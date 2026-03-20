في إطار حفل تكريم وولفغانغ شتوبينغ، الرئيس السابق لمجلس الإشراف على نادي أينتراخت فرانكفورت، أعرب هونيس مجدداً عن استيائه من غالبية وكلاء اللاعبين في عالم كرة القدم، واتهمهم بأنهم لا يهتمون سوى بالمال.
"يجب أن ننجح في التخلص من هؤلاء الجشعين": رئيس نادي بايرن ميونيخ أولي هونيس ينتقد المستشارين
"عندما ينتقل لاعب اليوم إلى الخارج أو يعود من الخارج، فإنه يحتاج إلى وكيل. هناك الكثير من الوكلاء الجادين، وهناك الكثير من المستغلين. يجب أن ننجح جميعًا في التخلص من المستغلين"، قال هونيس بغضب.
الأمر الحاسم بالنسبة للرجل البالغ من العمر 74 عامًا هو "ألا يعتقد المستشار أنه يجب أن يكسب أكثر من اللاعب. في بعض الأحيان، يتم دفع عشرة ملايين مقابل ثلاث وجبات غداء، وهذا أمر غير مقبول"، هكذا قال هونيس، الذي أعلن عن عزمه على اتخاذ إجراءات ضد المطالب الباهظة التي يطرحها بعض الوكلاء.
"لقد ناقشنا هذا الموضوع بشكل مثير للجدل للغاية داخل النادي، وسنحاول في الأشهر المقبلة تطوير خطة لعدم التسامح مع هذا الأمر بعد الآن. في مجموعة G14، حاولنا ذات مرة فرض سقف للرواتب. استمر ذلك أربعة أسابيع بالضبط، وبعد ذلك، أعتقد أن نادي ميلان خالف هذا القرار"، أوضح الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ.
شن هونيس هجوماً عنيفاً على مستشار ديفيد ألابا
في الماضي، دخل هونيس مرارًا وتكرارًا في مشادات كلامية مع وكلاء لاعبي بايرن ميونيخ. ومن بين أمور أخرى، وصف بيني زهافي، وكيل ديفيد ألابا، خلال محادثات حول تمديد العقد في عام 2020، بأنه "سمكة البيرانا الجشعة".
كما حدثت تعقيدات أثناء توقيع المدافع دايوت أوبامكانو. في ذلك الوقت، صرح هونيس: "في حالة أوبامكانو، أراد المستشارون إما رفع السعر لدينا أو دفعه إلى نادٍ آخر، وكمكافأة، كان علينا أن ندفع لهم مكافأة مالية. هذا تناقض في حد ذاته، ولا ينبغي أن نقبله بعد الآن".
بعد مفاوضات شاقة، سحب بايرن ميونيخ عرضه في النهاية، مما دفع أوبامكانو إلى إعادة النظر في قراره.
