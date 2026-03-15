"يجب أن نضع له إطارًا" - هدف أردا غولر "الرائع" كان يستحق ثلاثة أضعاف سعر التذكرة، حسبما قال مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا

وبصرف النظر عن التألق الفردي الذي أظهره غولر، بدا أربيلوا متأثراً بشكل واضح بمشاركة خمسة لاعبين من خريجي أكاديمية النادي على أرض الملعب. وباعتباره قد تدرج في صفوف الأكاديمية بنفسه قبل أن يعود لقيادة الفريق من مقاعد البدلاء، وصف المدافع السابق هذه الأمسية بأنها ذروة مهنية في مسيرته التدريبية.

وأضاف: "أعتقد أنني سأموت سعيداً بعد ليلة مثل هذه. بالنسبة لشخص تدرج في نظام الشباب ووصل إلى الفريق الأول بعد قضاء سنوات عديدة هناك... انظروا، كنت أتحدث للتو مع يانيز وأغوادو، اللذين كانا أول لاعبين دربتهم عندما كانا في سن 13 أو 14 عاماً، والقدرة على منحهما فرصة اللعب في البرنابيو هي حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. أضف إلى ذلك كارفاخال، اللاعب المحلي النموذجي، وكذلك فران، تياجو، سيزار، جون... إنه أمر لا يوصف. أنا سعيد جدًا وفخور. الأمر لا يتعلق فقط بإشراكهم، بل بكيفية لعبهم. لقد دربتهم جيدًا، لأنهم أظهروا الكثير من الموهبة والجودة والشخصية. إنها أخبار رائعة. وجميعهم قدوة رائعة".