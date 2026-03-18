تلاشت فرحة التأهل بسبب إصابتين جسديتين خطيرتين. فقد شعر الحارس بألم حاد في ربلة ساقه اليسرى خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، مما اضطره إلى الخروج في وقت متأخر. ووفقًا لصحيفة «آس»، تشير الفحوصات الأولية إلى وجود تمزق عضلي، مما قد يبقي الحارس خارج الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. ومما زاد من متاعب المدرب، أن المدافع إريك غارسيا لم يستطع الصمود سوى 20 دقيقة قبل أن يطلب الخروج من الملعب. بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في السابع من مارس، شعر المدافع بآلام مألوفة في فخذه الأيمن، مما أدى إلى انتكاسة محبطة.