بعد التعادل الأخير أمام 1. إف سي كولن (2:2)، لفت رييرا الأنظار بتفسيرات غريبة في المؤتمر الصحفي، ومنذ ذلك الحين وهو في مرمى نيران وسائل الإعلام. والآن سيكون لفوز يوم السبت على ملعب فولفسبورغ المهدد بشدة بالهبوط (15:30) أثرٌ إيجابي جدًا على المدرب ليستعيد شيئًا من الهدوء.

فقد قال رييرا، على سبيل المثال بعد مباراة كولن، إن الفريق عندما تولّى المهمة في فرانكفورت في 1 فبراير كان "ليس فقط الأسوأ من حيث الأهداف المستقبلة في الدوري الألماني، بل في أوروبا كلها". صياغة شديدة القسوة، وفوق ذلك فهي غير صحيحة من حيث المضمون. إذ كان نادي إف سي ميتز في فرنسا قد تلقّى في التوقيت نفسه هدفًا أكثر.

وعند تعداده المباريات التي لم يفز بها فرانكفورت منذ وصوله، تجاهل رييرا نتيجة 0:0 أمام سانت باولي. خطأ يمكن الصفح عنه، بالطبع، لكنه ينسجم مع الصورة العامة: فمهما كان خبير كرة القدم قويًا من الناحية الفنية، فإن ميله إلى استعراض الذات يجعله يصطدم بالآخرين.

وفي محيط النادي النقدي، يثير أسلوبه استياءً. رييرا يستغني عن مترجم فوري؛ فهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكن بسرعة كبيرة وبلهجة تجعل كلامه غير واضح جزئيًا. ومع شخصيته ينتج عن ذلك بانتظام إجابات طويلة ومطنبة تخطئ في كثير من الأحيان جوهر السؤال المطروح.