم ما هو على المحك بالنسبة له شخصياً هذا الأسبوع.