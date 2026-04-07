"يجب القيام بشيء جدي!" - أنطونيو كونتي يفتح الباب أمام فترة ثانية مع إيطاليا وسط حالة من عدم اليقين بشأن عقده مع نابولي
كونت في الإطار لوظيفة في إيطاليا
يبدو أن المدرب البالغ من العمر 56 عاماً في صدارة المرشحين لقيادة المنتخب الوطني مجدداً عقب الفشل الكارثي لإيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. ويبدو أن كونتي، الذي سبق أن قاد الآتزوري بين عامي 2014 و2016، مستعد للنظر في فكرة خوض تجربة ثانية على الخط الدولي رغم التزاماته الحالية في نابولي. وبينما يظل مركزاً على أهدافه القريبة مع ناديه، فإن جاذبية المنتخب الوطني لا تزال قوية بوضوح.
- AFP
هناك حاجة إلى توضيح بشأن مستقبل نابولي
بعد فوز نابولي 1-0 على ميلان مساء الاثنين، سُئل كونتي عمّا إذا كانت التكهنات المتزايدة تُعدّ مصدر تشتيت. وقد ظل هادئاً، مشيراً إلى أن الشائعات ليست سوى جزء من الواقع عند التدريب على أعلى مستوى في كرة القدم الإيطالية.
وقال كونتي، نقلاً عن Football Italia: "دعونا لا ننسى أنه في العام الماضي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، كان هناك حديث في وسائل الإعلام عن أنني سأغادر نابولي للذهاب إلى يوفنتوس، صحيح؟" وأضاف: "على وسائل الإعلام أن تكتب شيئاً، ومن الطبيعي أن يظهر اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنتُ رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، لأخذتُني بعين الاعتبار إلى جانب آخرين. ولأسباب عديدة، كنت سأضع كونتي في تلك القائمة."
يقترب كونتي من دخول العام الأخير من عقده مع نابولي. لكنه أكد أن قراراً نهائياً بشأن مستقبله مع النادي لم يُتخذ بعد، مع تحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى عند ختام الموسم الحالي.
وأضاف: "لقد عملتُ بالفعل مع المنتخب الوطني وأعرف الأجواء. أنا ممتن، لأن تمثيل بلدك أمر رائع. وأنتم تعرفون جيداً أن أمامي عاماً متبقياً في عقدي مع نابولي، وأنني في نهاية الموسم سأجلس مع الرئيس لمناقشة الأمر."
المطالبة بتغيير منهجي
كان تراجع إيطاليا منذ تتويجها بلقب يورو 2020 صارخاً، ويعتقد كونتي أن مجرد تغيير الرجل على مقاعد البدلاء لا يكفي لمعالجة المشكلات المتجذرة داخل كرة القدم الإيطالية. وتأمل في الفوارق الدقيقة في المنافسات الدولية، داعياً إلى نهج أكثر صلابة لتطوير اللعبة.
وأضاف: "من المخيب للآمال أنه لو كنا قد فزنا بركلات الترجيح أمام البوسنة وتأهلنا إلى كأس العالم، لتحدث الناس عن إنجاز كبير وعن إيطاليا وهي تقدم كرة قدم رائعة. للأسف، لم تعد تُحتسب في هذه الرياضة سوى النتائج الآن. لكن بعد ثلاث بطولات لكأس العالم على التوالي، لا بد من القيام بشيء جاد. عندما كنت مدرباً، كان هناك كثير من الحديث، لكنني تلقيت القليل جداً من الدعم من الأندية. الآن يُنظر إلى كل شيء على أنه كارثة، لكن حتى في الكوارث، هناك دائماً شيء يمكن إنقاذه".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، سيظل كونتي مُركّزًا على واجباته في نابولي، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة من 31 مباراة، متأخرًا بسبع نقاط عن المتصدر إنتر ميلان. وسيواجهون بارما بعد ذلك يوم الأحد.