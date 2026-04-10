يعرف ألبرت ريرا جيدًا القوانين الصارمة لكرة القدم. يقول مدرب آينتراخت فرانكفورت: "لا أحد يملك رصيدًا"، وهذه إحدى تلك القوانين: "إذا خسرت ثلاث مباريات متتالية، فلا يهم إن كنت قد فزت بدوري أبطال أوروبا العام الماضي." يطرح الإسباني مثل هذه الحكم بانتظام، لكنه أحيانًا يتجاوز الهدف بتصريحاته منذ الآن - ويثير الاستغراب في محيط النادي.
يثير الاستغراب بتصريحات مشكوك فيها: هل يجب أن يرحل مدرب في الدوري الألماني بعد بضعة أسابيع فقط من وصوله؟
بعد التعادل الأخير أمام 1. إف سي كولن (2:2)، لفت رييرا الأنظار بتفسيرات غريبة في المؤتمر الصحفي، ومنذ ذلك الحين وهو في مرمى نيران وسائل الإعلام. والآن سيكون لفوز يوم السبت على ملعب فولفسبورغ المهدد بشدة بالهبوط (15:30) أثرٌ إيجابي جدًا على المدرب ليستعيد شيئًا من الهدوء.
فقد قال رييرا، على سبيل المثال بعد مباراة كولن، إن الفريق عندما تولّى المهمة في فرانكفورت في 1 فبراير كان "ليس فقط الأسوأ من حيث الأهداف المستقبلة في الدوري الألماني، بل في أوروبا كلها". صياغة شديدة القسوة، وفوق ذلك فهي غير صحيحة من حيث المضمون. إذ كان نادي إف سي ميتز في فرنسا قد تلقّى في التوقيت نفسه هدفًا أكثر.
وعند تعداده المباريات التي لم يفز بها فرانكفورت منذ وصوله، تجاهل رييرا نتيجة 0:0 أمام سانت باولي. خطأ يمكن الصفح عنه، بالطبع، لكنه ينسجم مع الصورة العامة: فمهما كان خبير كرة القدم قويًا من الناحية الفنية، فإن ميله إلى استعراض الذات يجعله يصطدم بالآخرين.
وفي محيط النادي النقدي، يثير أسلوبه استياءً. رييرا يستغني عن مترجم فوري؛ فهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكن بسرعة كبيرة وبلهجة تجعل كلامه غير واضح جزئيًا. ومع شخصيته ينتج عن ذلك بانتظام إجابات طويلة ومطنبة تخطئ في كثير من الأحيان جوهر السؤال المطروح.
فرانكفورت تحت قيادة رييرا بخسارتين فقط في ثماني مباريات
مثال على ذلك: بدلًا من أن يشرح، كما طُلب منه، أهمية صاحب هدف المباراة جوناثان بوركاردت بعد لقاء كولن، انتهى مونولوغ رييرا الذي استمر دقيقتين إلى شرحٍ لما يريد تحقيقه مع آينتراخت. وقال: "نحن على طريق التقدّم وبناء شيء ما. نحتاج إلى وقت". وماذا عن بوركاردت؟ "جوني مهم جدًا". هذا كل شيء.
وبغضّ النظر عن غرابة أطواره الشخصية، يظهر آينتراخت فرانكفورت تحت قيادة رييرا بصورة لائقة الآن، مع خسارتين فقط في ثماني مباريات. بدأت بصمته تتضح تدريجيًا، وقد ثبّت الدفاع الذي كان هشًا للغاية سابقًا إلى حدٍّ كبير. وأمام كولن أدّت بعض الأفكار الجيدة في مفهوم اللعب إلى أن فريقه كان على طريق الفوز حتى الدقائق الأخيرة.
ومع ذلك، خفّف التعادل المتأخر من الأجواء، كما أن ظهوره بعد ذلك وضعه قبل مباراة فولفسبورغ دون قصد تحت الأضواء. لأن رييرا أيضًا لا يمتلك رصيدًا من الثقة - وهو يعرف ذلك أكثر من أيّ شخص.