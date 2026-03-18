ترجمه
يتوقع نادي برشلونة أن يغيب حارس المرمى جوان غارسيا عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه ضد نيوكاسل
فوز ساحق يؤمن مكانًا في ربع النهائي
حسم «البلوغرانا» تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق 7-2 في هذه المباراة، ليكمل بذلك فوزه الساحق بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين. وبعد تعادل صعب 1-1 في مباراة الذهاب، أطلق رجال هانسي فليك العنان لأداء هجومي مدمر على ملعب «سبوتيفاي كامب نو». سجل روبرت ليفاندوفسكي ورافينها ثنائية لكل منهما، بينما سجل لامينا يامال وفيرمين لوبيز ومارك برنال أهدافاً أخرى لتجاوز الخوف المبكر. عزز هذا الفوز الساحق مكانتهم كمرشحين جديين للفوز باللقب الأوروبي هذا الموسم، على الرغم من أن الاحتفالات سرعان ما طغت عليها أخبار طبية مقلقة.
ضربة مزدوجة بسبب الإصابات تضعف الاحتفالات
تلاشت فرحة التأهل بسبب إصابتين جسديتين خطيرتين. فقد شعر الحارس بألم حاد في ربلة ساقه اليسرى خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، مما اضطره إلى الخروج في وقت متأخر. ووفقًا لصحيفة «آس»، تشير الفحوصات الأولية إلى وجود تمزق عضلي، مما قد يبقي الحارس خارج الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. ومما زاد من متاعب المدرب، أن المدافع إريك غارسيا لم يستطع الصمود سوى 20 دقيقة قبل أن يطلب الخروج من الملعب. بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في السابع من مارس، شعر المدافع بآلام مألوفة في فخذه الأيمن، مما أدى إلى انتكاسة محبطة.
شيزني يبرز مع اقتراب فترة التوقف الدولية
مع غياب الحارس الأساسي، يقع على عاتق فويتشخ شتشيسني مسؤولية سد الفراغ. ومن المؤكد أن الحارس البولندي المخضرم سيتولى حراسة المرمى، رغم أنه سيكون حريصًا على تحسين أدائه مقارنة بالفترة السابقة التي استمرت شهرين، والتي فشل خلالها في الحفاظ على شباكه نظيفة ولو لمرة واحدة. ولحسن حظ العملاق الكتالوني، توفر فترة التوقف الدولية المقبلة فرصة مناسبة للتعافي.
ماذا ينتظر متصدر الدوري الإسباني؟
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه متصدر الدوري الإسباني فريق رايو فاليكانو في نهاية هذا الأسبوع قبل فترة التوقف الدولية. وعند عودتهم، تنتظرهم مباراة محلية حاسمة ضد أتلتيكو مدريد في 4 أبريل، تليها مباراة ربع نهائي البطولة الأوروبية ضد فريق دييغو سيميوني بعد أيام قليلة. وعلى الرغم من أزمة الإصابات الحالية، من المتوقع أن يحصل المدرب على دفعة قوية بعد فترة التوقف الدولية. يتوقع المدرب الألماني عودة لاعبين رئيسيين مثل أليخاندرو بالدي وجول كوندي وفرينكي دي يونغ، مما سيوفر تعزيزات حيوية لفريق يسعى للفوز بالألقاب على عدة جبهات.
