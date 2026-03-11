"يجب أن أبدأ في الشعور بذلك": روبرت ليفاندوفسكي يتحدث عن احتمال رحيله عن نادي برشلونة

بينما لا يزال ليفاندوفسكي نفسه يترك مستقبله مفتوحًا، تحدثت زوجته آنا في نهاية يناير بشكل أكثر وضوحًا عن الوضع: "سنرى كيف ستسير الأمور في برشلونة هذا الموسم، لأننا، لنقل، سيكون هذا على الأرجح الموسم الأخير لزوجي هنا. لذا، استفدنا من ذلك إلى أقصى حد. استمتعنا بكل لحظة، بكل مباراة مع المشجعين، لأننا نعلم أننا لن نتمتع بكل ذلك يومًا ما".

ليفاندوفسكي، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى برشلونة في عام 2022، لم يعد الخيار الأول بلا منازع في هجوم الكتالونيين منذ هذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال لاعبًا مهمًا في الفريق تحت قيادة المدرب هانسي فليك. في الموسم الحالي 2025/26، سجل حتى الآن 14 هدفًا وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة. يتصدر برشلونة الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.

إذا غادر برشلونة بالفعل، فإن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) والأندية السعودية هي الأكثر ترجيحًا لتكون وجهته التالية. لكن البقاء في أوروبا أمر ممكن أيضًا: يقال إن عدة أندية، منها ميلان وأتلتيكو مدريد وفنربخشة، قد أبدت اهتمامها بليفاندوفسكي.