ينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة في الصيف. ولا يعرف البولندي نفسه بعد ماذا سيحدث بعد ذلك.
"يجب أن أبدأ في الشعور بذلك": روبرت ليفاندوفسكي يتحدث عن احتمال رحيله عن نادي برشلونة
"لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا يمكنني أن أقول لك شيئًا، لأنني لست متأكدًا بنسبة 50٪ من الطريق الذي أريد أن أسلكه. لم يحن الوقت المناسب بعد"، قال ليفاندوفسكي في مقابلة مع The Athletic.
"بفضل خبرتي وعمر، لست مضطرًا لاتخاذ قرار الآن. لا أشعر بأي رغبة في اتخاذ قرار. ربما سأضطر لاتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر. لكنني لا أشعر بأي ضغط. يجب أن أشعر بذلك. يجب أن أبدأ في الشعور بذلك، عندها سيكون من الأسهل بالنسبة لي التحدث عن مستقبلي"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.
زوجة ليفاندوفسكي تلمح إلى رحيله عن برشلونة
بينما لا يزال ليفاندوفسكي نفسه يترك مستقبله مفتوحًا، تحدثت زوجته آنا في نهاية يناير بشكل أكثر وضوحًا عن الوضع: "سنرى كيف ستسير الأمور في برشلونة هذا الموسم، لأننا، لنقل، سيكون هذا على الأرجح الموسم الأخير لزوجي هنا. لذا، استفدنا من ذلك إلى أقصى حد. استمتعنا بكل لحظة، بكل مباراة مع المشجعين، لأننا نعلم أننا لن نتمتع بكل ذلك يومًا ما".
ليفاندوفسكي، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى برشلونة في عام 2022، لم يعد الخيار الأول بلا منازع في هجوم الكتالونيين منذ هذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال لاعبًا مهمًا في الفريق تحت قيادة المدرب هانسي فليك. في الموسم الحالي 2025/26، سجل حتى الآن 14 هدفًا وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة. يتصدر برشلونة الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.
إذا غادر برشلونة بالفعل، فإن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) والأندية السعودية هي الأكثر ترجيحًا لتكون وجهته التالية. لكن البقاء في أوروبا أمر ممكن أيضًا: يقال إن عدة أندية، منها ميلان وأتلتيكو مدريد وفنربخشة، قد أبدت اهتمامها بليفاندوفسكي.
روبرت ليفاندوفسكي: إحصائيات موسم 2025/26
ألعاب 34 أهداف 14 تمريرات 3