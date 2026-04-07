بعد فوز نابولي 1-0 على ميلان مساء الاثنين، سُئل كونتي عمّا إذا كانت التكهنات المتزايدة تُعدّ مصدر تشتيت. وقد ظل هادئاً، مشيراً إلى أن الشائعات ليست سوى جزء من الواقع عند التدريب على أعلى مستوى في كرة القدم الإيطالية.

وقال كونتي، نقلاً عن Football Italia: "دعونا لا ننسى أنه في العام الماضي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، كان هناك حديث في وسائل الإعلام عن أنني سأغادر نابولي للذهاب إلى يوفنتوس، صحيح؟" وأضاف: "على وسائل الإعلام أن تكتب شيئاً، ومن الطبيعي أن يظهر اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنتُ رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، لأخذتُني بعين الاعتبار إلى جانب آخرين. ولأسباب عديدة، كنت سأضع كونتي في تلك القائمة."

يقترب كونتي من دخول العام الأخير من عقده مع نابولي. لكنه أكد أن قراراً نهائياً بشأن مستقبله مع النادي لم يُتخذ بعد، مع تحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى عند ختام الموسم الحالي.

وأضاف: "لقد عملتُ بالفعل مع المنتخب الوطني وأعرف الأجواء. أنا ممتن، لأن تمثيل بلدك أمر رائع. وأنتم تعرفون جيداً أن أمامي عاماً متبقياً في عقدي مع نابولي، وأنني في نهاية الموسم سأجلس مع الرئيس لمناقشة الأمر."